Американский телеканал CNN утверждает, что его корреспонденты в пятницу, 13 января, якобы стали свидетелями спланированного организованного отступления украинской армии из Соледара. В материале американского ресурса сообщается, что западные журналисты якобы наблюдали с расстояния около 4 километров от города организованный выход частей ВСУ.Что интересно, представители российской ЧВК "Вагнер" ранее заявили о полном контроле над всей территорией населенного пункта. Украинские формирования, по их утверждению, были почти полностью вытеснены из города или уничтожены.Сообщалось, что в городе оставалось несколько очагов сопротивления, представляющих из себя 300-500 боевиков киевского режима, находящихся в полном окружении.Украинские военные совершили несколько попыток контратаки на город, однако они все завершились неудачно для них. В официальных сводках минобороны Украины отсутствуют какие-либо упоминания потери Соледара. Это обусловлено избеганием негативной информационной повестки накануне очередной встречи с западными партнерами на немецкой военной базе "Раммштайн", в ходе которой Киев надеется выпросить дополнительные поставки вооружений и военной техники, а также финансирования своих вооруженных сил.В сообщении Минобороны РФ говорится, что освобождение города Соледар в ДНР, которое было полностью завершено к вечеру 12 января, имеет большое значение для обеспечения развития дальнейших наступательных действий.Интересно, что украинские власти до сих пор пытаются отрицать факт освобождения ВС РФ Соледара, хотя это уже очевидно даже для американских властей и масс-медиа.