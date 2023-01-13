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Поставки СПГ из США в Европу за 11 месяцев 2022 года в два раза превысили показатели 2021 года

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Поставки СПГ из США в Европу за 11 месяцев 2022 года в два раза превысили показатели 2021 года

Сразу после начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза, следуя приказам из Вашингтона, дружно кинулись вводить санкции против России. Сейчас их количество уже превысило цифру в одиннадцать тысяч.


Но вопреки ожиданиям, очень скоро стало понятно, что все пошло совсем не так, как планировали в Вашингтоне и Брюсселе. Российская экономика и финансовая система не рухнули, общество консолидировалось вокруг президента и в подавляющем большинстве продолжает поддерживать спецоперацию. Российский экспорт постепенно переориентируется на дружественные страны Азии, а ушедшие из страны западные компании замещаются отечественным бизнесом.

В то же время, в самой Европе наступил жесточайший за последние десятилетия экономический кризис, в некоторых странах приведший, а в других стремящийся перерасти в политический.

Самой тяжелой ситуация для европейцев оказалась в части отказа от российских углеводородов. Эмбарго на нефть из России и потолок цен пока еще не полностью отразились на нефтяном рынке ЕС, но эти последствия не за горам. А вот прекращение поставок дешевого трубопроводного газа из РФ, произошедшее, к слову, «естественным» образом, аукнулось Европе беспрецедентным ростом тарифов на энергоносители и, соответственно, скачком инфляции.

Лишая себя российского газа, в ЕС рассчитывали заместить его СПГ, в основном американским. И заместили. Даже сумели к зиме наполнить почти на 100% газовые хранилища. В основном за счет закупок сжиженного газа из США. Согласно квартального отчета Еврокомиссии, Евросоюз импортировал из США за 11 месяцев прошлого года вдвое больше СПГ, чем за весь 2021 год.

Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был зафиксирован в самом высоком объеме, достигнув более 22 миллиардов кубометров, при оценочной стоимости в 12 миллиардов евро. В январе-ноябре 2022 года ЕС импортировал из США 52 миллиарда кубометров СПГ против 22 миллиардов кубометров в целом за 2021 год

— приводятся данные в отчете ЕК.

Только вот радости в этой статистике для европейских потребителей нет никакой. Ведь американские газовые трейдеры продают СПГ в Европу в четыре-пять раз дороже, чем реализуют его на внутреннем рынке. А если сравнить эти цены с некогда согласованными на длительное время контрактными ценами «Газпрома», то для некоторых стран ЕС подорожание явно превысило цифру в десять, а то и более, раз. И это, похоже, только начало.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Газовоз#/media/Файл:LNG_Tanker_ARCTIC_PRINCESS
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19 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:14
    -1
    Евросоюз импортировал из США за 11 месяцев прошлого года вдвое больше СПГ, чем за весь 2021 год.
    Да хоть в 10 раз. fool Он дорогой и это разоряет Европу и обогащает США. request
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 19:26
      +4
      Евросоюз импортировал из США за 11 месяцев прошлого года вдвое больше СПГ, чем за весь 2021 год.

      Для этого и был создан украинский кризис , а затем и боевые действия . Плюс к этому , трёхкратное обогащение ВПК США , плюс сколько долларов раздербанили не доходя до Украины .
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:47
        +2
        Только вот радости в этой статистике для европейских потребителей нет никакой.

        Нам не надо надеяться на их просветление разума no Есть ли у них радость или нет, но ради сдерживания России англосаксы и романо-германцы пойдут на любые для себя лишения и испытания.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 20:10
          +1
          Цитата: Теренин
          Только вот радости в этой статистике для европейских потребителей нет никакой.

          Нам не надо надеяться на их просветление разума no Есть ли у них радость или нет, но ради сдерживания России англосаксы и романо-германцы пойдут на любые для себя лишения и испытания.

          Что тут скажешь? За что боролись то и получили. К ним ни сочувствия ни тем - более жалости нет.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 20:33
          0
          Цитата: Теренин
          Нам не надо надеяться на их просветление разума

          Просветление у них наступает только в одном случае - когда наша армия начинает брать их столицы. Вспомните, как буквально посыпались на нас "союзники" и "нейтральные" весной 1945-го.

          Только вот не знаю... Для того, чтобы сегодня у них сознание просветлилось - какую столицу нам брать придётся? Киев, Берлин, Париж или Вашингтон?
          Может, попросить - пусть сразу определятся? Раньше-то как-то всё яснее было.
      2. 4ekist
        4ekist Сегодня, 20:34
        0
        ....американские газовые трейдеры продают СПГ в Европу в четыре-пять раз дороже

        Все это как-то не интересно. Пусть как хотят, так и выкручиваются.
    2. Sniper
      Sniper Сегодня, 20:02
      +1
      Так США банкует
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:15
    +2
    Поставки СПГ из США в Европу за 11 месяцев 2022 года в два раза превысили показатели 2021 года
    . На гейропе надо поставить крест... или что там у них теперь, вместо креста большая Ж Ж Ж или другое, подобное.
    Мир большой и он просыпается, много где, надо поворачивать оглобли в другую сторону.
    И да, развивать все и вся в своей стране!!! Станем сильнее, сможем положить большой болт, на их ж ж ж!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:51
      +3
      Цитата: rocket757
      Мир большой и он просыпается, много где, надо поворачивать оглобли в другую сторону.
      И да, развивать все и вся в своей стране!!! Станем сильнее, сможем положить большой болт, на их ж ж ж!

      Вот, вот yes с нашими монополистами (в частности по газу) надо справиться, один саботаж от них. Аж, Володин жалуется.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:19
        +1
        Буржуй, он и в Африке буржуй...
        Верхние, "слуги народа", это как раз та категория, фэйсы, которым веры нет ни на грош.
        Я не представляю, что может быть, просто надеюсь, что наш народ проснётся наконец и потребует ответа/отчёта со всех, кто обстряпывал свои делишки, главными считал свои личные интЭрЭсы и все это за счёт всех нас, остальных, которые и есть сила, опора нашего государства.
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 19:55
      +1
      Цитата: rocket757
      На гейропе надо поставить крест.

      Если наша сила в правде ,то давайте исходить из цифр. ВВП ЕС в 2022 году вырос на 1,6 % . ВВП РФ уменьшился на 3,6 % . Меняется логистика как у них , так и у нас . Но торопиться ставить кресты на экономику ЕС и РФ , я бы не стал. Наше преимущество в том , что наша экономика переходит на " военные рельсы " , а запад утилизирует старое вооружение на Украине . Поэтому Победа будет за нами! hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:20
        0
        Ещё не вечер, ещё не вечер...
        События разные и их не мало, посмотрим, к чему все придёт, когда время тому придёт.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:26
    +2
    И раньше было понятно, кто основной выгодоприобретатель от конфликта.
    Теперь ещё одно подтверждение, что деньги не пахнут.
    Для США даже кровь других стран не пахнет.
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:28
    +2
    Собственно в чем вопрос? Хочет Европа покупать дорогой газ, пусть покупает. Обнищают европейские народы, да и хрен бы с ними. Хотя.... вот тут то и кроется глубокий замысел ов, обнищавшие массы легче мотивировать на войну. А то, что Европе уготована участь второго эшелона в борьбе за украинскую демократию уже и сомневаться не приходится.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 20:05
      0
      Цитата: Andron78
      А то, что Европе уготована участь второго эшелона в борьбе за украинскую демократию уже и сомневаться не приходится.

      Сложно с Вами не согласиться. Поэтому задача второго эшелона , будет нейтрализация нашего ЯО обычными вооружениями . И третьим эшелоном появятся ковбои со своим ЯО , свежими войсками и захотят завершить начатое. Но этот сценарий надеюсь в ГШ МО РФ просчитали и купируют угрозу. hi
    2. Феликс
      Феликс Сегодня, 20:12
      0
      обнищавшие массы легче мотивировать на войну

      Вот тут Вы совершенно правы. Довести до крайности обнищания, параллельно культивируя образ врага, объясняя, что именно этот народ/страна/религиозная группа виновны во всех бедах. Затем просто дать отмашку и снимать плюшки с войны.
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 19:41
    0
    Я смотрю, мы все просто озолотились
    Все действия правительства, должны вести к росту благосостояния народа, нас, а мы только нищаем
  6. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 20:34
    0
    Не стоит гордиться тем, что десятилетиями снабжали супостата дармовыми энергоресурсами.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:41
    0
    Самой тяжелой ситуация для европейцев оказалась в части отказа от российских углеводородов.
    Мне все время нравится «Собака на сене» — комедия в трёх действиях испанского драматурга Лопе де Веги, написанная примерно в 1618 году., или слова :"Не съем,так понадкусаю",или "Не съем,так ПонадКУСЫВАЮ", " Ни себе ни людям ".
    Ну, а по нашему по русски будет проще:
    "НАЗЛО МАМЕ УШИ ОТМОРОЖУ и яйца отрежу".