Военное обозрение
Войти Регистрация

Испания приступает к обучению украинских военнослужащих применению зенитных комплексов MIM-23 HAWK

6
Испания приступает к обучению украинских военнослужащих применению зенитных комплексов MIM-23 HAWK

В Испанию прибыла вторая группа украинских военнослужащих для прохождения обучения в рамках учебной миссии Евросоюза. Первая группа завершила обучение до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.


Самолет с украинцами приземлился на авиабазе Торрехон, расположенной недалеко от Мадрида. Встречала военнослужащих ВСУ довольно представительная делегация во главе с министром обороны Испании Маргаритой Роблес и начальником Генерального штаба испанской армии. Всего в Испанию прибыло 225 военнослужащих ВСУ, из которых 198 человек не имеют боевого опыта, они были мобилизованы и не проходя никакой первоначальной подготовки отправлены на обучение к испанским военным инструкторам. Именно эта группа пройдет базовую подготовку по стандартам НАТО, включающую тактическую, медицинскую, огневую и т.д. В общем, из них будут готовить пехотинцев в "Координационном учебном центре Толедо" на базе Академии Сухопутных войск Испании.

Остальные украинские военные, уже побывавшие в боях, составят расчеты ЗРК Hawk и обучатся эксплуатации комплексов ПВО американского производства.

Как уже говорилось выше, это вторая группа военных ВСУ, прибывших в Испанию. Первая в количестве 64 человек прошла подготовку в ноябре-декабре прошлого года. Часть из них была обучена в качестве расчетов буксируемой гаубиц OTO Melara Mod 56 калибра 105-мм, другая обучилась применять ЗРК Aspide. Всего Испания планирует обучить примерно 2 тысячи украинских военнослужащих за год в рамках учебной миссии Евросоюза.

Первые зенитные системы MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer) прибыли на Украину из Испании в начале декабря, ЗРК Spada/Skyguard Aspide в ноябре прошлого года.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:37
    -1
    Англичане обучали десантников, немцы -экипажи боевых машин, американцы- расчеты ПВО, Чехия-артиллеристов. И все эти обученные сейчас валяются тушками на улицах Соледара-портят атмосферу.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:53
      +1
      И все эти обученные сейчас валяются тушками на улицах Соледара-портят атмосферу.

      А сколько наших парней сложили головы при штурме про это молчат . Так что не надо недооценивать противника , ещё много чего в переде и радость побед и как не скорбно говорить горечь порожений.
  2. Bosun61
    Bosun61 Сегодня, 16:59
    0
    Первые зенитные системы MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer)

    Интересно, эти MIM-23 HAWK с каким буквенным индексом поставляются. Они и в 59 году были MIM 23А и в 95 году тоже MIM 23 L/M.
    Скорость сворачивания комплекса тоже важно, а то можно и не успеть свалить после пуска.
    1. mad big
      mad big Сегодня, 17:02
      0
      Думаю что свежих комплексов все равно не дадут.
  3. TRex
    TRex Сегодня, 17:07
    0
    Это старье, типа наших С-125? Как я понял, против низколетящих целей - вообще полный ноль?
    1. Bosun61
      Bosun61 Сегодня, 17:49
      0
      Кое где пишут что ЗРК Improved Hawk (MIM 23B)-
      Максимальная дальность перехвата цели,км 40
      Минимальная дальность перехвата цели,км 1
      Максимальная высота перехвата цели,км 18
      Минимальная высота перехвата цели,км 0,03