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В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии

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В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии

Возведение и обустройство фортификационной линии в Херсонской области близится к своему завершению. Укрепленная линия обороны постепенно обретает черты фортификационного сооружения, оборудованного по последнему слову современной инженерной науки.


Врио губернатора присоединенной к России после проведения референдума Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Крым 24" сообщил, что основные объемы соответствующих работ уже близки к завершению. На территории региона проводится возведение фортификационных сооружений и военной инфраструктуры, которую предполагается разместить там на постоянной основе.

Глава региона также исключил вероятность захвата боевиками киевского режима территорий Херсонской области на левом берегу Днепра. Он подчеркнул, что преодоление водной преграды неосуществимо для воинских частей и военной техники, имеющихся в распоряжении украинской армии. Этот фактор стал основной причиной решения об отходе российских сил из областного центра на левый берег Днепра. Это дает возможность для подготовки и обеспечения безопасности остальной территории области.

Сальдо также назвал выдумкой появившуюся в ряде украинских СМИ информацию о готовящемся силами киевского режима наступлении на левобережную часть Херсонской области после того, как температура воздуха снизится настолько, что на реке образуется толстый слой льда, способный выдержать военную технику.

Отметим, что подобные фортификационные сооружения возводятся и в других пограничных с Украиной регионах Российской Федерации с целью повышения их безопасности в условиях спецоперации.
Автор:
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26 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:44
    +10
    Защиту дают не фортификации сами по себе, а наличие боеспособных частей на рубежах обороны. У разъезда Дубосеково бетонных пирамидок не стояло. Зато вся Голландия была в фортах и каналах и сдалась мгновенно.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 17:00
      0
      . У разъезда Дубосеково бетонных пирамидок не стояло.


      А до Дубосеково?
    2. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: голос_разуma
      У разъезда Дубосеково бетонных пирамидок не стояло.

      Между прочим, вермахт встретился в СССР с системой УРов. Та же «Линия Сталина» - система укрепленных районов (УРов) вдоль старой западной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Черного моря. Строилась линия обороны с 1928-го и до осени 1939 года. А в Голландии в фортах солдаты сидели можно сказать на дошираке, без нормального довольствия и с соответсвующей мотивацией.
  2. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 16:46
    +1
    Без обид, но я ждал наступления ВСУ ещё в декабре прошлого года. Но почему то всё сорвалось и утихло. Такое впечатление, что ВСУ спешно перебрасывает все боеспособные резервы на Север - в Соледар и Бахмут. И пока не планирует наступлений... Посмотрим чем всё кончится.
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 16:52
      -1
      Как сказал Аршавин: " Ваши ожидания - ваши проблемы!" )))
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:47
    -3
    Похоже на то, что за Днепр мы больше ни ногой.
  4. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 16:50
    0
    А если с пневмоподвеской и перескочить эти "зубы"? ))
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:57
      +1
      На абрашке весом за 50 т. или леопёрде.... , а еще лучше с трамплина подскока......
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:08
      0
      На мягком грунте танк просто вдавит в землю эти надолбы, и переворот не поможет. Это не ежи из рельсов.
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 17:21
        +1
        Ежи вдавливаются, а у этих площадь большая.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:58
    +2
    Авто Херсон обратно забирать не собираемся?
    Вообще-то это российский областной центр.
  6. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 17:02
    -3
    Смотрю на фото и думаю: "Это ж надо, в сегодняшнее время, сколько фундаментов жилых домов выброшено на ветер? Сколько денег распилено! Мда! Кому война, а кому мать родна."
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:38
      -1
      А что, где-то перестали строить жилые дома?
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 17:04
    +1
    Они спокойно за эту линию будут высокоточно закидывать хаймарсы и прочие атакМ. Так сказать размягчать оборону , нарушать логистику , зачем им в лоб штурмовать ?
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 17:05
    +2
    военной инфраструктуры, которую предполагается разместить там на постоянной основе


    38 параллель?
  9. Адрей
    Адрей Сегодня, 17:09
    +1
    На территории региона проводится возведение фортификационных сооружений и военной инфраструктуры, которую предполагается разместить там на постоянной основе.

    Вот с этого места поподробней пожалуйста! Это теперь новая граница?
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 17:16
      +1
      Давайте я вам отвечу- военная инфраструктура создается для войск, которые будут находится в Херсонской и Запорожской областях на постоянной основе, об этом было заявлено на самом верху, и это логично, что после СВО там будет военная база на постоянной основе. А создание "фортификационных сооружений" - это уже из другой оперы - для обороны в случае наступления ВСУ, а наступать там ВСУ планируют не позже весны 2023 года.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 17:22
        +1
        Хороший ответ, вот только о
        Цитата: Степан S
        военная инфраструктура создается для войск, которые будут находится в Херсонской и Запорожской областях на постоянной основе
        в статье ни слова. Нет там о казармах, полигонах, аэродромах. Все больше о фортификационных сооружениях.
    2. С.Викторович
      С.Викторович Сегодня, 18:19
      0
      Может быть по Уралу пора строить? Это будет вполне соответствовать концепции "больше бетона - меньше смысла".
  10. Rommstain Rest
    Rommstain Rest Сегодня, 17:09
    +2
    Для чего столько трудов? Оборонительные сооружения это для обороны. И по логике происходящего получается что мы готовимся обороняться. Но ведь это более затратно чем атаковать, и это более продолжительно по времени. Мы там годами сидеть будем, как в Афгане?
  11. Степан S
    Степан S Сегодня, 17:12
    +3
    Сложно назвать эти "треуголки" фортификационными сооружениями. Смотрел вчера видео, как в годы ВОВ обычный танк на скорости просто проскакивает точно такое же заграждение. Какая то показуха и очковтирательство, честное слово.
    1. TRex
      TRex Сегодня, 17:36
      0
      Вы не думайте, пожалуйста, что это все - передний край обороны и всякие там "Леоперды" и прочий зверинец просто так докатятся до этих препятствий... Создается комплексная линия обороны - это и МВЗ, и заградительные сооружения и т.д. и т.п. Все это прикрывается системами обнаружения, поражения и прочее... Легкой прогулки не будет.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:14
    0
    Не нужно торопить события..... , детишкам в "Зарницу" тоже нужно будет потом где-то играть, опять же учения проводить Одесского ВО МО РФ. Сегодня линия обороны - завтра полигон.
  13. kaufman
    kaufman Сегодня, 17:14
    +2
    Вообще не вижу никаких проблем демонтировать эти пирамидки ! Подогнали несколько бульдозеров и снесли это все. Зачем деньги на Это тратить !?
  14. красноярск
    красноярск Сегодня, 17:22
    +2
    = центра на левый берег Днепра. Это дает возможность для подготовки и обеспечения безопасности остальной территории области. =
    О какой безопасности остальной территории области можно говорить, если у противника на вооружении стоят: дальнобойная артиллерия и дальнобойные же РСЗО.
    О полной безопасности можно говорить лишь тогда, когда такие линии будут возведены на западной границе Окраины.
  15. Слон
    Слон Сегодня, 18:21
    0
    Лучшая защита Херсонской области это отогнать врага как можно дальше. Надолбы и рвы не спасут от ежедневных обстрелов населенных пунктов, особенно когда бандерлогам подкинут новых современных вооружений