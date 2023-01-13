Украинские СМИ сообщили о завершении разработки ударного БПЛА с дальностью полета 1000 километров

На Украине завершены работы по созданию ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с дальностью полета в 1 тысячу километров. Об этом сообщают украинское издание «Страна» и ряд других украинских масс-медиа со ссылкой на представителя «Укроборонпрома» Наталью Сад.Как отметила представитель «Укроборонпрома», беспилотник имеет дальность поражения более 1000 километров и способен нести полезную нагрузку до 75 килограммов. Якобы БПЛА уже прошел успешные летные испытания. Наталья Сад подчеркнула, что стадия разработки вышла на тот уровень, когда говорить о беспилотном аппарате уже ничего нельзя по соображениям секретности.Напомним, что ранее создание такого беспилотника неоднократно анонсировалось представителями киевского режима. Нет сомнений, что в его создании они могли использовать старые советские наработки, а также технологии, переданные Украине западными странами.Другое дело, что сам факт разработки дрона еще не означает возможности его серийного производства в разоренной конфликтом стране. Скорее всего, такой возможности у киевского режима просто нет. Но беспилотник могут начать производить для Украины в какой-либо третьей стране.Помимо нового беспилотника, по словам Натальи Сад, Украина начала производство снарядов для минометов собственной разработки. По ее словам, мина, которая была усовершенствована «Укроборонпромом», производится на предприятиях одной из стран Североатлантического альянса.С другой стороны, так под понятие «украинского» вооружения может быть подведено все, что угодно, если хотя бы минимальный вклад в создание был внесен украинскими конструкторами.