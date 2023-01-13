Взятый в плен российскими войсками боевик украинских формирований рассказал, что в составе ВСУ присутствуют американские наемники. Они пользуются большими привилегиями по сравнению с другими военнослужащими.
Иностранные наемники принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ с самого начала специальной военной операции. Среди них преобладают граждане Польши, Румынии, стран Прибалтики, Великобритании, а также США.
По словам пленного, которые приводит РИА Новости, в ходе боестолкновения наемники из США прятались в подвале, где их и забросали гранатами российские бойцы. Украинский боевик также добавил, что уцелевший в бою американец пытался вызвать помощь и запросить эвакуацию по рации. По-видимому, американские наемники относятся к несколько иной касте военнослужащих украинской армии, поэтому у них даже есть отдельная эвакуация с поля боя.
Мирные жители утверждают, что в зоне проведения спецоперации очень много иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Так, незадолго до освобождения российскими войсками Соледара в населенном пункте находилось значительное количество комбатантов из Польши. По его словам, польские наемники относились к местным жителям с демонстративным пренебрежением.
Поляки не давали мирным жителям забирать личные вещи из покидаемого ими жилья. При этом наемники угрожали местным жителям оружием и прогоняли их, после чего открывали огонь поверх голов.
Также, по словам мирного населения, военнослужащие ВСУ, равно как и иностранные наемники, грабили дома и гаражи, забирали у местных жителей автомобили и бензиновые генераторы.
Кроме того, сообщается, что примерно половину участвовавших в боестолкновениях в районе Соледара военнослужащих на стороне киевского режима составляли наемники из стран НАТО. При этом, в настоящее время невозможно установить точное количество погибших на соледарском направлении военнослужащих ВСУ.