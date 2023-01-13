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Британский телеканал: В Волынской области бобры «помогают» ВСУ охранять белорусскую границу

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Британский телеканал: В Волынской области бобры «помогают» ВСУ охранять белорусскую границу

На территории Волынской области украинские вооруженные силы используют преимущества расселения здесь большой популяции бобров. Как отмечает представитель командования одной из бригад ВСУ, дислоцирующихся в Волынской области, бобры помогают украинской армии охранять границу с Белоруссией. Об этом сообщает британский телеканал SkyNews.


Как известно, бобры строят плотины. Обычно люди разрушают бобровые дамбы, так как они создают проблемы для хозяйствования. Но в этом году из-за военно-политической обстановки плотины разрушать не стали, и теперь, как утверждает представитель ВСУ, территория вдоль белорусско-украинской границы стала максимально заболоченной и фактически непроходимой.

Аналитик Конрад Музыка из консалтинговой компании Rochan Consulting назвал Волынское направление неподходящим для проведения любой наступательной операции. По его словам, здесь очень мало нормальных автомобильных дорог и много водотоков. Поэтому если войска РФ или Белоруссии попытаются зайти на территорию региона, ВСУ смогут их накрывать артиллерийским огнем без особых проблем.

Отметим, что в последнее время западные и украинские СМИ все чаще обсуждают перспективы наступления российских или объединенных российско-белорусских войск с территории Белоруссии на Волынское или Киевское направления. Этому обсуждению способствует продолжающееся наращивание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии на белорусской территории, а также различные мероприятия мобилизационной готовности, проводимые Минском в течение последних двух месяцев.

Украинское военное командование по-прежнему отвергает вероятность такого наступления. Концентрацию войск объясняют стремлением искусственно удерживать часть сил ВСУ на белорусской границе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / D. Gordon E. Robertson
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:54
    0
    Вот ! Что и требовалось доказать. Укровоинство скоро вернется к засекам и саблям а энергетика к лучине и свечам. Так и победят.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:01
      +1
      А откуда бобры появились в Волынской области? Из Бобруйска. lol Это засланные казачки из Беларуси. wassat
      Всю информацию о телодвижениях бандеровцев бобры передают прямо Батьке. soldier
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:09
        +2
        Британский телеканал: В Волынской области бобры «помогают» ВСУ охранять белорусскую границу


        Зеленский видать уже бобрам повестки выдавать начал.Человеческий ресурс на Украине не бесконечен.
      2. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 18:23
        0
        А откуда бобры появились в Волынской области?

        Наверно беженцы из Польши.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:54
    +4
    Интересно, когда им инопланетян в помошники запишут, понимаешь..... wassat
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:04
      +1
      Какие планетяны?! Укропограничникам выдаются задания по валке зубами осин для этих плотин! И это страшно! wassat
  3. denis88
    denis88 Сегодня, 17:59
    0
    Да уж, а скоро весна.... полесские болота совсем непроходимыми станут... хотя, опыт есть по болотам наступать. украинцы историю забыли. В ту войну немцы тоже не ждали)
  4. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:02
    0
    ..."бобры «помогают» ВСУ"...
    Ага , вэсь мыр з намi !
    fool laughing
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:03
    +5
    Тимон и Пумба. Вдвоем жрут тараканов. Мозговых
    ПиСи:
  6. Загребун
    Загребун Сегодня, 18:14
    0
    Я, дочь бобра, проживающего в украинском полесье, поверте, здесь все не так однозначно...
  7. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 18:25
    0
    Ну, если вспомнить операцию "Багратион", то там никакие болрта не помешали Красной Армии нанестиисокрушающие удары вермахту.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:25
    0
    Можно выжечь огнём. А на бобров напустить выдр.