Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России подчеркнул важность моральной поддержки участников спецоперации со стороны государства

7
Президент России подчеркнул важность моральной поддержки участников спецоперации со стороны государства

Президент России Владимир Путин сегодня изменил свой рабочий график и прилетел в Уфу, где принял участие в церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым.


После этого российский президент встретился с действующим главой Башкирии Радием Хабировым. В своем докладе глава региона рассказал о мерах поддержки, которые республика оказывает военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, и членам их семей.

Российский президент поблагодарил главу республики за помощь не только военным, находящимся в зоне СВО и членам их семей, но и «нашим людям в Донбассе, на новых территориях». Владимир Путин подчеркнул важность моральной поддержки участников спецоперации не только близкими, но и со стороны государства.

Конечно, когда человек находится в условиях, [когда] жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека

— сказал глава государства.

Президент отметил, что материальная поддержка военнослужащих очень важна, ведь она лежит в основе того, чем люди живут. Но при этом не стоит забывать и о моральной стороне вопроса. Необходимо создавать условия, при которых солдаты на передовой будут чувствовать, что с ними вся страна, жители которой искренне поддерживают военных.

Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации

— заключил Владимир Путин.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:42
    -3
    Лучшая моральная поддержка, лишить государственных наград и званий тех предателей-бегунцов, которые годами кормились за счет россиян, а теперь поливают свою страну грязью за рубежом. Всех этих Пугачевых, Галкиных, Смоляниновых. И все их имущество и активы национализировать и передать семьям погибших участников СВО.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:53
      -3
      Чушь не городите. Бойцам на передовой фиолетово, каких наград лишились предатели Родины. И я думвю, всем будет просто западло брать обноски с плеча вышеупомянутых.
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 16:44
    -2
    Достойно проводил и попрощался с Бабаем, поклонился у гроба. Это достойно уважения - прилететь в Уфу, отложить дела. Вся Уфа сегодня в пробках конечно.

    Народ в Башкирии оценил приезд Путина, дань уважения от опытнейшего политика и руководителя высшего ранга.
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:46
    0
    Министры заявок не дали заводам на выпуск военной продукции на текущий год, а граждане должны поддержать морально.
    Странная философия.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 16:49
      0
      Конкретно министр Мантуров был за это прилюдно высечен.
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 17:19
        +1
        Через месяц только посмотрим возможно кого высекли и как.
        А сечь надо было ещё год назад.
  4. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 16:53
    +2
    Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации
    Абрамовичи и Юмашевы, Мордашевы и Фридманы, как и вся страна, тоже морально поддерживают. Но, на мой взгляд, моральная поддержка в олигархической стране недорого стоит. Президент, сделай, пожалуйста, упор на материальную, чтобы не произошло: "Денег нет, но зато моральной поддержки - сколько унесете".