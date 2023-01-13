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Правительство Германии назвало незаконной возможную передачу Польшей танков Leopard Украине без разрешения ФРГ

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Правительство Германии назвало незаконной возможную передачу Польшей танков Leopard Украине без разрешения ФРГ

История с передачей Украине роты танков Leopard Польшей становится все более запутанной. Ранее четырнадцать танков немецкого производства украинскому президенту Владимиру Зеленскому пообещал предоставить президент Польши Анджей Дуда во время личной встречи лидеров двух стран во Львове.


После этого сразу несколько высокопоставленных чиновников польского правительства призвали членов коалиции стран, которая сейчас формируется в поддержку Украины, последовать примеру Варшавы и начать уже таки поставлять Киеву тяжелое вооружение и более современную военную технику. Пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер заявил, что Польша рассчитывает на то, что Германия также передаст Украине танки Leopard.

И тут в вопросе отправки немецких боевых машин для ВСУ у Варшавы возникла неожиданная заминка. Дело в том, что Leopard 2 — это танк немецкого производства, на который Берлин имеет экспортную лицензию. Соответственно, без согласия немецкого правительства ни Польша, ни другие страны НАТО, на вооружении которых состоят данные машины, передавать их третьим государствам, тем более внеблоковым, не могут.

Вначале в европейских СМИ появилась информация, что Дуда вроде как сломил сопротивление немецкого правительства и согласовал отправку танков Киеву. Но позже газета Handelsblatt сообщила, что эта информация, мягко говоря, не соответствует действительности. Издание цитирует слова представителя правительства Германии Кристиане Хофман, которая заявила, что передача Польшей танков Leopard Украине без разрешения ФРГ будет считаться незаконной.

Самое интересное, что, оказывается, власти ФРГ пока не получали от стран-партнеров по НАТО, в частности Польши и Финляндии, запросов на разрешение отправить Киеву поставленную им ранее военную технику, сообщила Хофман.

Получается, «лучший друг» Зеленского Дуда обманул своего украинского коллегу. Ну, или просто поторопился. Хотя, не исключено, что таким образом Берлин отвечает на претензии Варшавы по выплате баснословных репараций за ущерб во время Второй мировой войны. Похоже, даже солидарность в поддержке Украины среди стран НАТО и ЕС может оказаться весьма неоднозначной.
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Использованы фотографии:
Сайт бундесвера
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:21
    +1
    Вот так вот, рады бы да начальство против. И вашим и нашим получается. Хитрые все таки эти поляки.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: голос_разуma
      Вот так вот, рады бы да начальство против. И вашим и нашим получается. Хитрые все таки эти поляки.

      Хитрые и Шульц струхнул не на шутку ..Ведь если немецкие танки опять начнут утюжить украину ,это уже Отечественная война начнется и как бы опять Берлин не пришлось брать .
      Администрация укрорейха ,теперь думаю шульца не просто колбасой называть будет, а по русски материть ..Эх немцы кого вы выбрали ?
      Ну а поляки чую свое получат , это не забывается ..Хотят оторвать кусок умирающей окраины Вот фиг им
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:43
        0
        Сдаётся мне, что поляки поставят Леоперды Укровермахту без согласия колбасников, если получат отмашку от полосатиков. Не думаю, что лягушатники по своей воле решили поставить колесники бандеровцам.
        Однако фамилия пресс-секретаря правительства поленьев,Мюллер очень рассмешила. wassat Хорошо, что не Гитлер. lol
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:24
    +1
    Зачем Леопарды? Что советское наследие иссякло?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:27
      0
      Что советское наследие иссякло?

      Судя по всему - ДА
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:24
    +1
    ...передача Польшей танков Leopard Украине без разрешения ФРГ будет считаться незаконной.
    И что с того? Оштрафуют, заберут танки, или просто понадувают щёки и скажут п-ссс. Что они сделают полякам, если те захотят передать! Да ничего.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 18:00
      0
      В следующий раз,когда поляки,что-то начнут просить у немцев,у тех будет новый повод повыеживаться.
  4. bk316
    bk316 Сегодня, 17:27
    +1
    Да полякам пофигу.
    Вон они с немцев триллион требуют.
    А тут танки какие-то....
  5. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 17:36
    0
    Вашингтон прикажет, Берлин любое вооружение разрешит Польше в Украину передать.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 18:04
      0
      Они намекнут США,чтоб поляки спрятали свои "хотелки".
      Если в Вашингтоне не "услышат" польских мечтаний о деньгах то ....
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 17:55
    0
    Просто,поляки достали немцев требованием репараций..
    Вот ,они и нашли предлог"пукнуть " полякам под нос
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:59
    0
    Испугались гонористые поленья запретов немцев, ага. Им папа сонный разрешил для создания цепной реакции поставок. И что немцы сделают? Ни че го.