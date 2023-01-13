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Израиль поставит Украине «умную» систему оповещения о ракетной атаке

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Израиль поставит Украине «умную» систему оповещения о ракетной атаке

Израиль так и не передал Украине зенитные системы, несмотря на неоднократные просьбы Киева и лично Зеленского. Вместо этого Киев получит израильскую систему оповещения о ракетной атаке. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.


Тель-Авив готов предоставить Киеву технологии "умной" системы оповещения о ракетах и беспилотниках. Данная система гражданского оповещения была обещана Украине еще в октябре прошлого года как компенсация за невозможность поставить вооружения. Когда точно она поступит информации пока нет.

(...) идет работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением касательно ракет и дронов. Эта технология официально передается израильской стороной. И думаю, что за определенное время мы получим ее полностью

- заявил украинский посол.

В середине октября 2022 года в Киеве друг заговорили о "скором" получении зенитных систем из Израиля. Однако в Тель-Авиве отказались поставлять любое вооружение для украинской армии, вместо этого министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал предоставить Киеву стему гражданского оповещения, применяемую в Израиле при ракетных атаках.

В декабре, после того как США объявили о том, что передадут Украине батарею ЗРК Patriot, в Киеве снова выразили надежду, что Израиль наконец-то передаст Украине противоракетную систему "Железный купол", но не тут-то было. Как пояснил бригадный генерал Яков Нагель, на это есть несколько причин: вероятность попадания ЗРК в руки русских, а от них иранцам, комплексов очень мало и они очень сложны в эксплуатации. Также Израиль не желает портить отношения с Россией поставкой вооружений Украине. Эта причина, вероятней всего, является основной, поэтому Украине достается система оповещения.
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27 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:02
    +6
    Ну вот и тема нормальная в пятницу )))))))))
    Ждем коментариев форумчан из Израиля ..Всем очень интересно ,что они сейчас скажут и как отмажуься
    Соплеменник очень активен и бандеровцев держит во главе всех и всего
    1. Sniper
      Sniper Сегодня, 20:00
      +2
      Надо бы Ирану поставить то.. в чем они нуждаются, для снижения напряжения на БВ!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:12
        0
        Израиль поставит Украине «умную» систему оповещения о ракетной атаке

        Значит Израиль поступит - неумно!
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 20:28
          0
          Цитата: Теренин
          Израиль поставит Украине «умную» систему оповещения о ракетной атаке

          Значит Израиль поступит - неумно!

          Они всегда себе на уме ..И просто тупо требуют,чтобы Россия сдала Иран и его бы сразу разбомбили и тогда нам территории на украине дадут хехе
          Я их движения уже давно знаю ..Нетаньяха уже в Москву слетал и не раз неофициально ,как он любит ..))) По своим кагалам пошерстил Им нужен Иран ,который уже Дальше молчу !
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 20:23
        +1
        Цитата: Sniper
        Надо бы Ирану поставить то.. в чем они нуждаются, для снижения напряжения на БВ!

        Да поставили уже и совместно по тихому общаемся ..
        Тут вроде инфа проскочила ,что Иран вроде исключают из оон или что то подобного ..Чья работа ,это понятно , так как Иран на БВ остался единственной страной ,кто еще противостоит Изарилю ..
        Россия в Сирии сидит пока молча и долбят нас ..Ну ничего !
        Хотя в Сирии на границе Израиля ,я бы активировал движения совместно с Ираном А то Израиль наглеет с каждым днем
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 19:03
    +1
    Нельзя умные вещи давать этой обезьянке с гранатой. Итог будет один.
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 19:04
    +2
    Когда- то Киев был хазарским городом...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:12
      +2
      Цитата: Pavel57
      Когда- то Киев был хазарским городом...

      Он только чьим и не был winked
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:11
    +1
    Слушайте, ну ладно, "умное оружие" я еще понимаю. Но умная система оповещения - это как? Предупреждает начскладом и вместе тырит хабар, пока все сидят по норам, или первой скручивает за бугор при атаке? laughing Или орет "паредасы, куда вы меня тащите", как только окажется на Окраине? Паредас - это фамилия такая, есличе, чемпион мира сейчас по футболу winked
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:45
      +1
      Цитата: Bingo
      Слушайте, ну ладно, "умное оружие" я еще понимаю. Но умная система оповещения - это как? Предупреждает начскладом и вместе тырит хабар, пока все сидят по норам, или первой скручивает за бугор при атаке? laughing Или орет "паредасы, куда вы меня тащите", как только окажется на Окраине? Паредас - это фамилия такая, есличе, чемпион мира сейчас по футболу winked

      "Умная система" у Израиля ,это из ГШ РФ будут предупреждать и координаты давать куды бахнут ..Вот суть этой системы и очень эффективной
      Вот музыканты ,показали ,как нужно четко работать без всех этих соглосований по шифровке и т.д.
      Вон 25 тыс там намолотили группировку и дальше продвигаются ..
      Чую их скоро остановят из ГШ ,по наводке определенных сил ..Типо нас не поймут "мировая общественность" и хватит мочить Давайте поговорим angry
  5. al3x
    al3x Сегодня, 19:12
    +3
    Не долго ломались израильтяне, а Нетаньяху оказался крайне "взвешенным" политиком, взвесив все за и против, пришёл к выводу, что пора начинать, чтобы не упустить прибыль, а то может быть поздно... скоро тоже начнёт валить на Украину всякие вооружения (надеюсь, ошибаюсь).
  6. garik77
    garik77 Сегодня, 19:16
    -3
    Посол Украины может заявлять что ему заблагорассудится. Это не возбраняется. Но до тех пор, пока об этом не сообщит Израиль, верить такой информации не стоит.
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 20:09
      +1
      А если Израиль таки и не заявит?
      Поставят и всё....
  7. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 19:18
    +5

    Примерно так будет выглядеть оповещение !
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:18
    0
    идет работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением касательно ракет и дронов.
    Да, зрада зрадная, Самая умная вещь "дать удочку а не рыбу" recourse
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:15
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      идет работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением касательно ракет и дронов.
      Да, зрада зрадная, Самая умная вещь "дать удочку а не рыбу" recourse

      Кому удочку, а этим только удочкой и несколько раз!
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:20
    +2
    Цитата: al3x
    Не долго ломались израильтяне, а Нетаньяху оказался крайне "взвешенным" политиком, взвесив все за и против, пришёл к выводу, что пора начинать, чтобы не упустить прибыль, а то может быть поздно... скоро тоже начнёт валить на Украину всякие вооружения (надеюсь, ошибаюсь).

    У "друзей" Израиля тоже кой-чего может появиться. Так что израильским "товарищам" следует десять раз подумать.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:17
      +1
      Цитата: Tagan
      Цитата: al3x
      Не долго ломались израильтяне, а Нетаньяху оказался крайне "взвешенным" политиком, взвесив все за и против, пришёл к выводу, что пора начинать, чтобы не упустить прибыль, а то может быть поздно... скоро тоже начнёт валить на Украину всякие вооружения (надеюсь, ошибаюсь).

      У "друзей" Израиля тоже кой-чего может появиться. Так что израильским "товарищам" следует десять раз подумать.

      Если бы они знали, что мы так поступим без лишних слов (как Эрдоган), то и писка по этому поводу не было бы.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:30
    0
    А интересно, что за система такая...
    В интернете ещё не смотрел...
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 20:49
      0
      Ну это типа : Ахтунг! Ахтунг! К Одессе приближаются русские "герани"! Много! До кия ! На Дерибаевской шухера не буде ! Кто занят сейчас исполнением супружеского долга , презик вам на ...в руки ! Хайль "процесс"! Президент с вами ! А вот к тем ,кто на Фонтанке, приближается "песец" ! Бросайте всё chmoщные дела накрен и бегите в подвал,прихватив с собой чёрные мешки для "двухсотых" ! Правда ,система первоначально адаптирована под иврит...предстоит задача всё сказанное изобразить на мове...ну худо-бедно на "русне" !
  11. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:39
    +1
    Це́ва адо́м (ивр. ‏צבע אדום‏‎ — красный цвет) — израильская система оповещения о падениях ракет (сирена и голосовое сообщение), позволяющая жителям спрятаться в бомбоубежищах или другом защищённом помещении.
    Эта система в настоящее время действует во всех израильских городах, находящихся в зоне досягаемости ракет. После обнаружения ракетного запуска, система автоматически включает средство публичного оповещения в близлежащих израильских городах, посёлках и военных базах. В Сдероте система предупреждает жителей примерно за 15 секунд до подлёта ракет к городу. В Ашкелоне фора является 30—32 секундной. В «поясе Газы» (прилегающие к зелёной черте посёлки) падение ракеты может быть менее чем через 8 секунд после оповещения. После Обстрела советуется оставаться в защищенном помещении несколько минут
    С 2014 года оповещения об атаке доступны в приложениях для смартфона на платформах IOS и Androi

    А беспилотники типа "Шахид" она видит?
  12. fiv
    fiv Сегодня, 19:51
    +4
    Чудны дела твои,... Евреи помогают избежать наказания бандеровским фашистам. После этого возносят молитвы у стены плача. Лицемерие иуды живет и процветает
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:20
      +2
      Цитата: fiv
      Чудны дела твои,... Евреи помогают избежать наказания бандеровским фашистам. После этого возносят молитвы у стены плача. Лицемерие иуды живет и процветает

      Как скажет один наш коллега-формучанин "я, этим товаГищам никогда не доверял!" no
  13. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:57
    +1
    Странные израильтяне. Это они живут, готовясь к эпизодическим атакам ракет и дронов. А небратья живут в состоянии постоянной атаки ракет и дронов. Им такое оповещение, а тем более умное, из бомбоубежищь выйти не даст. Сегодня не даст, завтра не даст, послезавтра сами отключат.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:22
      +1
      Цитата: Andron78
      А небратья живут в состоянии постоянной атаки ракет и дронов. Им такое оповещение, а тем более умное, из бомбоубежищь выйти не даст. Сегодня не даст, завтра не даст, послезавтра сами отключат.

      А, кому какое дело до народа request Тут главное- движуха, отмывание денег и пиар.
  14. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:32
    +3
    Ни одного форумчанина из Израиля сейчас НЕТ !!!
    Они завтра утром отминусуют и жалобами завалят и кто то что то точно получит (я не про себя, мне привычно))))
    Так что мужики осторожней в комментах ..Я знаю это племя ,как они тут действуют .Статья кстате фейк ,но приятно пообщаться хе кхе
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:48
      +1
      Цитата: LukaNord
      Ни одного форумчанина из Израиля сейчас НЕТ !!!
      Они завтра утром отминусуют и жалобами завалят

      Неужели, у них здесь нет «умной» системы оповещения? winked