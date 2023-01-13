Российские вооруженные силы осуществляли наступление на Соледар и его освобождение «разнородной группировкой войск и сил». Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации в специальном обращении по поводу ситуации в Соледаре, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как утверждается в сообщении, в рамках наступления на Соледар решалось несколько задач. Среди них названы: блокирование города с севера и юга, изоляция района боевых действий, воспрепятствование переброске противником резервных сил, пресечение попыток выхода украинских формирований из города, огневая поддержка штурмовой авиацией и артиллерией.
Перечисленные задачи решались совместными усилиями различных частей и соединений ВС РФ, а также ЧВК «Вагнер». В результате город был окружен и началось его освобождение, в котором ключевую роль сыграла именно ЧВК «Вагнер».
Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер»
- утверждается в сообщении российского военного ведомства.
Отметим, что в настоящее время Соледар освобожден российскими войсками. Этот факт были вынуждены признать даже американские эксперты и масс-медиа, однако украинские власти до сих пор пытаются отрицать факт полного освобождения города, утверждая, что силы ВСУ якобы продолжают обороняться.