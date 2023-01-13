Израиль поставит Украине «умную» систему оповещения о ракетной атаке

(...) идет работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением касательно ракет и дронов. Эта технология официально передается израильской стороной. И думаю, что за определенное время мы получим ее полностью

Израиль так и не передал Украине зенитные системы, несмотря на неоднократные просьбы Киева и лично Зеленского. Вместо этого Киев получит израильскую систему оповещения о ракетной атаке. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.Тель-Авив готов предоставить Киеву технологии "умной" системы оповещения о ракетах и беспилотниках. Данная система гражданского оповещения была обещана Украине еще в октябре прошлого года как компенсация за невозможность поставить вооружения. Когда точно она поступит информации пока нет.- заявил украинский посол.В середине октября 2022 года в Киеве друг заговорили о "скором" получении зенитных систем из Израиля. Однако в Тель-Авиве отказались поставлять любое вооружение для украинской армии, вместо этого министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал предоставить Киеву стему гражданского оповещения, применяемую в Израиле при ракетных атаках.В декабре, после того как США объявили о том, что передадут Украине батарею ЗРК Patriot, в Киеве снова выразили надежду, что Израиль наконец-то передаст Украине противоракетную систему "Железный купол", но не тут-то было. Как пояснил бригадный генерал Яков Нагель, на это есть несколько причин: вероятность попадания ЗРК в руки русских, а от них иранцам, комплексов очень мало и они очень сложны в эксплуатации. Также Израиль не желает портить отношения с Россией поставкой вооружений Украине. Эта причина, вероятней всего, является основной, поэтому Украине достается система оповещения.