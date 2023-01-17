Израильский сценарий – тотальные военные сборы для россиян

Источник: mkset.ru
Люди с оружием
В России грядут большие изменения в организации воинского призыва. С одной стороны, президентом подписан указ о повышении возраста призыва с 18 до 21 года, предельный возраст при этом увеличится до 30 лет. Председатель комитета Госдумы по обороне Олег Каргаполов недавно заявил, что в текущем году призыв состоится по «смешанной схеме», когда в армию пойдут мужчины в возрасте 18–30 лет. Для окончательного перехода к новой схеме потребуется некоторое время.
Мы наблюдаем первые шаги к поэтапному увеличению численности армии до полутора миллионов человек. В этой же череде решение о возможности подписания контракта военнослужащими с первого года срочной службы. Во многом именно поэтому призывной возраст увеличивают до 21 года – большинство успевают получить гражданскую специальность, да и решения принимаются осознаннее, нежели в 18 лет.
Виктор Соболев. Источник: runaruna.ru
Но, похоже, что этих мер для повышения обороноспособности России недостаточно. Так считает генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне от КПРФ, предложивший недавно провести тотальные «курсы молодого бойца». Военно-учетная специальность должна присутствовать у всех без исключения молодых мужчин, способных держать в руках оружие.
Это похоже на своеобразную двухуровневую обязательную военную службу. В первую очередь призыву подлежат годные к военной службе, а во вторую – через специальные сборы проходят остальные не отслуживавшие. По словам генерала, из десяти военнообязанных девять не были в армии. Военные сборы Соболев планирует проводить не менее чем полгода. Таким образом сформируется необходимый мобилизационный резерв для реальной войны с НАТО.
Также в планах Соболева кардинальные преобразования в мобилизационной базе развертывания страны. Сейчас немалая часть воинов проходит обучение и боевое слаживание в военных училищах. Это негативно влияет на учебный процесс и подготовку будущих офицеров.
В видении генерал-лейтенанта каждый мужчина должен обладать минимальными навыками общевойскового боя и быть пригодным к военной службе. Сейчас же, по словам Соболева,
«все мужское население определенного возраста – это наш мобилизационный резерв, но качество его какое?»
В недавнем интервью изданию URA.RU генерал Соболев уточнил нюансы инициативы:
«Тех, кто выше 30 лет, будут привлекать на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв».
Предельный возраст пока не обозначен, но призывников на сборы теперь сложно назвать молодежью. О чем это говорит?
Прежде всего, о смерти концепции профессиональной армии и высокотехнологической войны будущего, к которой Россия готовилась последние десятилетия. Сейчас все сводится к банальной окопной войне, в которой побеждает не тот, у кого больше ракет и бомбардировщиков, а у кого больше пехоты. Причем не просто пехоты, а высокомотивированной и обученной живой силы.
В этом, к слову, кроется устойчивость армии Украины. С 2014 года страна живет в состоянии частичной мобилизации – в стране прошли не менее шести волн призыва, помимо срочной службы. ВСУ убили сразу двух зайцев.
Во-первых, несколько сотен тысяч украинцев вспомнили, что такое оружие и как им пользоваться. А еще несколько десятков тысяч прошли через пресловутое АТО и вышли с боевым опытом. Хотя и не все.
Во-вторых, в армии несмышлёнышам объяснили, какую угрозу для них несёт Россия и что с ней нужно делать. Несколько лет под самым боком нашей страны развивалось предельно милитаризированное общество, откровенно ненавидящее большого соседа. Этот нарыв когда-то должен был лопнуть, и лечить его необходимо только хирургическим путем.
Спецоперация серьезно изменила взгляды российского руководства на военное планирование. Ситуация, когда страна со второй армией мира уже почти год принуждает к демилитаризации ВСУ из третьего десятка всех военных рейтингов, не может не настораживать.
К слову, адекватность оценок всевозможных рейтинговых агентств еще только предстоит оценить, но это немного другой разговор.
Израильский сценарий
Закончится СВО завтра или через год, ситуацию с военным призывом будут явно трансформировать. И здесь очень пригодится не только украинский сценарий, но и израильский. С Израилем есть сразу несколько концептуальных пересечений.
Во-первых, Иерусалим в оборонной стратегии открыто оставляет за собой право на нанесение упреждающего удара по территории любого государства, представляющего угрозу.
Звучит это как «доктрина молниеносного превентивного удара с целью нейтрализовать вооруженные силы противника». Что ЦАХАЛ неоднократно демонстрировал. Поэтому у израильтян и нет такой оголтелой антироссийской истерии.
Во-вторых, в стране признают, что евреи подвергаются и будут подвергаться преследованию по национальному признаку, поэтому свое право на жизнь придется отстаивать с оружием в руках. Аналогично сейчас русские для прокиевских националистов являются людьми второго-третьего сорта. Наша страна сейчас получает под боком вторую Палестину, с небольшой оговоркой – враг обладает развитой индустрией и поддерживается ведущими странами мира.
Хотим мы или нет, но смотреть в сторону израильского опыта придется. Надо только решить, в какой мере. Бен-Гурион в свое время сказал:
«Наша безопасность базируется, в первую очередь, на резервной армии. На бойцах, которых можно быстро мобилизовать, как только появится необходимость».
После прохождения обязательной 30-месячной службы (для женщин – 24 месяца) каждый гражданин встает на учет в конкретную воинскую часть и поддерживает боевую готовность ежегодными сборами. Последние могут длиться до 55 дней. И еще одно еврейское выражение, очень точно описывающее ситуацию. На этот раз от начальника Генштаба ЦАХАЛ на заре появления израильской государственности Игаля Ядина:
«Израильтянин – это солдат, находящийся в отпуске 11 месяцев в году».
В России есть аналог – БАРС или Боевой армейский резерв страны, он организован сравнительно недавно в 2021 году и пока малочисленный.
Источник: neprizyvnoi.ru
Достаточно сложно сказать, насколько инициатива генерала Соболева жизнеспособна.
Прежде всего, возникают вопросы к полугодовым сборам. В некоторых отраслях промышленности и народного хозяйства массовое изъятие трудоустроенных мужчин на такой срок может вызвать коллапс. С другой стороны, если уменьшить сборы до 20–30 дней, чему можно научить неслуживших мужчин? Месячный «курс молодого бойца» превратится в профанацию.
Противники идеи Соболева есть в Государственной думе. Андрей Картаполов, руководитель думского комитета по обороне, считает, что российская мобилизационная система отвечает всем современным вызовам и угрозам. Депутат Александр Толмачев предлагает компромисс – ввести трехнедельные курсы для мобрезерва. Если для отслуживших в армии это поможет оживить навыки, то для остальных – совершенно недостаточно. Толмачев в своем Telegram-канала дополняет поправку:
«Для тех, кто не служил, первый блок подготовки можно сделать двойным, чтобы поняли азы».
Очень желательно, чтобы азы вчерашние сугубо мирные мужчины получали под руководством боевых офицеров СВО.