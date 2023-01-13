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Президент Индонезии обвинил Евросоюз в возвращении к политике колониализма

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Президент Индонезии обвинил Евросоюз в возвращении к политике колониализма

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что действия руководства стран Евросоюза, направленные на ограничение свободы действий развивающихся стран в отношении имеющихся у них ресурсов означают возврат Европы "к скользким практикам эпохи колониализма".


После того, как в 2020 году власти Индонезии ввели запрет на экспорт никелевой руды, следствием которого стал ущерб европейским производителям нержавеющей стали, Евросоюз подал жалобу в ВТО, которая, несмотря на протесты Индонезии, вынесла решение в пользу заявителя.

Индонезийский лидер подчеркнул, что европейские страны, пытающиеся силой заставить его страну экспортировать никель, стремятся к контролю над природными ресурсами Индонезии, необходимыми для своего процветания.

Видодо также напомнил, что именно по вине стран Евросоюза Индонезия не имеет возможности провести модернизацию своей экономики и запустить массовое производство электромобилей, в изготовлении аккумуляторов для которых используется никель.

Президент Индонезии также отметил, что в Евросоюзе состоят страны, в прошлом проводившие политику колонизации его страны. И нынешняя позиция ЕС практически повторяет ту, что проводилась в годы голландского колониализма.

В 2022 году министр инвестиций Индонезии заявил, что страна рассматривает возможность создания подобного ОПЕК картеля наподобие для никеля и других редких металлов, которые необходимы при производстве аккумуляторов.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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18 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:38
    +10
    Россия именно этого и добивается ,чтобы народы мира перестали боятся англосаксов с их АУГми и угрозой авиабомбардировок и прочих санкций ..Объединяйтесь вокруг России и не пожалеете в дальнейшем .Но все должно быть взаимовыгодно и по честному !
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:55
      +2
      России, что б добиться чего то определённого, значимого, надо выиграть ещё одну битву, прямо у наших границ!!!
      У победителя возможностей больше, слушают его внимательней, на контакт идут веселее...
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:28
        +2
        Цитата: rocket757
        России, что б добиться чего то определённого, значимого, надо выиграть ещё одну битву, прямо у наших границ!!!
        У победителя возможностей больше, слушают его внимательней, на контакт идут веселее...

        Ну, хоть сейчас Президент Индонезии обвинил Евросоюз... Раньше и этого делать боялись.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 20:47
          0
          Цитата: Ясная
          Ну, хоть сейчас Президент Индонезии обвинил Евросоюз... Раньше и этого делать боялись.

          Чем дольше СВО, тем больше обвинителей.
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 18:43
    +4
    В 2022 году министр инвестиций Индонезии заявил, что страна рассматривает возможность создания подобного ОПЕК картеля наподобие для никеля и других редких металлов, которые необходимы при производстве аккумуляторов.

    Власти Индонезии рассматривают возможность вступления страны в группу БРИКС. Такое заявление сделал глава индонезийской дипмиссии в Москве Хосе Таварес.
    Надо же как то спасаться от разграбления страны западноевропейскими колонизаторами .
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:29
      +1
      Цитата: Vyacheslav57
      В 2022 году министр инвестиций Индонезии заявил, что страна рассматривает возможность создания подобного ОПЕК картеля наподобие для никеля и других редких металлов, которые необходимы при производстве аккумуляторов.

      Власти Индонезии рассматривают возможность вступления страны в группу БРИКС. Такое заявление сделал глава индонезийской дипмиссии в Москве Хосе Таварес.
      Надо же как то спасаться от разграбления страны западноевропейскими колонизаторами .

      Это для них было бы лучшим вариантом yes
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:49
        0
        Ахмед Сукарно сблизился с СССР, а что с ним, его партией и коммунистам, сотворили США.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:47
    +6
    А так всегда. Я, помню, охренел. Есть такая Буркина-Фасо. Вроде так, хрень на постном масле, но - 90% производства какао-бобов в мире. Ну там один президент объявил национализацию этого производства и... Сразу военная операция Франции, поставили президентом "законно избранного" чиновника МВФ, какао-бобы поехали в Европу, негры на производстве продолжили зарабатывать по 15 баксов в год. Шо ви говорите? Почему французов ща из Африки везде сцаной тряпкой гонят и лягушатники так на Вагнера обиделись? А я не знаю... wink
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:49
      +1
      Цитата: Bingo
      Есть такая Буркина-Фасо. Вроде так, хрень на постном масле, но - 90% производства какао-бобов в мире.

      Около 70% мирового производства какао -бобов приходится на четыре западноафриканские страны: Кот-д'Ивуар, Гану, Камерун и Нигерию. Кроме того, Кот-д'Ивуар и Гана являются двумя крупнейшими странами-производителями, на которые в совокупности приходится более 50% мирового производства какао.
      На Кот-д'Ивуар, который поставляет 35% на мировом рынке.

      Вы спутали Буркина Фасо и Кот-д'Ивуар. Когда была военная операция по замене президента, я в то время был в Абиджане и видел все своими глазами.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:08
        0
        Цитата: tihonmarine
        Вы спутали Буркина Фасо и Кот-д'Ивуар.

        А, пардон))) Только цифры там побольше были, хотя и не суть, тут сама тенденция и вообще случай смены правительства - говорит о многом. Ну и заодно, что фиг где найдешь себестоимость производства тех же какао-бобов...
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:50
    +4
    Как бы не произошла революция в Индонезии. Матрасы любят такие "демократические" преобразования в странах которые пытаются идти своим путём.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:40
      0
      Цитата: Лешак
      Как бы не произошла революция в Индонезии.

      А кто же устроил "революцию" в Индонезии, кто убрал Ахмеда Сукарно, кто помог резать коммунистов, кто из независимой страны, сделал марионетку, какой была Индонезия 75 лет назад (колонией Нидерландов).
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:53
    0
    Президент Индонезии обвинил Евросоюз в возвращении к политике колониализма
    . Да ладно, они по завета одного художника, корсиканца ещё кого то из прежних неудачников решили пойти... и не важно, что верит их на... по всякому, дядя Сэм, они подписались и ждёт их не хорошее, к бабке не ходить, так и будет.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:53
    +3
    Окукливание экономик по блоковому принципу не за горами. Сами же западные главнюки и вынуждают это сделать. Будет свой (опек) для каждого ресурса, и живите теперь с этим
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:32
      +1
      Цитата: evgen1221
      Сами же западные главнюки и вынуждают это сделать.

      Они и в толк взять не могут, что им кто-то будет противоречить. Обнаглели.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:20
    +2
    Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что действия руководства стран Евросоюза, направленные на ограничение свободы действий развивающихся стран
    Давай Видодо, лягай собак наглов, подавай пример.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:33
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что действия руководства стран Евросоюза, направленные на ограничение свободы действий развивающихся стран
      Давай Видодо, лягай собак наглов, подавай пример.

      А, там глядишь и "принцип домино" сработает winked
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:26
    +1
    Президент Индонезии также отметил, что в Евросоюзе состоят страны, в прошлом проводившие политику колонизации его страны.
    Так вся европа, только и занималась тем, что колонизировала друге страны, даже мелкая Дания имела Исландию, Гренландию, Фарерские острова и большинство заморских территорий в Индии, Западной Африке и Вест-Индии. 17 января 1917 года Датская Вест-Индия официально перешла в собственность Соединенных Штатов Америки. Исландия в 1944 г. получила независимость, а Гренландия и Фарерские острова до сих пор остаются владениями датского государства.
    Но это же не ушло из мозга европейцев, которые как только родились, хотят завоевать Россию ( а в 865 году их не было, а Русь была.)