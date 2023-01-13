Военное обозрение
Войти Регистрация

Батарея ЗРК малой дальности «Тор-М2К» поступила на вооружение стратегически важной бригады ПВО ВС Белоруссии

6
Батарея ЗРК малой дальности «Тор-М2К» поступила на вооружение стратегически важной бригады ПВО ВС Белоруссии

Новейшие зенитные комплексы "Тор-М2К" поступили на вооружение стратегически важной зенитной ракетной бригады ВС Белоруссии. Техника принята и уже готова заступить на боевое дежурство по охране воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.


Согласно сообщению, батарея ЗРК "Тор-М2К" поступила на вооружение 15-й зенитной ракетной бригады войск ВВС и ПВО Белоруссии. Военнослужащие бригады прошли подготовку, в том числе и в России, и имеют опыт применения данных комплексов.

Сегодня военнослужащие в/ч 30151 получили батарею зенитного ракетного комплекса Тор-М2К. На вооружение бригады поступило шесть новых уникальных боевых машин, не имеющих аналогов в своем классе. Новое вооружение вручено стратегически важной бригаде

- говорится в сообщении.

Новая партия зенитных ракетных комплексов малой дальности 9К332МК "Тор-М2К"прибыла в Белоруссию из России в 20-х числах декабря. Комплексы получены в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве с Россией.

"Тор-М2К" (9К332МК) — зенитный ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси разработки белорусского предприятия "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ). В состав комплекса входят: боевая машина 9А331МК, два зенитных ракетных модуля 9М334 с восемью зенитными управляемыми ракетами 9М331 управляемых по четырём каналам. Комплекс способен обнаруживать и гарантированно поражать не только самолеты и вертолеты любого типа, но и беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие, включая крылатые и противорадиолокационные ракеты, управляемые авиационные бомбы на дальности до 16 и на высоте до 10 км. ЗРК способен одновременно обстреливать 4 цели, наводя на них 8 зенитных ракет.
Использованы фотографии:
Минобороны Белоруссии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:38
    +1
    да, тревожить противника такими новостями. группировка усиливается, давайте копайте окопы. И силы держите вдоль границы....
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:06
      -1
      ПВО - это конечно хорошо.
      А Беларусь уже получила ядрен-батоны для МИГ-31? Очень хочется, чтобы Варшава и Краков стали городами-побратимами с Хиросимой и Нагасаки. am
  2. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 17:45
    +1
    В Белоруссии как и в Калининграде необходимо размещать стратегическое ПРО и ядерное оружие в количестве боеприпасов как на американской базе в Германии и Нидерландах. Только жесткий паритет в силах стратегического сдерживания способен нейтрализовать массовое заражение политиков русофобией
    1. denis88
      denis88 Сегодня, 17:54
      0
      Кабы знали.... все базы хранения яо уничтожены в ноль. Строить новые срочно? Вероятно.... на аэродроме яо не оставишь....
  3. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 18:02
    +1
    У этих комплексов из недостатков можно отметить низкий тем перезарядки.
    Если например в налете участвуют множества БПЛА , а после появляются крылатые ракеты,
    вертолеты и др , то эффективность комплекса быть может ниже чем у "Панциря" и зенитно-пушечных орудий. Может так выйти что боезапас расстрелян. А готовы к зарядке ЗУР поблизости нет.
    В то время как атака дронов , а после уже куда более серьезных средств будет продолжаться.

    Потому такие вещи целесообразно использовать в связке с "Тунгуской" и "Панцирем".
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:24
    0
    Батарея ЗРК малой дальности «Тор-М2К» поступила на вооружение стратегически важной бригады ПВО ВС Белоруссии
    Всё равно, решение проблемы отражения массированной удара, стоит очень остро!
    Как её решать???
    Варианты разные, а какой из них лучше, оптимальный?
    Возможно будут идти по пути компромисса, т. е. что то усредненное по функционалу и ТТХ.
    Бум посмотреть.