Возведение и обустройство фортификационной линии в Херсонской области близится к своему завершению. Укрепленная линия обороны постепенно обретает черты фортификационного сооружения, оборудованного по последнему слову современной инженерной науки.Врио губернатора присоединенной к России после проведения референдума Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Крым 24" сообщил, что основные объемы соответствующих работ уже близки к завершению. На территории региона проводится возведение фортификационных сооружений и военной инфраструктуры, которую предполагается разместить там на постоянной основе.Глава региона также исключил вероятность захвата боевиками киевского режима территорий Херсонской области на левом берегу Днепра. Он подчеркнул, что преодоление водной преграды неосуществимо для воинских частей и военной техники, имеющихся в распоряжении украинской армии. Этот фактор стал основной причиной решения об отходе российских сил из областного центра на левый берег Днепра. Это дает возможность для подготовки и обеспечения безопасности остальной территории области.Сальдо также назвал выдумкой появившуюся в ряде украинских СМИ информацию о готовящемся силами киевского режима наступлении на левобережную часть Херсонской области после того, как температура воздуха снизится настолько, что на реке образуется толстый слой льда, способный выдержать военную технику.Отметим, что подобные фортификационные сооружения возводятся и в других пограничных с Украиной регионах Российской Федерации с целью повышения их безопасности в условиях спецоперации.