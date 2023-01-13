Бывший замминистра обороны США назвал два проигрышных для Украины сценария развития конфликта

Развитие боевых действий на Украине в 2023 году может пойти по двум основным сценариям, но оба из них являются негативными для украинских вооруженных сил. Об этом пишет в статье для National Review бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст.
Экс-замглавы Пентагона утверждает, что первый вариант развития событий предполагает, что боевые действия примут характер позиционной войны в окопах. Это приведет к тому, что у ВСУ постепенно истощатся запасы боеприпасов. США не хотят отправлять на Украину оружие большей дальности из-за опасений эскалации конфликта, и это приведет к тяжелому положению киевского режима.
Второй вариант заключается в том, что украинские формирования все же смогут продвинуться на определенных направлениях. Но и в этом случае победа Киеву не светит. Ведь большая часть территории России остается недоступной для украинских ударов.
Как считает Уэст, оба сценария вооруженного конфликта в 2023 году связаны со спецификой политики американской администрации. Президент США Джо Байден, по его словам, считает более предпочтительным для Вашингтона результатом помешать киевскому режиму одержать верх в вооруженном противостоянии.
Именно поэтому поставки оружия и боеприпасов носят выборочный характер: с одной стороны, Киев не может упрекнуть Запад в том, что его «бросили», но с другой стороны, количество и качество поставляемого оружия является таким, чтобы затягивать конфликт, но не завершить его очевидной победой Украины. Хотя украинские политики настаивают на передаче более дальнобойного оружия, танков и самолетов, пока Вашингтон не удовлетворяет их требования.