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Украинские СМИ сообщили о завершении разработки ударного БПЛА с дальностью полета 1000 километров

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Украинские СМИ сообщили о завершении разработки ударного БПЛА с дальностью полета 1000 километров

На Украине завершены работы по созданию ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с дальностью полета в 1 тысячу километров. Об этом сообщают украинское издание «Страна» и ряд других украинских масс-медиа со ссылкой на представителя «Укроборонпрома» Наталью Сад.


Как отметила представитель «Укроборонпрома», беспилотник имеет дальность поражения более 1000 километров и способен нести полезную нагрузку до 75 килограммов. Якобы БПЛА уже прошел успешные летные испытания. Наталья Сад подчеркнула, что стадия разработки вышла на тот уровень, когда говорить о беспилотном аппарате уже ничего нельзя по соображениям секретности.

Напомним, что ранее создание такого беспилотника неоднократно анонсировалось представителями киевского режима. Нет сомнений, что в его создании они могли использовать старые советские наработки, а также технологии, переданные Украине западными странами.

Другое дело, что сам факт разработки дрона еще не означает возможности его серийного производства в разоренной конфликтом стране. Скорее всего, такой возможности у киевского режима просто нет. Но беспилотник могут начать производить для Украины в какой-либо третьей стране.

Помимо нового беспилотника, по словам Натальи Сад, Украина начала производство снарядов для минометов собственной разработки. По ее словам, мина, которая была усовершенствована «Укроборонпромом», производится на предприятиях одной из стран Североатлантического альянса.

С другой стороны, так под понятие «украинского» вооружения может быть подведено все, что угодно, если хотя бы минимальный вклад в создание был внесен украинскими конструкторами.
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21 комментарий
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 20:00
    0
    Будем посмотреть , как их сбивать будут "панцири" ... да и "шилок" полно у нас. Заполонить бы всю линию обороны....
    .п.с. без сарказма!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:09
      +3
      Украинские СМИ сообщили о завершении разработки ударного БПЛА с дальностью полета 1000 километров

      Врут. Их только трафарет трезубца на изделии, остальное все англосаксов.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:25
        +1
        Что создали РЭБ-устойчивый ударный БПЛА с большой дальностью - то да. Врут.
        Нет у них специалистов для такого.
        Однако, недооценивать врага не стоит. Даже ИГИЛ на коленке клепали целые рои дронов-камикадзе. А у Киева ресурсов побольше, чем у ИГИЛ. И успешные атаки они проводили, не раз.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:11
      +1
      Будем посмотреть , как из сбивать будут "панцири" ... да и "шилок" полно у нас.

      Уважаемый , к каждой такой новости нужно относиться серьёзно . 75 кг полезной нагрузки - это что то . Дай Бог это всё останется на стадии болтологии , а если нет . Печальный опыт Энгельса нас чему нибудь научил .
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 20:13
        +2
        Так в моем сообщении не было сарказма! Или вы считаете сложной задачей вытащить из консервации сотню - две "шилок"?
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:41
        0
        Про "полно шилок"..Их в свое время,начиная с Афгана переделывали для стрельбы по наземным целям,снимали оборудование РЛС.А вот поляки наоборот-модернизировали РЛС.Во всяком случае лет шесть назад была статья.Идея использовать ЗСУ 23-4 неплоха.Но только после модернизации.
    3. Игореш
      Игореш Сегодня, 20:20
      -2
      Тоже диванный эксПЕРД? Кто будет сбивать? В Энгельсе стратегическую авиацию не могут защитить. Позор.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:22
        0
        Цитата: Игореш
        В Энгельсе стратегическую авиацию не могут защитить.

        Все эрзац-КР сбиты. Кто тут еще диванный...
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:02
    +3
    Да ладно) опять используют наш опыт с Геранями. Уж кто-то очень не хочет светиться с поставками. Ждемс)
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 20:03
    +2
    беспилотник имеет дальность поражения более 1000 километров
    И где в своей шумерии они такой полигон нашли, чтобы это расстояние набрать? Не иначе, кругами целый день летал.
    1. ch28k38
      ch28k38 Сегодня, 20:39
      0
      А начальную скорость при запуске придавали большой рогаткой.
    2. lowwar
      lowwar Сегодня, 20:46
      0
      Какое-то детское шапкозакидательство! Грустно, не до дурацких шуток. Им не нужен Кап. Яр. Вся территория РФ может стать таким полигоном, увы. "Панцыри", "Шилки" очень помогают Донецку?
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:04
    +1
    С другой стороны, так под понятие «украинского» вооружения может быть подведено все

    И где интересно такие производственные мощности на УКриане.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:10
      +3
      Цитата: tihonmarine
      С другой стороны, так под понятие «украинского» вооружения может быть подведено все

      И где интересно такие производственные мощности на УКриане.

      Если и есть, то в Польше.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:25
        +1
        Цитата: Теренин
        Если и есть, то в Польше.

        И я подумал, где то в Европе но не в "404", а на Россию орут "Шахид- Иран-Геран".
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:09
    -1
    Украинские СМИ сообщили о завершении разработки ударного БПЛА с дальностью полета 1000 километров
    . Сбить, такой, не проблема, другой вопрос, что вести его могут с помощью... короче, забугорные могут помочь и ЭТО ПРОБЛЕМА!!!
    У нас с контролем воздушного пространства все хорошо, все считается и идентифицируется, бардака и дыр никаких нет???
    Ой как то напрягает это все...
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:14
    0
    типа сша и европа дала ракеты и дроны ?????????
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:31
      0
      Цитата: opuonmed
      типа сша и европа дала ракеты и дроны ?

      Типа так, а "лейба" - "Made Yukrain"
  7. polinet
    polinet Сегодня, 20:21
    0
    Геранями их, геранями, чтобы даже аккумуляторы зарядить не могли.
  8. rusmor55
    rusmor55 Сегодня, 20:30
    0
    Будут на западные БПЛА рисовать трезубец и стрелять по России на 1000 км!
  9. km-21
    km-21 Сегодня, 20:45
    0
    Судя по комментариям, мало кто из отметившихся экспертов понимает реальную опасность подобных разработок. А ведь она существует и весьма неприятна для нас. Ее суть в возможности дистанционного управления боевым роботом на любом расстоянии от оператора до цели. Эта опасность обусловлена глобальной сетью орбитальных ретрансляторов типа Старлинк или Уанвеб, которые предоставляют интернет-доступ к любому устройству, снабженному соответствующим терминалом.

    Таким образом через очень небольшое время у наших врагов появятся в большом количестве беспилотные боевые роботы наземного, надводного и воздушного пространства, способные наносить массированное воздействие на нашу инфраструктуру в любом месте нашей территории под управлением операторов, сидящих в безопасности на большом расстоянии от места события но при этом имеющих виртуальный доступ ко всем элементам управления этим беспилотникам.

    Надо ли объяснять, чем для нас чревата такая угроза?