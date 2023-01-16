ПЗРК Starstreak на Украине. Низкая эффективность и причины неудач

Оригинальные принципы

Пуск ракеты. Фото Минобороны Украины

Таким образом, поражением воздушной цели заканчиваются только несколько процентов пусков. Это крайне низкие показатели, указывающие на плохую организацию ПВО и невысокие навыки расчетов. Кроме того, все это говорит о низком качестве и эффективности применяемых вооружений – в т.ч. британских ПЗРК Starstreak.С точки зрения целей и задач, изделие Starstreak, разработанное компанией Thales, является типичным современным ПЗРК. Это компактная (длина 1,4 м) легкая (14 кг) зенитная система, предназначенная для защиты сухопутных войск от различных средств воздушного нападения в радиусе 7 км. Ракета переносного комплекса также может использоваться на самоходном ЗРК Stormer HVM, имеющем некоторые преимущества.«Старстрик» отличается от других современных ПЗРК оригинальной конструкцией ракеты и необычным способом наведения. Разработчик утверждает, что за счет этого повышается вероятность поражения воздушной цели, а также увеличивается наносимый урон. Впрочем, ракета становится значительно сложнее и дороже аналогичных изделий традиционного облика.ПЗРК Starstreak включает прибор управления стрельбой. Он оснащен оптическими средствами для наблюдения и поиска цели, а также имеет лазерный дальномер-целеуказатель. При помощи последнего комплекс определяет дальность до цели и подсвечивает ее при стрельбе. Самоходный ЗРК «Стормер» получает полноценную оптико-электронную станцию с более высокими характеристиками и теми же функциями.[center]