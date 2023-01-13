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Американское издание: Западные танки не будут перебрасываться на передовую Донбасса

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Американское издание: Западные танки не будут перебрасываться на передовую Донбасса

Танки британского и немецкого производства Challenger 2 и Leopard 2, которые Запад собирается поставлять на Украину, вряд ли будут принимать участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом пишет американский военно-политический портал Military Watch.


Издание утверждает, что есть несколько причин для низкой результативности западной бронетехники в условиях вооруженного конфликта в Донбассе. Первая причина – сложность их технического обслуживания, особенно в боевых условиях. Украинская армия возможностями для такого оперативного обслуживания танков не располагает.

Во-вторых, оба танка – и британский, и немецкий, отличаются куда большей тяжестью, чем используемые ВСУ танки советского производства. Они потребуют и значительно больше топлива, что помешает использованию боевых машин данных типов в городских боях.

Наконец, танкам потребуются и дополнительные члены экипажа – заряжающие, поскольку у них, как указывает американское издание, отсутствуют автоматы заряжания. Но с танкистами у ВСУ ситуация тоже складывается не лучшим образом.

К этим причинам можно добавить еще и то, что в украинской армии явно отсутствуют в должном количестве специалисты, которые проходили бы обучение на подобных танках. Кроме того, и сами танки не раз демонстрировали свою проблемность на учениях и во время боевых действий, за что удостоились нелицеприятных оценок даже со стороны турецких военных.

Остается высокая вероятность того, что западные танки не будут перебрасываться на передовую Донбасса, по крайней мере, в обозримом будущем, чтобы избежать возможности их уничтожения или захвата

- делает вывод американский портал.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sgt Mark Webster RLC/MOD
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14 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:24
      0
      западные танки не будут перебрасываться на передовую Донбасса
      Только один вопрос: так какого лешего вы их собираетесь поставлять украине? Ответ очевиден: больше их деть некуда...
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:55
        -1
        Цитата: marchcat
        западные танки не будут перебрасываться на передовую Донбасса
        Только один вопрос: так какого лешего вы их собираетесь поставлять украине? Ответ очевиден: больше их деть некуда...

        Я бы с вами не согласился ..Ведь танки ,это уже ударное вооружение и особенно если они западного производства ..Понимают падлы ,что мотивация у наших солдат возрастет в разы ,если в прицелы увидят немецкие танки леопард ,абрамсы и еще хуже если меркавы )))
        Тут до Ла -Манша наши пойдут .чтобы уничтожить эту всю нечисть ,как наши предки (недобили их все же )
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:20
    +5
    Ага, еще одна ванга ляпнула. Попрут как миленькие, а нафига они тогда сдались укра чтоб не на донбасе то кататся.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 17:21
    +2
    Про отсутствие специалистов , полную деградацию армии и промышленности тут писали все предыдущие годы. Видимо и разведка так считала. Недооценка противника , его союзников это очень серьёзный провал. Так что не нужно писать это здесь.
    У них явно найдутся и заряжающие и технические возможности по обслуживанию!!!!!
    Им не только оружие шлют ! Ремонтные мастерские , спец транспорт, эвакуаторы для тяжелой техники тоже! И специалистов обучают сотнями!
    Хватит уже по проишествии 11 месяцев СВО писать эту ерунду
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:22
    -1
    Вокруг Киева поставят, там безопасно.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:24
    +3
    Да невозможно эти танки ни применять эффективно ни обслуживать и сами по себе они тот еще подарочек. Просто укропы так устроены им надо верить что кто-то подарит ми чудо-оружие и вот тогда уж... Вот и придумывают себе кумиров и идолов, то байрактары, то джавелины, то хаймарсы всякие...
  6. Степан S
    Степан S Сегодня, 17:24
    +1
    Все будет передано, точно и срок, в этом не сомневайтесь. Может не в достаточном количестве и не все сразу, что даст возможность часть уничтожить и не дать собрать группировку. Но танков будет передано гораздо больше, чем сейчас заявляю, и срок весна 2023 года, чтобы летом контратаковать. У американцев тысячи танков в пустыне на консервации, есть что передавать.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:37
      0
      Где в статье вы увидели Абрамсы, которых в пустыне тысячи?
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:59
      0
      Цитата: Степан S
      Но танков будет передано гораздо больше, чем сейчас заявляю, и срок весна 2023 года, чтобы летом контратаковать. У американцев тысячи танков в пустыне на консервации, есть что передавать.

      Ну вы слишком пессиместичны ..Думаю Россия не будет ждать ,когла их перебросят в укрорейх ..Это ведь уже конкретно Третья мировая и Россия обязана ответить всеми стредствами
      И этого запад очень боится !
    3. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 18:19
      0
      Поковырялся сейчас в немецкой прессе.
      Пишут, что практически вся Европа давит на Шольца, чтобы Германия дала добро на поставку "Лео" из Польши, Финляндии, Прибалтики и.т.д.
      Еврокомиссия, с кривоногой Фон дер Ляйен во главе, приняла решение, что нужно танки гнать на Украину.
      Пишут, что Шольц ждёт отмашки от американцев, что, якобы они тормозят это мероприятие.
  7. ИССИДОР
    ИССИДОР Сегодня, 17:34
    +1
    Бред несет эксперт, специалисты по эксплуатации будут без проблем наняты в Польше и в Англии.
  8. polinet
    polinet Сегодня, 17:43
    0
    Цитата: Степан S
    Все будет передано, точно и срок, в этом не сомневайтесь. Может не в достаточном количестве и не все сразу, что даст возможность часть уничтожить и не дать собрать группировку. Но танков будет передано гораздо больше, чем сейчас заявляю, и срок весна 2023 года, чтобы летом контратаковать. У американцев тысячи танков в пустыне на консервации, есть что передавать.

    Да, они разбежались тысячу танков передавать, за чей счёт банкет? До весны с Донбасса всех выгонит русская армия, ну может чуть позже и назреет вопрос зачем давать, если всё равно это не поможет великим украм) Пока американцы не поняли что им врут.
  9. Слон
    Слон Сегодня, 18:14
    0
    При пересечении украинской границы вражеские танки должны быть уничтожены и лучше вместе с мостами
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:15
    0
    все вышеперечисленные причины это фигня и отмазка. Реальная причина отказа давать танки на передовую это страх опозориться перед всем миром и уничтожить миф распиаренный десятилетиями о том что ихние танки самые лучшие в мире. А когда ихние танки опозорятся то рейтинг этих танков упадет ниже нуля...а это контракты и покупки и миллиарды + самое главное лживый фэйковый раздутый имидж западных танков.