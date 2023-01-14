Появились новые перспективы российско-иранских энергетических сделок на 2,8 триллиона рублей

Россия является одной из крупнейших стран-производителей сырой нефти, и её опыт заключается в добыче нефти в очень суровых и сложных климатических условиях. Возможности и технологии российских компаний по добыче нефти очень высоки, и в результате они, несомненно, смогут справиться с разработкой нефтегазовых месторождений Ирана.

Российско-иранская энергетическая сделка была подписана руководителями обеих компаний в тот же день, когда президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран для встречи на высшем уровне со своими иранскими и турецкими коллегами. Расширение газовых месторождений Киш, Южный и Северный Парс, разработка шести новых нефтяных месторождений, увеличение объемов обмена газом и продуктами, завершение различных проектов по сжиженному природному газу (СПГ), строительство экспортных газопроводов, а также научно-техническое сотрудничество, являются одними из наиболее важных моментов меморандума. Среди упомянутых пунктов особенно важны для Тегерана российские инвестиции в нефтегазовые месторождения страны.В период президентства Мохаммада Хатами (1997–2005) Тегерану удалось привлечь участие и инвестиции международных нефтегазовых компаний, включая французскую Total и малайзийскую Petronas, в нефтегазовую промышленность Ирана. Но после прихода к власти Махмуда Ахмадинежада и введения Советом Безопасности ООН так называемых ядерных санкций против Ирана эти международные компании стали покидать Иран.Позднее, в августе 2013 г. после снятия санкций Совбезом ООН, обстановка в Иране вновь обеспечила участие и инвестиции зарубежных нефтегазовых компаний, в том числе из России, Китая и Индии. Однако односторонний выход США из СВПД в мае 2018 г. вкупе с политикой «максимального давления» и односторонними санкциями США, принятыми администрацией Трампа, привели к тому, что иностранные инвестиции в иранскую нефть и газ вновь прекратились. В таких условиях «Лукойл», который вёл переговоры с Ираном о разработке нефтяных месторождений Абэ-Тимур и Мансури, объявил о своем решении пока не развивать планы по развитию проектов в Иране. Кроме того, российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» отменил свои планы по инвестированию в совместные проекты на сумму более 2 триллионов рублей.Но когда в ответ на российскую военную спецоперацию были введены обширные западные санкции против РФ, сотрудничество между Ираном и Россией вступило в новую стадию, поскольку обе страны теперь имели под санкциями критически важные сектора, включая нефть и газ.Сейчас российские компании участвуют в разработке месторождений Копал, Чешмех Хош, Далпери, Пайдар Шарк (восточный Пайдар), Абан и Пайдар Гарб (западный Пайдар) на юге Ирана.В связи с этим глава NIOC Мохсен Ходжасте-Мехр отметил:Подписание соглашения на 2,8 триллиона рублей между NIOC и «Газпромом» может стать прелюдией к возвращению других крупных российских нефтегазовых компаний, таких как «Роснефть» и «Лукойл», в Иран. Эти сделки имеют все песрпективы на дальнейшее развитие и способны принести немалые доходы обеим странам.