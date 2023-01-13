Министерство обороны Норвегии собралось увеличить производство артиллерийских боеприпасов на фоне событий на Украине

В Норвегии будет увеличено производство артиллерийских боеприпасов. Такое решение озвучило Министерство обороны Норвегии 13 января. По утверждению норвежского военного ведомства, государство будет заказывать боеприпасы у компании-производителя Nammo.Общая стоимость заказываемых боеприпасов составит 2,6 млрд крон, то есть примерно 243 млн евро. Компания Nammo, ключевой в стране производитель боеприпасов, получит возможность увеличения производственных мощностей и расширения своей деятельности благодаря новым заказам.В свою очередь, министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум объяснил необходимость увеличения производства боеприпасов последними событиями на Украине. Вооруженный конфликт между Киевом и Москвой способствует росту потребностей европейских стран в вооружении и боеприпасах.Компания Nammo как производитель боеприпасов снабжает ими не только норвежскую королевскую армию, но и вооруженные силы многих других стран Североатлантического альянса. Кроме того, боеприпасы, судя по всему, планируется поставлять на Украину, для нужд украинских вооруженных формирований, у которых они истощаются в ходе интенсивных боевых действий.Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подчеркнул, что увеличение и ускорение заказов на производство снарядов позволит норвежской армии оперативно сформировать более крупные резервные запасы вооружений. Однако для того, чтобы правительство дало официальный заказ компании, необходимо, чтобы сначала такое решение поддержал большинством голосов норвежский парламент.