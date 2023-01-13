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Минобороны РФ признало ключевую роль ЧВК «Вагнер» в штурме кварталов Соледара

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Минобороны РФ признало ключевую роль ЧВК «Вагнер» в штурме кварталов Соледара

Российские вооруженные силы осуществляли наступление на Соледар и его освобождение «разнородной группировкой войск и сил». Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации в специальном обращении по поводу ситуации в Соледаре, опубликованном в Telegram-канале ведомства.


Как утверждается в сообщении, в рамках наступления на Соледар решалось несколько задач. Среди них названы: блокирование города с севера и юга, изоляция района боевых действий, воспрепятствование переброске противником резервных сил, пресечение попыток выхода украинских формирований из города, огневая поддержка штурмовой авиацией и артиллерией.

Перечисленные задачи решались совместными усилиями различных частей и соединений ВС РФ, а также ЧВК «Вагнер». В результате город был окружен и началось его освобождение, в котором ключевую роль сыграла именно ЧВК «Вагнер».

Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер»

- утверждается в сообщении российского военного ведомства.

Отметим, что в настоящее время Соледар освобожден российскими войсками. Этот факт были вынуждены признать даже американские эксперты и масс-медиа, однако украинские власти до сих пор пытаются отрицать факт полного освобождения города, утверждая, что силы ВСУ якобы продолжают обороняться.
Использованы фотографии:
ЧВК "Вагнер"
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4 комментария
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  1. Хронос
    Хронос Сегодня, 20:39
    +1
    Редкий случай, когда согласен с МО. Это общая победа.
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 20:43
    +1
    пора этого фанерного с его окружением в отставку...

    вот зачем в такое время начинать эти раздраи и тем более пытаться отобрать подвиг тех,кто действительно потом и кровью брал Соледар
    1. ch28k38
      ch28k38 Сегодня, 20:45
      0
      А Вы из какого материала? Метите на его место?
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:44
    +1
    Слава воинам музыкантам "Вагнер" и частям ВС России.
    Скорблю о погибших за свободу России.