Президент России подчеркнул важность моральной поддержки участников спецоперации со стороны государства

Конечно, когда человек находится в условиях, [когда] жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека

Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации

Президент России Владимир Путин сегодня изменил свой рабочий график и прилетел в Уфу, где принял участие в церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым.После этого российский президент встретился с действующим главой Башкирии Радием Хабировым. В своем докладе глава региона рассказал о мерах поддержки, которые республика оказывает военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, и членам их семей.Российский президент поблагодарил главу республики за помощь не только военным, находящимся в зоне СВО и членам их семей, но и «нашим людям в Донбассе, на новых территориях». Владимир Путин подчеркнул важность моральной поддержки участников спецоперации не только близкими, но и со стороны государства.— сказал глава государства.Президент отметил, что материальная поддержка военнослужащих очень важна, ведь она лежит в основе того, чем люди живут. Но при этом не стоит забывать и о моральной стороне вопроса. Необходимо создавать условия, при которых солдаты на передовой будут чувствовать, что с ними вся страна, жители которой искренне поддерживают военных.— заключил Владимир Путин.