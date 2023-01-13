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Бывший замминистра обороны США назвал два проигрышных для Украины сценария развития конфликта

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Бывший замминистра обороны США назвал два проигрышных для Украины сценария развития конфликта

Развитие боевых действий на Украине в 2023 году может пойти по двум основным сценариям, но оба из них являются негативными для украинских вооруженных сил. Об этом пишет в статье для National Review бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст.


Экс-замглавы Пентагона утверждает, что первый вариант развития событий предполагает, что боевые действия примут характер позиционной войны в окопах. Это приведет к тому, что у ВСУ постепенно истощатся запасы боеприпасов. США не хотят отправлять на Украину оружие большей дальности из-за опасений эскалации конфликта, и это приведет к тяжелому положению киевского режима.

Второй вариант заключается в том, что украинские формирования все же смогут продвинуться на определенных направлениях. Но и в этом случае победа Киеву не светит. Ведь большая часть территории России остается недоступной для украинских ударов.

Как считает Уэст, оба сценария вооруженного конфликта в 2023 году связаны со спецификой политики американской администрации. Президент США Джо Байден, по его словам, считает более предпочтительным для Вашингтона результатом помешать киевскому режиму одержать верх в вооруженном противостоянии.

Именно поэтому поставки оружия и боеприпасов носят выборочный характер: с одной стороны, Киев не может упрекнуть Запад в том, что его «бросили», но с другой стороны, количество и качество поставляемого оружия является таким, чтобы затягивать конфликт, но не завершить его очевидной победой Украины. Хотя украинские политики настаивают на передаче более дальнобойного оружия, танков и самолетов, пока Вашингтон не удовлетворяет их требования.
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4 комментария
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  1. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 16:32
    +4
    Второй вариант заключается в том, что украинские формирования все же смогут продвинуться на определенных направлениях

    Вчера только продвинулись из Соледара в сторону Киева и каждый день по тихоньку укро войска продвигаются.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:15
      0
      Бывший замминистра совсем не рассматривает третий проигрышный вариант действий Укровермахта: наступление в сторону Чопа. И четвертый вариант: наступление в сторону Бандеры. am
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:32
    +3
    Этот гений аналитик, даже не рассмотрел вопрос с успешными наступательными действиями ВС РФ. Но и все даже про рассмотрении своих вариантов признает, что победа бывшей украине не светит.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 17:21
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Этот гений аналитик, даже не рассмотрел вопрос с успешными наступательными действиями ВС РФ.

      Как они уже достали. Что ни бывший, так обязательно ИКСПЭРД-АНАЛитик! yes