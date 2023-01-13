Поставки СПГ из США в Европу за 11 месяцев 2022 года в два раза превысили показатели 2021 года

Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был зафиксирован в самом высоком объеме, достигнув более 22 миллиардов кубометров, при оценочной стоимости в 12 миллиардов евро. В январе-ноябре 2022 года ЕС импортировал из США 52 миллиарда кубометров СПГ против 22 миллиардов кубометров в целом за 2021 год

Сразу после начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза, следуя приказам из Вашингтона, дружно кинулись вводить санкции против России. Сейчас их количество уже превысило цифру в одиннадцать тысяч.Но вопреки ожиданиям, очень скоро стало понятно, что все пошло совсем не так, как планировали в Вашингтоне и Брюсселе. Российская экономика и финансовая система не рухнули, общество консолидировалось вокруг президента и в подавляющем большинстве продолжает поддерживать спецоперацию. Российский экспорт постепенно переориентируется на дружественные страны Азии, а ушедшие из страны западные компании замещаются отечественным бизнесом.В то же время, в самой Европе наступил жесточайший за последние десятилетия экономический кризис, в некоторых странах приведший, а в других стремящийся перерасти в политический.Самой тяжелой ситуация для европейцев оказалась в части отказа от российских углеводородов. Эмбарго на нефть из России и потолок цен пока еще не полностью отразились на нефтяном рынке ЕС, но эти последствия не за горам. А вот прекращение поставок дешевого трубопроводного газа из РФ, произошедшее, к слову, «естественным» образом, аукнулось Европе беспрецедентным ростом тарифов на энергоносители и, соответственно, скачком инфляции.Лишая себя российского газа, в ЕС рассчитывали заместить его СПГ, в основном американским. И заместили. Даже сумели к зиме наполнить почти на 100% газовые хранилища. В основном за счет закупок сжиженного газа из США. Согласно квартального отчета Еврокомиссии, Евросоюз импортировал из США за 11 месяцев прошлого года вдвое больше СПГ, чем за весь 2021 год.— приводятся данные в отчете ЕК.Только вот радости в этой статистике для европейских потребителей нет никакой. Ведь американские газовые трейдеры продают СПГ в Европу в четыре-пять раз дороже, чем реализуют его на внутреннем рынке. А если сравнить эти цены с некогда согласованными на длительное время контрактными ценами «Газпрома», то для некоторых стран ЕС подорожание явно превысило цифру в десять, а то и более, раз. И это, похоже, только начало.