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Глава Офиса президента Украины назвал бои в Соледаре «Верденом XXI века»

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Глава Офиса президента Украины назвал бои в Соледаре «Верденом XXI века»

В настоящее время в Соледаре сложилась очень сложная для украинских войск ситуация. Это признал в комментарии для Le Monde глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.


Представитель киевского режима утверждает, что якобы ни одна из сторон город не контролирует. Но, как свидетельствуют сообщения военкоров, это совсем не так. Украинские формирования выбиты, даже Институт изучения войны США ранее это признал, а официальный представитель Белого дома Джон Кирби даже заявил, что потеря Соледара и Бахмута (Артемовска) дескать никак не повлияет на ход боевых действий.

Это битва при Вердене 21 века… Перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует

- заявил глава Офиса президента Украины в своем комментарии, характеризуя ситуацию в Соледаре.

Правда, до Вердена Соледару все же далеко. Да и для российской армии этот город не стал непреодолимым рубежом. Силами ЧВК «Вагнер» он был освобожден, пусть и с тяжелейшими боями.

Далее Ермак попытался убедить западную прессу в том, что потери российских войск якобы намного превышают потери украинских, да только никаких доказательств этому он не приводит и привести не может. Пытаясь обмануть западную и украинскую аудиторию, глава администрации Зеленского лицемерно заявляет, что «русские там [в Соледаре] есть, но не контролируют».

Между тем, уже многие западные издания признали, что ВСУ потерпели поражение в Соледаре, остатки украинских формирований были выбиты из города и продолжают обороняться в его окрестностях. Не менее неприятная для Киева ситуация складывается и в Артемовске (Бахмуте).
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26 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:57
    +6
    Вас еще второй Сталинград в Артемовске ожидает. И Висло-одерская в конце. Вы так по всей военной истории пройдетесь. Так и будут клоуны терять лицо раз за разом при каждой новой потере города.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:06
      +1
      голос_разуma - вы случайно не известный всем на ВО персонаж михан в новом обличии? Хе-хе.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 17:16
        0
        По стили это не менее известный Гонзалес
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:09
      +4
      Какой там Верден ? Просто воевать начали по настоящему и музыканты Вагнера показали ,как нужно воевать жестко и без всяких этих армейскийх соглосований и перестраховок и т.д.
      Там проде намолотили тысяч 25..Жутко конечно ,но если враг не сдается его уничтожают ..
      Вспомнил как Зе на предложение ВВП о прекащении огня на Рождество святое нагло ответил отказом ,типо "орки" отступают под натиском и т.д. Ну вот держите .
      Радоваться рано ,но успех нужно развивать и скоро на оперативный простор выходит ...Главные ударные силы России ,еще не задействованы !
      А вообще ЧВК молодцы ! Сша рвут и мечут и карами грозят ..хе хе
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:17
        +2
        Там проде намолотили тысяч 25.

        Пригожин вроде сказал там было гораздо меньше, это наши сми любят преувеличивать.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 17:36
          +1
          Цитата: частное лицо
          Там проде намолотили тысяч 25.

          Пригожин вроде сказал там было гораздо меньше, это наши сми любят преувеличивать.

          25 тысяч безвозвратных потерь Укровермахта - это Саня во Флориде насчитал с конца мая 2022 года по настоящее время (после прорыва фронта у Попасной).
        2. lucul
          lucul Сегодня, 18:05
          +3
          Там проде намолотили тысяч 25.

          Пригожин вроде сказал там было гораздо меньше, это наши сми любят преувеличивать.

          Ну да ,скоро дойдёт до того ,что скажут что в Соледаре было не более 25 украинских солдат.)))))
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 16:58
    -5
    Дерутся за каждый нп, очень упорно. Надо признать. Там таких городков и городов огромное количество.
    И нет ничего похожего что система обороны ВСУ рухнула .
    Если так пойдёт - то мы все зубы сточим об такую оборону. А их пока качественно новым вооружением накачают.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 17:02
      +3
      Рухнула или не рухнула системы обороны вопрос не дискуссионный а практический. В ближайшие пару недель все станет ясно по судьбе Артемовска. Если попадет в котел-значит системы обороны нет и обороняющиеся на данном участке надломились. Если устоит значит есть.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 17:07
        -3
        За Артемовском ещё куча таких городков. И мы уверенно стачиваем о них зубы ... я думаю мы идём по плану. Только по плану ВСУ и НАТО - обе кровить максимально армию РФ, прогнуть экономику , которая целиком построена на продаже углеводородов
        1. стар
          стар Сегодня, 17:31
          +3
          За Артемовском ещё куча таких городков. И мы уверенно стачиваем о них зубы ...

          Из возведённых ВСУ за 8 лет укрепрайонов остался последний - между Славянском и Краматорском. И по нему уже идут прилеты.
          1. kaufman
            kaufman Сегодня, 17:35
            -4
            Во первых их ещё нужно взять ! А это крупные города , гораздо больше Соледара. Во вторых - что мешает ещё глубже сейчас строить укреп районы? Ничего. При необходимости - построят
          2. Vita VKO
            Vita VKO Сегодня, 18:06
            0
            Цитата: стар
            Из возведённых ВСУ за 8 лет укрепрайонов

            Да ВСУ каждую многоэтажку и жилой дом превращают в ДОТ, просто проламывают стены и перекрытия. У них сейчас задача уничтожить все по максимуму, что бы Россия потом все это восстанавливала.
        2. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 18:20
          0
          Если на каждом городе бандеры по 25к двухсотыми терять и кучу 300х к лету их не останется.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:49
        -3
        Она бы рухнула,эта система обороны в течение недели.Только для этого нужны силы,равные Первому Белорусскому и Первому Украинскому фронтов в январе 45-го.Согласен,надо подождать.Не меньше месяца.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:20
      +4
      Цитата: kaufman
      Дерутся за каждый нп, очень упорно. Надо признать.

      Там гусей нагнали со всего мира и з\п по 2000 -3000 в день ,А ВСУ у них как таран под стволами прут на пулеметы и арту ..
      Так что не нужно ,про хероизм всу Нет у них мотивации ,а только страх
      Цитата: kaufman
      Если так пойдёт - то мы все зубы сточим об такую оборону. А их пока качественно новым вооружением накачают.

      "Качественным" вооружением нужно уметь еще пользоваться и главное обслуживать все эти разные системы и т.д. Тьфу блин
      А если еще танки леопард подгонят ,думаю их мочить начнут вообще жестоко ..Пора кончать либеральничать в этой войне
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 17:27
        -3
        Ну ну... вот точно так же и думали когда планировали эту операцию. Однако за 11 месяцев пока только откатываемся. Вооружением они отлично пользуются, видимо даже лучше чем хозяева . Взять хоть контроль неба. Его нет! Сбивают все что залетает.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:03
    0
    Миф о легкой "прогулке" развеялся, впереди еще не одна большая драка, фашисты тоже упирались до последнего. Очень надеюсь увидеть наши графити на здании Рады.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 17:10
      -2
      Да, только на фашистов навалились всем миром. Мы их крепко давили , с западной стороны немного подпирали . Они были практически в полной блокаде , постоянно под бомбежкой союзной авиации .
      А теперь весь мир против нас. Ну или сидит ждёт , возле реки - чей труп проплывет
      1. стар
        стар Сегодня, 17:23
        +3
        Да, только на фашистов навалились всем миром.

        Весь мир был как раз с фашистами. Собственно, как и сейчас.
        1. kaufman
          kaufman Сегодня, 17:29
          -5
          Англия и США были как раз против. Как раз нам поставляли ленд лиз, бомбили и какой никакой, а второй фронт был. И те же американцы более 240 тысяч человек потеряли на фронтах вмв. А это могли быть наши люди.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 17:46
            +2
            Цитата: kaufman
            Англия и США были как раз против.

            Так вот они то и создали Гитлера и Третий рейх, только вот "парень из Браунау" почуял, что "взял господа за шулята" и вышел из под контроля, поэтому и пришлось США и Британии поддержать СССР.
  4. TRex
    TRex Сегодня, 17:04
    +5
    врут - как дышат... зубы не сточим. не надо так страдать... тем более из-за бугра.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 17:11
      -3
      Плюс вам, чисто за патриотизм. Но если сухо и по делу , зубы стачиваем. Конкретно.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 17:47
        +3
        Цитата: kaufman
        если сухо и по делу , зубы стачиваем
        Если сухо и по делу, то надо не метафорами пафосными кидаться, а циферки анализировать...
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:41
    +1
    Это битва при Вердене 21 века… Перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует

    Как протютюкали, прозяпили так сразу Верден, короче "херои" и Америка их не забудет. А проще вышвырнули как помоечных котов. Но и тут у шумеров "перямога".