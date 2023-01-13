Это битва при Вердене 21 века… Перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует

В настоящее время в Соледаре сложилась очень сложная для украинских войск ситуация. Это признал в комментарии для Le Monde глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.Представитель киевского режима утверждает, что якобы ни одна из сторон город не контролирует. Но, как свидетельствуют сообщения военкоров, это совсем не так. Украинские формирования выбиты, даже Институт изучения войны США ранее это признал, а официальный представитель Белого дома Джон Кирби даже заявил, что потеря Соледара и Бахмута (Артемовска) дескать никак не повлияет на ход боевых действий.- заявил глава Офиса президента Украины в своем комментарии, характеризуя ситуацию в Соледаре.Правда, до Вердена Соледару все же далеко. Да и для российской армии этот город не стал непреодолимым рубежом. Силами ЧВК «Вагнер» он был освобожден, пусть и с тяжелейшими боями.Далее Ермак попытался убедить западную прессу в том, что потери российских войск якобы намного превышают потери украинских, да только никаких доказательств этому он не приводит и привести не может. Пытаясь обмануть западную и украинскую аудиторию, глава администрации Зеленского лицемерно заявляет, что «русские там [в Соледаре] есть, но не контролируют».Между тем, уже многие западные издания признали, что ВСУ потерпели поражение в Соледаре, остатки украинских формирований были выбиты из города и продолжают обороняться в его окрестностях. Не менее неприятная для Киева ситуация складывается и в Артемовске (Бахмуте).