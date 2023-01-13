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Украинский пленный рассказал об американских наемниках в рядах ВСУ

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Украинский пленный рассказал об американских наемниках в рядах ВСУ

Взятый в плен российскими войсками боевик украинских формирований рассказал, что в составе ВСУ присутствуют американские наемники. Они пользуются большими привилегиями по сравнению с другими военнослужащими.


Иностранные наемники принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ с самого начала специальной военной операции. Среди них преобладают граждане Польши, Румынии, стран Прибалтики, Великобритании, а также США.

По словам пленного, которые приводит РИА Новости, в ходе боестолкновения наемники из США прятались в подвале, где их и забросали гранатами российские бойцы. Украинский боевик также добавил, что уцелевший в бою американец пытался вызвать помощь и запросить эвакуацию по рации. По-видимому, американские наемники относятся к несколько иной касте военнослужащих украинской армии, поэтому у них даже есть отдельная эвакуация с поля боя.

Мирные жители утверждают, что в зоне проведения спецоперации очень много иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Так, незадолго до освобождения российскими войсками Соледара в населенном пункте находилось значительное количество комбатантов из Польши. По его словам, польские наемники относились к местным жителям с демонстративным пренебрежением.

Поляки не давали мирным жителям забирать личные вещи из покидаемого ими жилья. При этом наемники угрожали местным жителям оружием и прогоняли их, после чего открывали огонь поверх голов.

Также, по словам мирного населения, военнослужащие ВСУ, равно как и иностранные наемники, грабили дома и гаражи, забирали у местных жителей автомобили и бензиновые генераторы.

Кроме того, сообщается, что примерно половину участвовавших в боестолкновениях в районе Соледара военнослужащих на стороне киевского режима составляли наемники из стран НАТО. При этом, в настоящее время невозможно установить точное количество погибших на соледарском направлении военнослужащих ВСУ.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Норвегии / https://www.forsvaret.no/
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:31
    +2
    Ну, наемники США были, вроде, в Киеве сразу после майдана чел. 50-60, одна бабушка сказала... request
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:38
      +4
      примерно половину участвовавших в боестолкновениях в районе Соледара военнослужащих на стороне киевского режима составляли наемники из стран НАТО.

      Соотношение между ВСУ и наемниками, со временем будет меняться в сторону увеличения последних, по причине утилизации первых.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 19:51
        +5
        По словам пленного, которые приводит РИА Новости, в ходе боестолкновения наемники из США прятались в подвале, где их и забросали гранатами российские бойцы. Украинский боевик также добавил, что уцелевший в бою американец пытался вызвать помощь и запросить эвакуацию по рации.

        Пытался , пытался но ,видимо этот укровояка отомстил ему за все унижения и подбросил до кучи ещё одну гранату .
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:50
      +3
      Почему хотя бы матрасное мясо не покажут? С доказательствами само собой. Не комильфо для медиа пространства?
    3. Sniper
      Sniper Сегодня, 19:57
      +1
      Этот всушник открыл секрет полишинеля?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:13
        +1
        Вот.О чем статья?Это все известно с марта ,как минимум
    4. aziat
      aziat Сегодня, 20:45
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Ну, наемники США были, вроде, в Киеве сразу после майдана чел. 50-60, одна бабушка сказала... request

      А бабушку кличут Виктория которая Нуланд, она ни в жисть не соврёт laughing
  2. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:33
    +2
    По его словам, перед взятием в плен американцы сидели в подвале, а затем «ребята зашли и закидали гранатами». Он вспоминает, что это были военные ВС России или ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает "Рамблер".
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:41
      +8
      Цитата: hohohol
      ... «ребята зашли и закидали гранатами». ... это были военные ВС России или ЧВК «Вагнер».

      На разброс осколков гранат это никак не влияет no
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:34
    +2
    По словам пленного, которые приводит РИА Новости, в ходе боестолкновения наемники из США прятались в подвале, где их и забросали гранатами российские бойцы.
    . Такой "обменный фонд" никому не нужен. Отбросы, шо тут, шо там.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:43
      +3
      Цитата: rocket757
      По словам пленного, которые приводит РИА Новости, в ходе боестолкновения наемники из США прятались в подвале, где их и забросали гранатами российские бойцы.
      . Такой "обменный фонд" никому не нужен. Отбросы, шо тут, шо там.

      Виктор hi без разъяснения можно подумать, что ВСУшников и наймитов наши обменяли на... гранаты (без чеки) laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:12
        +2
        Привет Геннадий soldier
        Наши бойци сделали правильный "обмен", всем бы его принять к использованию и исполнению...
        Потом меньше проблем будет.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:55
    +3
    А вот я, искренне не понимаю, наёмники, ВСУшники, ТерОбороновцы, какая разница. Враг, есть враг. Если он не сдаётся, он должен быть уничтожен. Помню, на "Азовстали", писАли, сотни наёмников, аглицкий полковник или генерал. По факту, взяли двух полудебилов и одного студента-мароканца. Ну, даже и были бы там наёмники, характер боевый действий бы поменялся?
    Украинцев годами превращали в оружие против России. Десятки тысяч из них стали убийцами-профессионалами.
    Сто, тысяча , десять тысяч, примкнувших к ним наёмников, несколько усложняют задачу СВО, но аболютно не радикально.
    Враг, он без национльности, если он по другую сторону твоего прицела.
  5. arthh
    arthh Сегодня, 19:55
    +1
    Раз там так много пшеков под Соладаром было почему то пока что нет никаких видео с их пленными, они что все померли что ли там за бандеру.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:05
    -1
    Цитата: Alien From
    Почему хотя бы матрасное мясо не покажут? С доказательствами само собой. Не комильфо для медиа пространства?

    От "мяса" периодически показывают паспорта. Вам этого мало? Мясо - оно и в Африке мясо.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:08
      0
      Пару раз было то за почти год, и то вскользь.
  7. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:08
    0
    Вот уж действительно, столько разговоров о наемниках, а показали двух-трех живыми и парочку трупов. Чего стесняемся?
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:08
    +1
    военнослужащие ВСУ, равно как и иностранные наемники, грабили дома и гаражи, забирали у местных жителей автомобили и бензиновые генераторы

    Одно слово фашисты, как во времена ВОВ немцы, голландцы, прибалты, бандеры - ничем друг от друга не отличались. Фашизм не меняется, время прошло но сущность морды те же..
  9. fiv
    fiv Сегодня, 20:11
    +1
    Как, интересно, эта сборная солянка взаимодействует ? На каком языке общаются до утилизации?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:33
      0
      Цитата: fiv
      Как, интересно, эта сборная солянка взаимодействует ? На каком языке общаются до утилизации

      Русский, блатной, матерный.
  10. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 20:34
    -1
    Половина-наемники?Какой звиздежь автор!Ну зачем лгать?!!! Маленькая ложь вызывает большое недоверие. Единицы иномарочных то в плен то на тот свет и это неделями мусолят, а тут тысячи убитых! Где наемники убитые?