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Глава комитета Госдумы РФ по обороне назвал нереалистичной идею военных сборов для неслуживших мужчин

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Глава комитета Госдумы РФ по обороне назвал нереалистичной идею военных сборов для неслуживших мужчин

Идея отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности мужчин старше 30 лет, не проходивших службу в вооруженных силах, не связана с реальностью. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал предложение депутата от фракции КПРФ генерал-лейтенанта Виктора Соболева.


Напомним, что ранее депутат Соболев заявил, что не служивших в армии граждан будут отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности. Однако реализация данного предложения действительно может столкнуться с целым рядом сложностей и породить дополнительные проблемы для экономики и общественной жизни. Тем более, что власти уверяют: мобилизационный ресурс в России достаточен, необходимости в его увеличении таким способом пока нет.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года на итоговом заседании коллегии ведомства, в котором принимал участие президент Владимир Путин, внес предложение о поэтапном увеличении призывного возраста с 18 до 21 года и предельного возраста до 30 лет. Предложение нашло поддержку у главы государства, однако, по словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, подробности касательно этой темы нужно уточнять в министерстве обороны.

По мнению главы профильного парламентского комитета Картаполова, повышение призывного возраста с 18 до 21 года может быть реализовано путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, что может произойти в течение 2023 года. Предполагается, что необходимые для воплощения в жизнь принятого в Минобороны решения изменения в процедуру призыва на военную службу будут внедряться поэтапно в течение промежутка времени от одного до трех лет.
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Использованы фотографии:
Минобороны России
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10 комментариев
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  1. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 20:21
    +2
    Как ему в голову вообще пришло сморозить эту дичь . Че у людей в голове творится , ужас
    1. ch28k38
      ch28k38 Сегодня, 20:36
      0
      Так он же генерал - лейтенант, что такое обучение солдата давно забыл, если вообще знал. По моему личному опыту службы в учебном полку ВДВ за год, который нынче служат, нормального солдата подготовить невозможно, только недоделанного, а причины физические и психологические. Чего уж там говорить о трёхмесячных сборах для взрослых людей.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:42
      0
      Идея отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности мужчин старше 30 лет, не проходивших службу в вооруженных силах, не связана с реальностью.

      Как ему в голову вообще пришло сморозить эту дичь . Че у людей в голове творится , ужас

      Ну почему же ужас ? Давайте разберёмся почему мужчина старше 30 лет не служил . Первая категория - мажоры , которые откупились от призыва . Нафига они и дальше нужны армии . Далее , по состоянию здоровья . Тут вообще без вопросов . Ещё есть те , кто успел настрогать детей . Этих и так не призывают . Может ещё кого забыл , но Андрей Картаполов прав - они не нужны армии .
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:22
    0
    Ну когда-то и разворовывание армейского имущества под ноль тоже казалось "не связанным с реальностью"...
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:22
    0
    Идея отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности мужчин старше 30 лет, не проходивших службу в вооруженных силах, не связана с реальностью.

    Это пушечное мясо.
    Смартфон, жена, дети.
    В тылу портянки выдавать и снабжение развозить.
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 20:24
    +1
    Можно выбор предоставить или в армию или на оборонный завод там тоже острая нехватка людей.
  5. ALARI
    ALARI Сегодня, 20:28
    +2
    Господи избавь меня от дураков, а с врагами я сам разберусь.
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 20:28
    0
    те кто хочет добровольно, таким образом можно достаточно большое число людей обучить
  7. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 20:29
    0
    Конечно - бред. Как ты неслужившему объяснишь, что такое тумбочка дневального и как ему можно дать в руки оружие, если он не учил Устав гарнизонной и караульной службы наизусть?
    Поколение откосивших от армии (те, кому сейчас 30-40) теперь наконец поняли, для чего они косили...
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:36
    +2
    Они от армии откосили - неужто от сборов не откосят? На этом фоне то, что за сборы даже быстро одеваться не научишь - мелочь... Автора предложения спеленать и забросить к лохлам. Как биологическое оружие.