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Офицер ЦРУ в отставке: Отправляемое Украине оружие попадает на «черный рынок»

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Офицер ЦРУ в отставке: Отправляемое Украине оружие попадает на «черный рынок»

Власти США приняли решение направить на Украину специальных военных представителей, так как возникла потребность в ужесточении контроля над поставками оружия киевскому режиму. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филипп Джиральди.


Как отметил бывший американский разведчик, в Вашингтоне постепенно стали осознавать, что украинские руководители пытаются обманывать США с поставками военной техники и вооружений. Долго продолжаться бесконтрольная передача Украине оружия не может.

Отправляемое Украине оружие попадает на «черный рынок» и исчезает

- отметил Джиральди, характеризуя ситуацию с поставками вооружений.

Именно с целью предотвращения возможных инцидентов с исчезновением целых партий оружия и связана отправка американских наблюдателей в Киев.

Ранее ряд европейских изданий сообщал, что в Европе после начала массовых поставок вооружений на Украину появилось огромное количество оружия на «черном рынке». Существует риск его попадания в руки как организованных преступных группировок, так и террористических сообществ.

Чем больше оружия отправляется Западом на Украину, тем более бесконтрольной становится ситуация с его распространением по всей территории Европы. Также нельзя исключать, что вооружение может перевозиться из Украины в страны третьего мира, где также идут войны, и там реализовываться местным вооруженным формированиям.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:12
    +1
    Отправляемое Украине оружие попадает на «черный рынок» и исчезает
    "Плавали, знаем" feel А контроль... fool Это Украина, оружие уходило не доходя до ВСУ, теперь будет уходить из воинских частей. request
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:14
    +2
    Офицер ЦРУ в отставке: Отправляемое Украине оружие попадает на «черный рынок»

    Нам в России ,это все еще Кадыров сказал ,как эти все схемы действуют и до всу доходит хорошо если 10 %
    Ау цэ гейропа и трусики кружевные ,вы когда это все поймете суляки злобные ?
    Или все моя хата с краю и сало лучше перепрятать ? Вас в мясорубку кидают англосаксы за свои прибыли .
    Эх вы "бартья" .. Сколько вам еще нужно 200-х 300-х И еще больше пропавших без вести на органы и т.д.?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:16
    0
    Офицер ЦРУ в отставке: Отправляемое Украине оружие попадает на «черный рынок»
    . Тоже мне, открыл америГу laughing
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:32
    +1
    laughing .
    И это очень хорошо! Кстати, все в курсе, что в первый же день заварухи в Мексике стингером завалили военный транспортник? А это прямо впритык к матрасам. И вот откуда у них стингеры, а? Кажется, их даже у грузин "по стандарту НАТО" не было laughing
  5. Sniper
    Sniper Сегодня, 19:59
    +2
    Так украина и есть черная дыра , на планете Земля..
  6. fiv
    fiv Сегодня, 20:00
    +2
    Столько лет сша изучали СССР, потом РФ и тут внезапно начали подозревать, что хлохлы приворовывают. Да любого от Владивостока до Калининграда спросили бы на улице про хлохла- прапора. И на цру сэкономили бы.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:06
      +2
      Цитата: fiv
      Столько лет сша изучали СССР, потом РФ и тут внезапно начали подозревать, что хлохлы приворовывают. Да любого от Владивостока до Калининграда спросили бы на улице про хлохла- прапора. И на цру сэкономили бы.

      Да и спрашивать то не надо было. Просто один фильм посмотреть winked

      Свадьба в Малиновке fellow
      — Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук.
      ... Один заедает, другой, как сумасшедший подпрыгивает. А третий, гад, в своих пуляет. А седьмой, я по секрету от пана атамана, выменял на эти вот штанишки.
      — Ты гляди. Ну, красота какая... А?

      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 20:16
        0
        Цитата: Теренин
        Да и спрашивать то не надо было. Просто один фильм посмотреть winked

        Свадьба в Малиновке

        Это все вроде как комедия была еще в СССР ,типо все понимаем и т.д.
        А сейчас уже все по другому ,когда у власти клоун -еврей ,превратился в кровавого диктатора -гауляйтерв украины гонящих их всех на убой и выцагинив из запада уже почти 100 лярдов на войну с Россией и т.д. И ведь дают ! Кто за Зе стоит непонятно ,но явно не байден мумия и т.д.
      2. fiv
        fiv Сегодня, 20:17
        0
        Улыбнуло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ценный исторический материальчик!!!!!!!!!!!!!!