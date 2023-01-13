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Советник главы Офиса президента Украины: ВС РФ могут ударить по магистральной распределительной сети страны

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Советник главы Офиса президента Украины: ВС РФ могут ударить по магистральной распределительной сети страны

По мнению советника главы Офиса украинского президента Михаила Подоляка, российская армия может в ближайшее время нанести удар по объектам магистральной распределительной сети Украины.


В результате подобной атаки с большой долей вероятности единая украинская энергосистема окажется разделенной на отдельные "острова". Это лишит украинских энергетиков возможности перетока электроэнергии между областями и вызовет масштабные аварийные отключения по всей территории страны.

По словам Подоляка, российские военные будут совершать атаки на магистральные распределительные сети при помощи крылатых ракет. Это приведет к возникновению профицита электроэнергии в ряде областей и к дефициту в других. Регионы с профицитом электроэнергии будут лишены возможности перенаправить избытки мощностей в другие области.

Ранее также сообщалось, что британская разведка MI-6 предупредила украинские власти и военное командование о якобы принятом в Генштабе РФ решении о переносе массированных ракетных атак по основным энергетическим объектам Украины на весну, вместо чего будут наноситься точечные удары по Киеву и мелким объектам энергетики, что приведет к перегрузке оставшихся у киевского режима систем ПВО.

Украинские источники также утверждают, что в список украинских объектов, намеченных российским военным командованием для уничтожения, входят ПГХ, ТЭЦ и подстанции мощностью в 750 кВ.

Напомним, что российские вооруженные силы наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в качестве ответной меры после серии терактов и диверсий, организованных ВСУ и СБУ на российской территории.
Автор:
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27 комментариев
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  1. Загребун
    Загребун Сегодня, 21:13
    +10
    На 8 ой год войны, кто то что то начал подозревать... Эстонцы потянулись за куревом.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:21
      +2
      Цитата: Загребун
      Эстонцы потянулись за куревом.

      Самосад и махру, давно выращивают. Я тоже не отстаю, неплохая получается.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 21:29
        +5
        Цитата: tihonmarine
        Самосад и махру, давно выращивают. Я тоже не отстаю, неплохая получается

        Ну ты Влад четко ответил !!! good
        Ладно ,но у русских одна задача Рывок мощный и чтобы впереди все и всех ..Время уговоров и переговоров закончилось ..
        ЧВК начинают работать ,а у них все проще Увидел с оружием стреляй ,не ошибешься и вызывай авиацию и арту и двигай дальше
        И никаких рапортов и прочих бкмажек тупых Только вперед на танках новых "Прорыв" ..
      2. Загребун
        Загребун Сегодня, 21:48
        +5
        Я не курю. То что папенька в тяжелые 90 е выращивал, это даже не вырви глаз было. Неконвенциальное химоружие, когда курил кашляла не только вся семья, с тараканами вместе, но и 2 дома по ветру.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 21:58
          +1
          Цитата: Загребун
          То что папенька в тяжелые 90 е выращивал, это даже не вырви глаз было.

          Так выращивать нужно приличную махру, я выращиваю вирджинский табак. Семена сажать в период с 20 марта по 10 апреля , высадка в грунт в начале июня. Уборку в конце июля и до середины сентября по мере созревания. Прекрасный табак Вирджиния Голд, мягкий, духмяный, в магазинах такого не продают.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:15
    +11
    Это он нашему военно-политическому руководству подсказывает, потому что само оно вряд ли догадается. lol
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:26
      0
      ...которое именно эти подстанции все и повыносило. Как выше написали, его триболты покусали. Только там не эстоны, вроде латыши надысь приезжали
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 22:42
        0
        Тут ведь вон какое дело, РФ может ударить, а может и не ударить.
        Все зависит от поведения власть имущих на Украине. Вот чучело и заявляет, надо вести себя хорошо, а то могут ударить.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 21:17
    +2
    ВС РФ могут ударить по магистральной распределительной сети страны

    Мы ещё не покончили с этим?! Ах да! Джонсон же в Кукуев собирается, тягу надо приберечь... am
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:51
      0
      Цитата: isv000
      Ах да! Джонсон же в Кукуев собирается, тягу надо приберечь...

      А куда нужно жахнуть, чтобы Нестриженый Борис сказал: "Да ну вас на фиг с вашими экскурсиями!"?
      И не только он.
      И знают ли об этих местах у нас в Генштабе?
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 21:55
        0
        А куда нужно жахнуть, чтобы Нестриженый Борис сказал: "Да ну вас на фиг с вашими экскурсиями!"?
        По самолетам сопровождения.
      2. guest
        guest Сегодня, 21:58
        0
        Цитата: Zoldat_A
        И знают ли об этих местах у нас в Генштабе?

        Вопрос риторический, конечно же знают.
      3. Normann
        Normann Сегодня, 22:06
        +2
        Нашему Генеральному штабу это неизвестно, так же он даже не подозревает о жд путях и автомагистралях по которым поставляется оружие противнику.
      4. Теренин
        Теренин Сегодня, 22:14
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        А куда нужно жахнуть, чтобы Нестриженый Борис сказал: "Да ну вас на фиг с вашими экскурсиями!"?

        Стратегическим... по Вашингтону! yes
      5. topol717
        topol717 Сегодня, 22:44
        0
        У нас в Генштабе знают слишком много, поэтому туда бить не будут. и В тот момент электричество там будет. лучше конечно если бы там не знали.
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 21:17
    -5
    Всё гораздо хуже. РФ может ударить и по Банковской. ))))
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:33
      -2
      Цитата: Светлан
      Всё гораздо хуже. РФ может ударить и по Банковской. ))))

      А смысл ? Это не наши метод ..Пусть там скачут с факелами хе хе
      Мы их зажмем на западной границе ВСЕХ чертей и ...
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:18
    +1
    Подоляка-кэп "очевидность".Да,кстати..Не все еще там превращено в хлам.Чего ждем?
  6. Горий
    Горий Сегодня, 21:19
    -1
    Его за язык никто не тянул..а может это подстава ?
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 21:20
    +1
    Михаила Подоляка, российская армия может в ближайшее время нанести удар по объектам магистральной распределительной сети Украины.

    Ну, а почему бы не нанести удар по генерирующим подстанциям, эффект очень огромный, не то что сети.
    Вы Мыхайло, весьма не компетентный и не грамотный "пипл" (грамодянин).
    1. Normann
      Normann Сегодня, 22:07
      0
      А почему бы не уничтожить транспортную инфрастуктуру? Риторический вопрос.
  8. cniza
    cniza Сегодня, 21:30
    +1
    Это лишит украинских энергетиков возможности перетока электроэнергии между областями и вызовет масштабные аварийные отключения по всей территории страны.


    Это надо было делать сразу..., но лучше позже чем никогда...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:17
      +1
      Цитата: cniza
      Это лишит украинских энергетиков возможности перетока электроэнергии между областями и вызовет масштабные аварийные отключения по всей территории страны.


      Это надо было делать сразу..., но лучше позже чем никогда...

      Полагаю, если была бы возможность, то удар нанесли бы.

      Привет, Витя hi
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:30
    0
    Вангует, обязательно перечитаю все, что он предсказывал.
  10. Виктор Грищенко
    Виктор Грищенко Сегодня, 21:34
    +1
    Заместителем хочет стать главного электрика Украины
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:19
      +1
      Цитата: Виктор Грищенко
      Заместителем хочет стать главного электрика Украины

      И в подчинении у него будут два... генератора laughing
  11. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 22:52
    0
    А откуда переток. Если бить, то по АЭС и оставшимся ГЭС- по машинным залам.