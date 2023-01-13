Советник главы Офиса президента Украины: ВС РФ могут ударить по магистральной распределительной сети страны

По мнению советника главы Офиса украинского президента Михаила Подоляка, российская армия может в ближайшее время нанести удар по объектам магистральной распределительной сети Украины.В результате подобной атаки с большой долей вероятности единая украинская энергосистема окажется разделенной на отдельные "острова". Это лишит украинских энергетиков возможности перетока электроэнергии между областями и вызовет масштабные аварийные отключения по всей территории страны.По словам Подоляка, российские военные будут совершать атаки на магистральные распределительные сети при помощи крылатых ракет. Это приведет к возникновению профицита электроэнергии в ряде областей и к дефициту в других. Регионы с профицитом электроэнергии будут лишены возможности перенаправить избытки мощностей в другие области.Ранее также сообщалось, что британская разведка MI-6 предупредила украинские власти и военное командование о якобы принятом в Генштабе РФ решении о переносе массированных ракетных атак по основным энергетическим объектам Украины на весну, вместо чего будут наноситься точечные удары по Киеву и мелким объектам энергетики, что приведет к перегрузке оставшихся у киевского режима систем ПВО.Украинские источники также утверждают, что в список украинских объектов, намеченных российским военным командованием для уничтожения, входят ПГХ, ТЭЦ и подстанции мощностью в 750 кВ.Напомним, что российские вооруженные силы наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в качестве ответной меры после серии терактов и диверсий, организованных ВСУ и СБУ на российской территории.