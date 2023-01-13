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Американский телеканал сообщил об «организованном украинском отступлении» из Соледара

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Американский телеканал сообщил об «организованном украинском отступлении» из Соледара

Американский телеканал CNN утверждает, что его корреспонденты в пятницу, 13 января, якобы стали свидетелями спланированного организованного отступления украинской армии из Соледара. В материале американского ресурса сообщается, что западные журналисты якобы наблюдали с расстояния около 4 километров от города организованный выход частей ВСУ.


Что интересно, представители российской ЧВК "Вагнер" ранее заявили о полном контроле над всей территорией населенного пункта. Украинские формирования, по их утверждению, были почти полностью вытеснены из города или уничтожены.

Сообщалось, что в городе оставалось несколько очагов сопротивления, представляющих из себя 300-500 боевиков киевского режима, находящихся в полном окружении.

Украинские военные совершили несколько попыток контратаки на город, однако они все завершились неудачно для них. В официальных сводках минобороны Украины отсутствуют какие-либо упоминания потери Соледара. Это обусловлено избеганием негативной информационной повестки накануне очередной встречи с западными партнерами на немецкой военной базе "Раммштайн", в ходе которой Киев надеется выпросить дополнительные поставки вооружений и военной техники, а также финансирования своих вооруженных сил.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что освобождение города Соледар в ДНР, которое было полностью завершено к вечеру 12 января, имеет большое значение для обеспечения развития дальнейших наступательных действий.

Интересно, что украинские власти до сих пор пытаются отрицать факт освобождения ВС РФ Соледара, хотя это уже очевидно даже для американских властей и масс-медиа.
Автор:
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16 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:29
    +2
    Ну можно сказать так: организованное и согласованное отступление в ад к бандере. Вон Сладков и Саша Коц ходят по Соледару через трупы перешагивают-завалены все подъезды!
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:32
      +1
      «организованном украинском отступлении» из Соледара
      Желательно до Польской границе и дальше на запад.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 17:39
      0
      Такое бывает когда медведя дразнишь… надеюсь мы медленно разгоняемся и скоро погоним нечисть до киева
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:40
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Ну можно сказать так: организованное и согласованное отступление в ад к бандере. Вон Сладков и Саша Коц ходят по Соледару через трупы перешагивают-завалены все подъезды!

      Смотрю "голос" на первых строчках всегда ))))
      Ну надеюсь наш человек ?
      А то бывало помнится тоже на первых строчках и вроде за наших ..А потом рейтинг набрал и Хоп хе хоп ))))
      P.S. Наблюдатель тут такой был ,тоже впервых строчках вначале ,а потом Мама не горюй ,такое понес
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:49
        +1
        Цитата: LukaNord
        Цитата: голос_разуma
        Ну можно сказать так: организованное и согласованное отступление в ад к бандере. Вон Сладков и Саша Коц ходят по Соледару через трупы перешагивают-завалены все подъезды!

        Смотрю "голос" на первых строчках всегда ))))
        Ну надеюсь наш человек ?
        А то бывало помнится тоже на первых строчках и вроде за наших ..А потом рейтинг набрал и Хоп хе хоп ))))
        P.S. Наблюдатель тут такой был ,тоже впервых строчках вначале ,а потом Мама не горюй ,такое понес

        За разум!!! drinks
        Да здравствует разум, да сгинет маразм!!! drinks (С) Особенности национальной охоты.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 18:02
          0
          Цитата: Бородач
          За разум!!! drinks
          Да здравствует разум, да сгинет маразм!!! drinks (С) Особенности национальной охоты.

          За адекватный разум Бородач !!! drinks hi wink
    4. 4ekist
      4ekist Сегодня, 17:44
      +1
      CNN утверждает, ...стали свидетелями спланированного организованного отступления украинской армии из Соледара.

      Я думаю, что это души нациков как тени проследовали в преисподнюю.
  2. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 17:41
    +4
    Западная пропаганда работает на полную катушку на стороне Украины, двойные, тройные стандарты, неудобные факты замалчиваются, незначительные успехи возводятся в ранг большой перемоги, про рф или ничего или в негативно свете. Не удивительно что западная аудитория обдолбана.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:44
    +1
    winked Не забыли указать, что отступление было "организовано" и проходило под "управлением" ЧВК "Вагнер"?
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 17:55
      0
      Цитата: Пленник
      проходило под "управлением" ЧВК "Вагнер"?

      Да, ребята замечательно провели эвакуацию прямо к ад к бандере. Вот только рискуют сильно, в плен пытаются брать, даже оружие пытаются отобрать когда можно просто кинуть гранату в окоп и наступать дальше. https://rusvesna.su/news/1673439164
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:10
      0
      Цитата: Пленник
      winked Не забыли указать, что отступление было "организовано" и проходило под "управлением" ЧВК "Вагнер"?

      Таки да "отступали" знатно (200-е и 300-н валяются )...
      Вот музыканты поиграли знатно ,даже США им грозят из фашингтона bully
      P.S. недавно читал ,что по рейтингу эффективности боевому и организации ..ЧВК "Вагнер" вышло на первое место в мире частных военных компаний Они кругом работают и желающих вступить в эту Русскую компанию военных много ..Для них деньги не самое главное ,они более мобилнее и у них меньше командиров и прочих тыловых крыс перестраховщиков и т.д.
      "В чем сила Брат ,в правде !"
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:54
    +1
    Интересно, что украинские власти до сих пор пытаются отрицать факт освобождения ВС РФ Соледара, хотя это уже очевидно даже для американских властей и масс-медиа.

    А что власти рейха могут сказать, что просто их выкинули из Соледара, так дядька Байден и так уже "икру мечет". Надо как то сделать красивую рожу, при плохой игре, а попросту "сбрехать" на весь мир.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:27
      0
      Цитата: tihonmarine
      А что власти рейха могут сказать, что просто их выкинули из Соледара, так дядька Байден и так уже "икру мечет". Надо как то сделать красивую рожу, при плохой игре, а попросту "сбрехать" на весь мир.

      Приветствую Влад ! Я тут уже писал ,как гауляйтер Зе ,на предложение о прекращении огня на Рождество ,хвастливо заявил ,что Россия боится и просит перемирия перед наступающими всу и Байден ему поддакнул тоже ..
      Вот теперь и получайте и распишитесь Кто там отступает
      Что же им на украине мирно не жилось то ? Ведь все было для нормальной и зажиточной жизни ..Так нет Россия им покоя не давала ,как бы ее еще ограбить ..Ну вот получайте и распишитесь !
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:55
    0
    Ну конечно же надо писать то что разрешают писать, даже если этого нет. Иначе с работы выгонят как агента кремля. Бедная собака запада вся уже извертнлась от таких хвостов
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 18:02
    0
    Организованно потеряли порядка 5000 человек за две недели.
    Это да, для америкосов не потеря.
    Если численность индейцев в Северной Америке с 1500 года до 1900 сократилась с 15 млн до 237 тысяч, у украинцев еще есть куда стремится.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:18
      0
      ВСУшники сами признались что потеряли в Соледаре 14 батальонов(каждый по 400-800) человек.Видос по ссылке ниже.

      Кроме того, появилось еще одно видео (по всей видимости, вчерашнее), подтверждающее высокие потери ВСУ в городе.

      «Родные, мы оставляем Соледар. Мы потеряли 14 батальонов. А из нашей бригады 2 человека осталось. Несколько бригад осталось, держат наш отход. Сейчас невозможно удержать Соледар. Но мы все равно вернем весь Донбасс. Простите», – говорится в описании к ролику.

      https://www.politnavigator.net/nas-kinuli-poteryali-14-batalonov-vsushniki-kroyut-matom-brosivshikh-ikh-v-soledare-oficerov.html