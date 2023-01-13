Глава комитета Госдумы РФ по обороне назвал нереалистичной идею военных сборов для неслуживших мужчин

Идея отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности мужчин старше 30 лет, не проходивших службу в вооруженных силах, не связана с реальностью. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал предложение депутата от фракции КПРФ генерал-лейтенанта Виктора Соболева.Напомним, что ранее депутат Соболев заявил, что не служивших в армии граждан будут отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности. Однако реализация данного предложения действительно может столкнуться с целым рядом сложностей и породить дополнительные проблемы для экономики и общественной жизни. Тем более, что власти уверяют: мобилизационный ресурс в России достаточен, необходимости в его увеличении таким способом пока нет.Глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года на итоговом заседании коллегии ведомства, в котором принимал участие президент Владимир Путин, внес предложение о поэтапном увеличении призывного возраста с 18 до 21 года и предельного возраста до 30 лет. Предложение нашло поддержку у главы государства, однако, по словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, подробности касательно этой темы нужно уточнять в министерстве обороны.По мнению главы профильного парламентского комитета Картаполова, повышение призывного возраста с 18 до 21 года может быть реализовано путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, что может произойти в течение 2023 года. Предполагается, что необходимые для воплощения в жизнь принятого в Минобороны решения изменения в процедуру призыва на военную службу будут внедряться поэтапно в течение промежутка времени от одного до трех лет.