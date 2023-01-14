Вертолёты Ми-171 армии Перу переходят на 6-ствольные вращающиеся пулемёты с электроприводом

Был нанесён сокрушительный удар по повстанцам. Ликвидировано несколько лагерей, захвачено большое количество оружия , боеприпасов и взрывчатых веществ, а также средства связи, компьютеры и документация, в том числе коды радиосвязи. Потери среди повстанцев, были многочисленными, тяжело ранен глава организации

В августе 2022 года войска Перу произвели массированный воздушный налёт вертолётами Ми-17-1В и Ми-171Sh-P по местам дислокации маоистов из организации Sendero Luminoso, нанеся тяжёлые потери противнику, после чего позиции неприятеля атаковал спецназ.- отмечается в издании Defensa.com.Как указывается, операция прошла успешно во многом благодаря оснащению закупленных в России вертолётов так называемыми миниганами Dillon M-134D/H калибра 7,62х51 мм. Тогда этим оружием были оборудованы два Ми-171Sh-P. К настоящему времени на него перешли ещё пять машин такого типа.M-134D/H это шестиствольные вращающиеся пулемёты с электроприводом массой 28,5 кг. Они способны, в зависимости от конфигурации, производить от 4000 до 6000 выстрелов в минуту, при этом эффективная дальность стрельбы составляет 1000 м. Плотность огня позволяет добиваться успеха на территориях выявленной активности противника. Как утверждает производитель, установка миниганов вместе с креплением на Ми-8/17 занимает всего десять минут.