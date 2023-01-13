Американское издание: Западные танки не будут перебрасываться на передовую Донбасса

Остается высокая вероятность того, что западные танки не будут перебрасываться на передовую Донбасса, по крайней мере, в обозримом будущем, чтобы избежать возможности их уничтожения или захвата

Танки британского и немецкого производства Challenger 2 и Leopard 2, которые Запад собирается поставлять на Украину, вряд ли будут принимать участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом пишет американский военно-политический портал Military Watch.Издание утверждает, что есть несколько причин для низкой результативности западной бронетехники в условиях вооруженного конфликта в Донбассе. Первая причина – сложность их технического обслуживания, особенно в боевых условиях. Украинская армия возможностями для такого оперативного обслуживания танков не располагает.Во-вторых, оба танка – и британский, и немецкий, отличаются куда большей тяжестью, чем используемые ВСУ танки советского производства. Они потребуют и значительно больше топлива, что помешает использованию боевых машин данных типов в городских боях.Наконец, танкам потребуются и дополнительные члены экипажа – заряжающие, поскольку у них, как указывает американское издание, отсутствуют автоматы заряжания. Но с танкистами у ВСУ ситуация тоже складывается не лучшим образом.К этим причинам можно добавить еще и то, что в украинской армии явно отсутствуют в должном количестве специалисты, которые проходили бы обучение на подобных танках. Кроме того, и сами танки не раз демонстрировали свою проблемность на учениях и во время боевых действий, за что удостоились нелицеприятных оценок даже со стороны турецких военных.- делает вывод американский портал.