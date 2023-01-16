ПЗРК Starstreak на Украине. Низкая эффективность и причины неудач

Переносной ЗРК Starstreak. Фото Минобороны США
В течение прошлого года иностранные государства массово передавали Украине переносные зенитные ракетные комплексы разных типов. В частности, Великобритания отгрузила большое количество своих изделий Starstreak в исходном переносном исполнении и на самоходном шасси. На такие комплексы возлагались большие надежды, и ожидалось, что они смогут справиться с угрозой в лице российской авиации. Однако теперь становится ясно, что британские ПЗРК не оправдали надежд и показали крайне низкую эффективность.
Сотни изделий
В первых числах марта 2022 г. стало известно, что британское военное ведомство планирует передать киевскому режиму некоторое количество ПЗРК из наличия своих частей. Через несколько дней руководство министерства подтвердило эту информацию. В конце месяца сообщили о завершении подготовки первых украинских расчетов и скорой отправке комплексов. Объемы поставок не уточнялись.
Уже в начале апреля украинская пропаганда и дружественная ей иностранная пресса сообщили о начале применения «Старстриков». Более того, утверждалось, что такие ПЗРК уже сбивают российские самолеты и вертолеты. В качестве доказательств этого приводились фотографии и видеозаписи плохого качества, не позволявшие однозначно определить все обстоятельства.
Установка на три ракеты. Фото Минобороны Великобритании
Следует отметить, что в тот период киевскому режиму поставляли разнообразные ПЗРК из разных стран, но именно британские изделия постоянно фигурировали в пропаганде и подавались в качестве «чудо-оружия». Вскоре стали известны причины этого. По неподтвержденным данным, украинские формирования и пропагандисты получили задание записывать все успехи противовоздушной обороны только на ПЗРК Starstreak из дружественной Великобритании. По сути, украинская сторона расплачивалась за поставки рекламой.
Вскоре, уже в середине апреля, британское руководство решило передать Украине самоходные зенитные комплексы Stormer HVM, вооруженные ракетами «Старстрик». Поставки начались через несколько недель и не отличались большими объемами или высокими темпами. Так, в середине июля сообщалось о передаче всего шести боевых машин и нескольких сотен ракет для них.
В последние месяцы в украинских источниках неоднократно демонстрировалась боевая работа комплексов Starstreak и Stormet HVM. Также сообщалось о сбитых воздушных целях. Однако, как и ранее, убедительные доказательства таких успехов не приводятся. Кроме того, теперь рекламе британских «Старстриков» уделяется куда меньше внимания. Пропаганда переключилась на другие иностранные образцы, уже поставленные или пока только обещанные.
Отсутствие успехов
Точные объемы поставок британских зенитных систем в переносном и самоходном исполнении до сих пор неизвестны. По всей видимости, на Украину отправили от нескольких сотен до нескольких тысяч ракет Starstreak, а также небольшое число совместимых боевых машин на шасси Stormer. Британский «Старстрик» стал одним из самых массовых иностранных ПЗРК в распоряжении киевского режима.
Ракета Starstreak. Хорошо видны три боевых элемента в головной части. Фото Missilery.info
Известно, что украинские формирования активно используют имеющиеся у них ПЗРК на всех участках фронта для борьбы с российской фронтовой и армейской авиацией. Из доступных данных следует, что за все время нашей Спецоперации противник использовал несколько тысяч ракет переносных комплексов. При этом «успехи» такой противовоздушной обороны нельзя назвать даже скромными. По сути, они отсутствуют.
Точные данные о работе украинской ПВО всех типов и о потерях нашей авиации пока отсутствуют. Зарубежные сервисы «разведки по открытым источникам» оценивают потери российской авиации в 130-150 ед. Также упоминается уничтожение схожего числа БПЛА. При этом необходимо помнить, что подобные «разведчики» склонны к необъективным оценкам или даже прямым фальсификациям. Они завышают российские потери, приписывают к ним уничтоженную технику противника и т.д.
Впрочем, даже завышенные оценки потерь показывают крайне низкую эффективность украинской ПВО и ее вооружений. Так, за последние месяцы украинские формирования использовали тысячи ПЗРК советского и натовского образца, а также сотни ракет «больших» ЗРК. При этом удалось поразить лишь десятки самолетов и вертолетов, и далеко не каждое попадание имело фатальные последствия.
Таким образом, поражением воздушной цели заканчиваются только несколько процентов пусков. Это крайне низкие показатели, указывающие на плохую организацию ПВО и невысокие навыки расчетов. Кроме того, все это говорит о низком качестве и эффективности применяемых вооружений – в т.ч. британских ПЗРК Starstreak.
Оригинальные принципы
С точки зрения целей и задач, изделие Starstreak, разработанное компанией Thales, является типичным современным ПЗРК. Это компактная (длина 1,4 м) легкая (14 кг) зенитная система, предназначенная для защиты сухопутных войск от различных средств воздушного нападения в радиусе 7 км. Ракета переносного комплекса также может использоваться на самоходном ЗРК Stormer HVM, имеющем некоторые преимущества.
«Старстрик» отличается от других современных ПЗРК оригинальной конструкцией ракеты и необычным способом наведения. Разработчик утверждает, что за счет этого повышается вероятность поражения воздушной цели, а также увеличивается наносимый урон. Впрочем, ракета становится значительно сложнее и дороже аналогичных изделий традиционного облика.
ПЗРК Starstreak включает прибор управления стрельбой. Он оснащен оптическими средствами для наблюдения и поиска цели, а также имеет лазерный дальномер-целеуказатель. При помощи последнего комплекс определяет дальность до цели и подсвечивает ее при стрельбе. Самоходный ЗРК «Стормер» получает полноценную оптико-электронную станцию с более высокими характеристиками и теми же функциями.
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Пуск ракеты. Фото Минобороны Украины
Ракета «Старстрика» состоит из нескольких основных частей. Наиболее крупная – разгонная ступень с твердотопливным двигателем. На ней закрепляются три боевых элемента, сбрасываемые после разгона до скорости порядка 4 М. Боевой элемент представляет собой безмоторный снаряд в твердосплавном корпусе длиной 396 мм диаметром 22 мм массой ок. 900 г. Он имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и рули для маневрирования. Цель поражается за счет скорости и прочности корпуса, а также при помощи боевой части массой 450 г.
Starstreak имеет специфический алгоритм работы. Оператор должен визуально обнаружить цель и сопровождать ее, подсвечивая лазером. При этом осуществляется пуск ракеты. Боеприпас разгоняется до заданной скорости и сбрасывает боевые элементы. Далее три снаряда за счет полученной энергии летят к цели и наводятся на отраженное излучение лазера.
Причины провала
На стадии разработки предполагалось, что оператор сможет сопровождать цель и обеспечивать надежное наведение даже при использовании противником помех. За счет трех боевых элементов планировалось повысить вероятность поражения цели, а их прочный корпус и боевая часть должны были дать достаточный урон.
Однако необычный способ наведения имеет серьезные недостатки. Так, эффективность применения «Старстрика» прямо зависит от способности оператора увидеть цель и наблюдать ее до момента поражения. Даже кратковременная потеря контакта с целью способна привести к промаху. Это означает, что успех пуска зависит от позиции оператора, траектории цели, погодных условий и других факторов. При этом подобные проблемы характерны как для переносного, так и для самоходного ЗРК с унифицированным боеприпасом.
Некоторое количество "Стормеров" до сих пор остается в строю. Фото Telegram / Bmpd
Как показывает опыт последних месяцев, оригинальный и интересный в техническом отношении метод наведения не оправдал себя на практике. В условиях реального конфликта с участием технически развитого противника ПЗРК Starstreak и его самоходный вариант показали крайне низкую эффективность. Количество успешных пусков фактически находится на уровне статистической погрешности, что в разы ниже обещаний из рекламы.
Современные проблемы
Британские поставки ПЗРК Starstreak выгодно смотрятся на фоне другой иностранной военно-технической помощи. В отличие от других государств, Великобритания предоставила Украине большое количество вполне современных изделий с высокими расчетными характеристиками. Другие государства, обещая помощь, зачастую избавлялись от ненужных и устаревших изделий.
Однако теперь ясно, что реальные показатели и возможности современных британских ПЗРК далеки от табличных. Крайне низкая эффективность «Старстрика» связана с рядом факторов, и одной из главных причин неудач стал именно необычный способ управления и наведения. Как показала практика, необходимость ручного управления оператором нивелирует все технические преимущества. И в результате массовая поставка современных ПЗРК оказалась бесполезной.