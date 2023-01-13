Офицер ЦРУ в отставке: Отправляемое Украине оружие попадает на «черный рынок»

Власти США приняли решение направить на Украину специальных военных представителей, так как возникла потребность в ужесточении контроля над поставками оружия киевскому режиму. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филипп Джиральди.
Как отметил бывший американский разведчик, в Вашингтоне постепенно стали осознавать, что украинские руководители пытаются обманывать США с поставками военной техники и вооружений. Долго продолжаться бесконтрольная передача Украине оружия не может.
Отправляемое Украине оружие попадает на «черный рынок» и исчезает
- отметил Джиральди, характеризуя ситуацию с поставками вооружений.
Именно с целью предотвращения возможных инцидентов с исчезновением целых партий оружия и связана отправка американских наблюдателей в Киев.
Ранее ряд европейских изданий сообщал, что в Европе после начала массовых поставок вооружений на Украину появилось огромное количество оружия на «черном рынке». Существует риск его попадания в руки как организованных преступных группировок, так и террористических сообществ.
Чем больше оружия отправляется Западом на Украину, тем более бесконтрольной становится ситуация с его распространением по всей территории Европы. Также нельзя исключать, что вооружение может перевозиться из Украины в страны третьего мира, где также идут войны, и там реализовываться местным вооруженным формированиям.