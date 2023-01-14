Военное обозрение
Войти Регистрация

Артерии победы: День создания трубопроводных войск

5
Артерии победы: День создания трубопроводных войск

В структуре Вооруженных сил России существуют рода войск, о которых мало кто знает, но это абсолютно не умаляет их важной роли в поддержании боеспособности армии, особенно в период вооруженных конфликтов.


Сегодня свой профессиональны праздник отмечают военнослужащие и ветераны специальных подразделений трубопроводных войск ВС РФ. В задачи данного формирования входит обеспечение армии горюче-смазочными материалами путем развертывания полевых магистральных трубопроводов и подачи по ним горючего на склады объединений и соединений вооружённых сил и выполнения других специальных задач.

Специалисты трубопроводных войск способны в короткие сроки обеспечить доставку ГСМ, воды и любых других видов жидкостей на большие расстояния, в том числе в труднодоступной местности.

Стоит ли говорить, насколько важна их роль в обеспечении горючим военной техники, работающей на передовой в зоне специальной военной операции на Украине. Именно по трубам, которые практически невозможно обнаружить разведке противника, из тыловых районов в прифронтовую зону непрерывно поступают основные объемы горючего и вода. Настоящие артерии успеха на фронтах. Артерии победы.

Первый трубопроводный батальон в составе вооруженных сил Советской Армии был сформирован по личному приказу министра обороны маршала Александра Василевского 14 января 1952 года. Это подразделение и положило начало формированию специализированного рода войск в советских Вооруженных силах. Именно эта дата стала профессиональным праздником военных трубопроводчиков ВС РФ согласно указу президента России Владимира Путина от 30 декабря 2021 года.

В настоящее время трубопроводные войска — специальные войска тыла Вооруженных сил РФ, которые не имеют аналогов в иностранных армиях. За несколько десятков лет конструкторами, инженерами, воинами-трубопроводчиками, рабочими были созданы, разработаны и приняты на вооружение различные комплекты полевых магистральных трубопроводов, не имеющие мировых аналогов, машины для их монтажа и подвижные средства перекачки.

Накануне профессионального праздника военных трубопроводчиков Минобороны РФ показало кадры тактико-специальных учений трубопроводного батальона ЗВО в Нижегородской области. Военные специалисты продемонстрировали высокие навыки профессионального мастерства в условиях сильного перепада температур, отработав развертывание полевого магистрального трубопровода повышенной производительности и подачу ГСМ группировке войск.

Действия проходили в труднодоступном месте в условиях работы ДРГ условного противника. Военнослужащие трубопроводного батальона осуществили перекачку топлива с производительностью 900 тонн в сутки, что сопоставимо с подвозом 18 железнодорожных цистерн. С задачей военнослужащие справились на отлично.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет действующих военнослужащих и ветеранов трубопроводных войск с профессиональным праздником. Успехов вам в нелегком труде и наилучших пожеланий родным и близким!

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:36
    0
    В новейшей истории России помогли продержаться Крыму , кстати, пока в ходе уже СВО ВС РФ не открыли сухопутный коридор и не сняли водную блокаду устроенную нацистским режимом бывшей украины.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 10:15
      -1
      Всех причастных с Днём создания трубопроводных войск!
      Всем Вам здоровья, успехов и счастья в личной жизни! love

      День создания трубопроводных войск России
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:37
    +1
    Всех причастных с профессиональным праздником!!! До статьи я и не знал о данном роде войск wassat
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:45
      -2
      я узнал, когда начальником ГСМ к нам в полк лейтенант пришел-мы его - директор АЗС называли) с праздником причастных!
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:46
      -2
      Нужно ещё больше праздников. Например праздник вулканизатора или праздник сантехника. А чё, будет каждый день праздник!