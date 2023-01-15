По некоторым данным: турецкие кассетные снаряды DPICM для Украины

Американские гаубицы M777 для Украины
На протяжении последних месяцев киевский режим получает от иностранных партнеров разнообразные артиллерийские системы и боеприпасы для них. На днях стало известно, что очередным поставщиком боеприпасов стала Турция. При этом из арсеналов турецкой армии отгружаются изделия с кассетным боевым оснащением. Такие снаряды представляют повышенную опасность, а кроме того, их поставки могут быть связаны с нарушением международных соглашений.
По данным прессы
О новом направлении турецко-украинского военно-технического сотрудничества 10 января сообщило американское издание Foreign Policy. Информацию о нем издание получило от своих источников в США и Европе, знакомых с ситуацией. Также оно пыталось получить комментарии от посольства Турции в США и министерства обороны Украины – но оба ведомства отказались отвечать на вопросы.
По данным источников FP, в течение нескольких последних месяцев Киев выпрашивал у Вашингтона артиллерийские боеприпасы с кассетным оснащением типа Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM). Тем не менее, США отказались поставлять подобные изделия по техническим и политическим причинам.
Впрочем, Украина все же получила желаемые боеприпасы. Поставка снарядов DPICM началась в ноябре прошлого года, а в роли отправителя выступила Турция. Поставляемые снаряды были изготовлены турецкой промышленностью по американской лицензии в годы Холодной войны. До недавнего времени они лежали на складах турецкой армии, и теперь их списывают и отправляют на Украину.
Снаряд M483A1 калибра 155 мм
Издание Foreign Policy не смогло узнать, какими запасами подобных выстрелов располагает Турция. Информация об объемах поставок тоже отсутствует. Кроме того, пока не сообщается о применении переданных снарядов украинскими формированиями.
Юридические вопросы
Американское издание не только сообщает о поставке снарядов DPICM, но и раскрывает юридические особенности этих процессов. Оно отмечает, что нынешние действия Турции не соответствуют ранее озвученной позиции по кассетным боеприпасам.
Дело в том, что в 2021 г. турецкое руководство выразило желание присоединиться к действующей международной Конвенции по кассетным боеприпасам. Турция в соответствующем письме в контролирующий орган Конвенции писала о своей приверженности делу мира и разоружения, а также указывала, что с 2005 г. не производит, не применяет, не импортирует и не экспортирует оружие с кассетным оснащением.
Теперь же ситуация изменилась – Турция начала передавать кассетные боеприпасы третьей стране. FP пытается анализировать такое изменение политики и предлагает свои объяснения. Кроме того, в этом контексте вспоминают другие поставки турецкой продукции военного назначения на Украину.
«Боеприпас двойного назначения»
Первый снаряд Dual-Purpose Improved Conventional Munition («Улучшенный конвенциональный боеприпас двойного назначения») был принят на вооружение армии США в 1975 г. под обозначением M483. Он нес 88 боевых элементов двух типов и предназначался для борьбы с живой силой и бронетехникой – именно это обозначили как «двойное назначение». 155-мм кассетный снаряд DPICM рассматривался в качестве дополнения к имеющемуся 105-мм изделию M444 APICM с противопехотными суббоеприпасами.
Активно-реактивный снаряд M864
В восьмидесятых был создан 155-мм снаряд M864 с аналогичным оснащением и донным газогенератором, за счет которого увеличили дальность стрельбы. Кроме того, в конце девяностых появились снаряды M915 и M916 для современных 105-мм гаубиц. M915/916 позволили снять с вооружения старый M444.
Ранние кассетные снаряды успели применить во Вьетнаме. В целом они подтвердили расчетные боевые качества, но в то же время продемонстрировали существенные недостатки. Так, порядка 3% суббоеприпасов при падении не срабатывали и оставались лежать на местности, представляя угрозу и требуя внимания. В связи с этим в поздних проектах модернизации внедрялись новые контактные взрыватели с самоликвидатором.
В десятых годах XXI в. Пентагон изучил состояние своих запасов DPICM и решил постепенно снимать такие снаряды с вооружения. К такому решению привело моральное и физическое устаревание изделий, а также риски их дальнейшего хранения и эксплуатации. С середины прошлого десятилетия осуществляется программа утилизации и переделки имеющихся DPICM. Из снарядов извлекают боевые элементы и отправляют на дальнейшую разборку. Корпуса используются для изготовления практических боеприпасов, а взрывчатые вещества идут в переработку.
В свое время США поставляли снаряды DPICM некоторым зарубежным странам. Кроме того, в Турции и других государствах осуществлялся лицензионный выпуск таких изделий. После окончания Холодной войны основная масса армий отказалась от таких снарядов и утилизировала их. Турция, в свою очередь, сохранила, как минимум, часть своих запасов. Если информация от Foreign Policy соответствует действительности, то теперь она избавляется от ненужных выстрелов за счет экспорта.
Снаряд M915 меньшего калибра
Кассетное оснащение
В линейку артиллерийских выстрелов DPICM входит четыре типа снарядов и их модификации. В калибре 105 мм были выполнены изделия M915 и M916. Для 155-мм орудий предназначаются более крупные и тяжелые M483(A1) и M864.
В корпус калибра 155 мм удалось поместить 88 элементов: 24 осколочно-кумулятивных M46 и 64 менее крупных осколочных M42. Осколочные боеприпасы поражали живую силу в радиусе нескольких метров, а кумулятивные пробивали ок. 100 мм гомогенной брони. 105-мм снаряды вмещали по 42 осколочно-кумулятивных элемента M80. Из-за меньших размеров и массы они показывали более скромные характеристики.
Снаряды DPICM всех типов предназначались для поражения стационарных площадных целей разного рода и в целом рассматривались как альтернатива обычным «болванкам». За счет рассеивания мелких суббоеприпасов по большой площади обеспечивалась высокая вероятность поражения отдельных «мягких» целей и сокращался расход снарядов. Осколочно-кумулятивные боевые элементы разных типов могли поражать бронетехнику, но малые размеры и мощность не гарантировали уничтожение всех целей на площади.
Угроза и ответ на нее
Поставки иностранных артиллерийских выстрелов на Украину представляют известную опасность для наших войск и населения освобождаемых территорий. Украинская артиллерия регулярно обстреливает населенные пункты, нанося серьезный ущерб жилой застройке и гражданской инфраструктуре. Вполне возможно, что полученные снаряды DPICM тоже будут использоваться в таких обстрелах.
Результаты этих атак будут выглядеть иначе. В отличие от осколочно-фугасного снаряда, кассетный может повредить объекты на большей площади, хотя подрыв отдельного суббоеприпаса наносит меньший урон. При этом риски для населения возрастут. Кроме того, возникнет проблема несрабатывания отдельных боевых элементов – они создадут дополнительную угрозу и добавят работы нашим саперам.
Боевой элемент M80
Артиллерийские снаряды с кассетным оснащением могут быть отнесены к оружию неизбирательного действия. Их применение по населенному пункту и мирным жителям будет явным военным преступлением. Впрочем, пресловутое мировое сообщество вновь не обратит внимания на эти события. Или заметит его, но привычно обвинит в обстрелах Донбасса российскую армию.
Нашим вооруженным силам следует учесть новую угрозу и принять меры по ее ликвидации. В целом методы такой борьбы хорошо известны. Необходимо находить и поражать склады ракетно-артиллерийских вооружений, орудия с расчетами на позициях и в тылу. Перехват артиллерийских снарядов пока невозможен, и поэтому необходимо предотвращать сам факт выстрела. Также нужно сохранять эффективную и развитую систему контрбатарейной борьбы.
Потенциальная опасность
О поставках турецких кассетных снарядов на Украину пока сообщило только американское издание Foreign Policy. Достойные подтверждения этой информации пока не поступали. В зоне боевых действий снаряды DPICM тоже пока не замечены. Впрочем, опыт последних месяцев показывает, что от появления неофициальной информации до поступления оружия на фронт может проходить всего несколько дней.
Существует ли реальная угроза в виде кассетных снарядов DPICM, пока не ясно. Однако отсутствие четкой информации не исключает необходимости подготовки к новым рискам. Наша армия имеет необходимые средства и навыки, и можно ожидать, что даже новая партия иностранных снарядов не поможет украинским формированиям.