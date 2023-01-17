Израильский сценарий – тотальные военные сборы для россиян



Источник: mkset.ru

Люди с оружием



Виктор Соболев. Источник: runaruna.ru

«все мужское население определенного возраста – это наш мобилизационный резерв, но качество его какое?»

«Тех, кто выше 30 лет, будут привлекать на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв».

Израильский сценарий

«Наша безопасность базируется, в первую очередь, на резервной армии. На бойцах, которых можно быстро мобилизовать, как только появится необходимость».

«Израильтянин – это солдат, находящийся в отпуске 11 месяцев в году».



Источник: neprizyvnoi.ru

«Для тех, кто не служил, первый блок подготовки можно сделать двойным, чтобы поняли азы».