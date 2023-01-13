Правительство Германии назвало незаконной возможную передачу Польшей танков Leopard Украине без разрешения ФРГ

История с передачей Украине роты танков Leopard Польшей становится все более запутанной. Ранее четырнадцать танков немецкого производства украинскому президенту Владимиру Зеленскому пообещал предоставить президент Польши Анджей Дуда во время личной встречи лидеров двух стран во Львове.
После этого сразу несколько высокопоставленных чиновников польского правительства призвали членов коалиции стран, которая сейчас формируется в поддержку Украины, последовать примеру Варшавы и начать уже таки поставлять Киеву тяжелое вооружение и более современную военную технику. Пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер заявил, что Польша рассчитывает на то, что Германия также передаст Украине танки Leopard.
И тут в вопросе отправки немецких боевых машин для ВСУ у Варшавы возникла неожиданная заминка. Дело в том, что Leopard 2 — это танк немецкого производства, на который Берлин имеет экспортную лицензию. Соответственно, без согласия немецкого правительства ни Польша, ни другие страны НАТО, на вооружении которых состоят данные машины, передавать их третьим государствам, тем более внеблоковым, не могут.
Вначале в европейских СМИ появилась информация, что Дуда вроде как сломил сопротивление немецкого правительства и согласовал отправку танков Киеву. Но позже газета Handelsblatt сообщила, что эта информация, мягко говоря, не соответствует действительности. Издание цитирует слова представителя правительства Германии Кристиане Хофман, которая заявила, что передача Польшей танков Leopard Украине без разрешения ФРГ будет считаться незаконной.
Самое интересное, что, оказывается, власти ФРГ пока не получали от стран-партнеров по НАТО, в частности Польши и Финляндии, запросов на разрешение отправить Киеву поставленную им ранее военную технику, сообщила Хофман.
Получается, «лучший друг» Зеленского Дуда обманул своего украинского коллегу. Ну, или просто поторопился. Хотя, не исключено, что таким образом Берлин отвечает на претензии Варшавы по выплате баснословных репараций за ущерб во время Второй мировой войны. Похоже, даже солидарность в поддержке Украины среди стран НАТО и ЕС может оказаться весьма неоднозначной.