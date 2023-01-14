Военное обозрение
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Появились новые перспективы российско-иранских энергетических сделок на 2,8 триллиона рублей

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Появились новые перспективы российско-иранских энергетических сделок на 2,8 триллиона рублей

Российско-иранская энергетическая сделка была подписана руководителями обеих компаний в тот же день, когда президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран для встречи на высшем уровне со своими иранскими и турецкими коллегами. Расширение газовых месторождений Киш, Южный и Северный Парс, разработка шести новых нефтяных месторождений, увеличение объемов обмена газом и продуктами, завершение различных проектов по сжиженному природному газу (СПГ), строительство экспортных газопроводов, а также научно-техническое сотрудничество, являются одними из наиболее важных моментов меморандума. Среди упомянутых пунктов особенно важны для Тегерана российские инвестиции в нефтегазовые месторождения страны.


В период президентства Мохаммада Хатами (1997–2005) Тегерану удалось привлечь участие и инвестиции международных нефтегазовых компаний, включая французскую Total и малайзийскую Petronas, в нефтегазовую промышленность Ирана. Но после прихода к власти Махмуда Ахмадинежада и введения Советом Безопасности ООН так называемых ядерных санкций против Ирана эти международные компании стали покидать Иран.

Позднее, в августе 2013 г. после снятия санкций Совбезом ООН, обстановка в Иране вновь обеспечила участие и инвестиции зарубежных нефтегазовых компаний, в том числе из России, Китая и Индии. Однако односторонний выход США из СВПД в мае 2018 г. вкупе с политикой «максимального давления» и односторонними санкциями США, принятыми администрацией Трампа, привели к тому, что иностранные инвестиции в иранскую нефть и газ вновь прекратились. В таких условиях «Лукойл», который вёл переговоры с Ираном о разработке нефтяных месторождений Абэ-Тимур и Мансури, объявил о своем решении пока не развивать планы по развитию проектов в Иране. Кроме того, российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» отменил свои планы по инвестированию в совместные проекты на сумму более 2 триллионов рублей.

Но когда в ответ на российскую военную спецоперацию были введены обширные западные санкции против РФ, сотрудничество между Ираном и Россией вступило в новую стадию, поскольку обе страны теперь имели под санкциями критически важные сектора, включая нефть и газ.

Сейчас российские компании участвуют в разработке месторождений Копал, Чешмех Хош, Далпери, Пайдар Шарк (восточный Пайдар), Абан и Пайдар Гарб (западный Пайдар) на юге Ирана.

В связи с этим глава NIOC Мохсен Ходжасте-Мехр отметил:

Россия является одной из крупнейших стран-производителей сырой нефти, и её опыт заключается в добыче нефти в очень суровых и сложных климатических условиях. Возможности и технологии российских компаний по добыче нефти очень высоки, и в результате они, несомненно, смогут справиться с разработкой нефтегазовых месторождений Ирана.

Подписание соглашения на 2,8 триллиона рублей между NIOC и «Газпромом» может стать прелюдией к возвращению других крупных российских нефтегазовых компаний, таких как «Роснефть» и «Лукойл», в Иран. Эти сделки имеют все песрпективы на дальнейшее развитие и способны принести немалые доходы обеим странам.
Автор:
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8 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:22
    +3
    Появились новые перспективы российско-иранских энергетических сделок на 2,8 триллиона рублей
    Не хило так!
    гейропейцы тихо скулят за углом. Для них дешёвая энергетика закончена НАВСЕГДА!
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 07:30
      +3
      Для них дешёвая энергетика закончена НАВСЕГДА!


      Нет у них уже де Голей, Бисмарков, вместо них ЛГБТшники да морально деградированные нелюди.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:48
        0

        krops777 (Алексей)
        Сегодня, 07:30
        НОВЫЙ

        +1
        Для них дешёвая энергетика закончена НАВСЕГДА!


        Нет у них уже де Голей, Бисмарков, вместо них ЛГБТшники да морально деградированные нелюди.
        Спросить у них, они хоть знают кем были эти люди. wink
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:02
      -1
      Цитата: a.s.zzz888
      Не хило так!
      гейропейцы тихо скулят за углом. Для них дешёвая энергетика закончена НАВСЕГДА!

      Вы его потреблять будете ? Его выбросят на рынок и европейский в частности .Чего и добивались европейцы заключая ядерную сделку,снятия санкций с Ирана .
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:36
    0
    Подписание соглашения на 2,8 триллиона рублей между NIOC и «Газпромом» может стать прелюдией к возвращению других крупных российских нефтегазовых компаний в Иран
    Совместные проекты по разработке и добычи углеводородов в Иране конечно идут только на пользу двух стран. Те кто сегодня имеет желание сотрудничать с Россией завтра почувствуют результат этого сотрудничества и с + для себя. А Европа подписала себе приговор - жить и работать без дешевых российских энергоресурсов, неся убытки и постепенно теряя свою экономику.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 07:53
      +1
      а "потоки" нарушившие то, как расстроились.
  3. шамиль
    шамиль Сегодня, 07:47
    +1
    Есть один минус. Что же мы так держимся за санкции, которые накладывают западные страны? Получается , что когда и нас прижали, то мы сразу изменились.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:56
      +2
      Цитата: шамиль
      Есть один минус. Что же мы так держимся за санкции, которые накладывают западные страны? Получается , что когда и нас прижали, то мы сразу изменились.

      Мы-то с вами, думаю, не изменились. А вот держателям денежных мешков меняться пришлось