На территории Волынской области украинские вооруженные силы используют преимущества расселения здесь большой популяции бобров. Как отмечает представитель командования одной из бригад ВСУ, дислоцирующихся в Волынской области, бобры помогают украинской армии охранять границу с Белоруссией. Об этом сообщает британский телеканал SkyNews.Как известно, бобры строят плотины. Обычно люди разрушают бобровые дамбы, так как они создают проблемы для хозяйствования. Но в этом году из-за военно-политической обстановки плотины разрушать не стали, и теперь, как утверждает представитель ВСУ, территория вдоль белорусско-украинской границы стала максимально заболоченной и фактически непроходимой.Аналитик Конрад Музыка из консалтинговой компании Rochan Consulting назвал Волынское направление неподходящим для проведения любой наступательной операции. По его словам, здесь очень мало нормальных автомобильных дорог и много водотоков. Поэтому если войска РФ или Белоруссии попытаются зайти на территорию региона, ВСУ смогут их накрывать артиллерийским огнем без особых проблем.Отметим, что в последнее время западные и украинские СМИ все чаще обсуждают перспективы наступления российских или объединенных российско-белорусских войск с территории Белоруссии на Волынское или Киевское направления. Этому обсуждению способствует продолжающееся наращивание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии на белорусской территории, а также различные мероприятия мобилизационной готовности, проводимые Минском в течение последних двух месяцев.Украинское военное командование по-прежнему отвергает вероятность такого наступления. Концентрацию войск объясняют стремлением искусственно удерживать часть сил ВСУ на белорусской границе.