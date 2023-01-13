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Американский телеканал: Капитан ВСУ анонсировал скорое решение об отступлении из Соледара украинских войск

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Американский телеканал: Капитан ВСУ анонсировал скорое решение об отступлении из Соледара украинских войск

В настоящее время город Соледар освобожден российскими вооруженными силами. Бойцы ЧВК «Вагнер» занимаются обнаружением возможных еще не ликвидированных отдельных боевиков ВСУ. В то же время, украинские власти утверждают: ВСУ якобы продолжают обороняться, хотя даже в США признали факт полного освобождения города российскими войсками.


Украинский журналист и, по совместительству, капитан ВСУ Тарас Березовец в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что командование примет решение об отводе частей ВСУ из Соледара «в ближайшие дни». Как отметил украинский военный, сейчас солдаты из 46-й и 77-й аэромобильных бригад украинской армии все еще находятся на западной окраине города.

Однако, подчеркнул Березовец, оставаться в Соледаре якобы не имеет смысла, потому что город полностью разрушен в результате многодневного штурма. Это означает, что украинским боевикам просто негде уже закрепляться на его территории.

В то же время, Березовец постарался обнадежить западную аудиторию CNN и своих сограждан, сочувствующих киевскому режиму. Он заявил, что потеря Соледара якобы никак не скажется на способности украинских формирований снабжать всем необходимым группировку ВСУ, засевшую в Артемовске (Бахмуте). Березовец подчеркнул, что украинские формирования контролируют обе дороги на Бахмут.

Правда, ранее в Киеве долго отвергали и вероятность взятия Соледара, а официальный представитель администрации США Джон Кирби сегодня попытался объяснить, что и потеря Артемовска (Бахмута) никак не скажется на дальнейшем ходе боевых действий.
Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 21:13
    0
    Да не отступайте уже, те кто остался сами не выйдут.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:05
      +1
      Тарас Березовец в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что командование примет решение об отводе частей ВСУ из Соледара «в ближайшие дни».

      Ну, тогда winked пошли все радоваться
    2. rafat
      rafat Сегодня, 22:50
      0
      Да не отступайте уже, те кто остался сами не выйдут.
      p/s Кличко, привет вот тут я постою а вы там выйдете.
  2. Комментарий был удален.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 21:15
    +1
    Украинский журналист и, по совместительству, капитан ВСУ Тарас Березовец в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что командование примет решение об отводе частей ВСУ из Соледара «в ближайшие дни».


    Всякое бывает, Берлин пал 2 мая 1945 года, а Адольф Гитлер совершил самоубийство между 15:26 и 15:30 в понедельник, 30 апреля 1945 года, застрелившись из личного пистолета Walther PPK , но на отвод войск из Берлина капитуляции не принял решение.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:24
      0
      В данном случае,представителям ВСУ надо что то ответить кураторам.Что то приукрасить,где то попросить помощи.Ведут себе как женщины с низкой соц.ответственностью
  4. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 21:28
    +2
    They call it a retreat... The reality is they were annihilated.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:07
      +2
      Цитата: christian revuelta
      They call it a retreat... The reality is they were annihilated.

      "Они называют это отступлением... Реальность такова, что они были уничтожены".

      Так и есть yes
  5. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 21:28
    0
    Этак мы дождёмся. когда будут говорить, что "Киев не имеет никакой стратегической ценности и его надо бросать"
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 21:56
      0
      будут говорить, что "Киев не имеет никакой стратегической ценности
      и это сущая правда, ибо для режима Зеленского ничего на территории бывшей УССР значения не имеет. Их задача выполнять указания из Вашингтона, в надежде вовремя смыться с "заработанным".
  6. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 21:29
    0
    Долбоящер!Из Мариуполя тоже выйдут.Славо богу на наш долбояшеризм они отвечают ещё большим! Их благо что ещё много мяса!Наш тупизм имея все возможности мы их жалеем.Не наносим удары по тыловым частям .Даём им группироваться проводить боевое слаживание да в конце концов у них военкоматы целы а это моборганизация .Они в сборных пунктах спокойно бухают ёлки палки их там легче валить чем на передан в окопах.Нет блин все надеемся на их сознательность.Долбоежизм!
  7. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:52
    +1
    Для Киева самый удобный конец соледарской обороны, это гибель всех, кто там был. Меньше претензий к командирам и Зекоманде.
  8. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 22:01
    +1
    Шеврон на фотографии в статье напомнил...

    Вопрос - это шеврон хоть и под флагом Украины, но ЧЬЕЙ АРМИИ? Или флаг Украины так, для красоты и чтобы документы "добровольцу" не менять?
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 22:06
      +1
      Да шеврон похож на польский. Рабы всегда копируют своих, панов. ,,б,Ы;дло,, это польское слово. Так поляки называли, украинцев. История…
  9. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 22:09
    +1
    Можно и минусовать!Но от этого наше раздолбайство долбоежество меньше не станет .Мы стояли на ВВной заставе в Алхазурово так вот колонна БК завозилась постоянно а жрать раз в две недели ну что это за солдат который вечно голоден.В Чечню зашли летом а зимку так и не выдали.Сами рожали.Кстати сейчас смешно мобилизованные на обеспечение обижаются.!Их бы в наши условия!А нам было по 19. Это в условиях СБЗ! И все кстати находили!Да заодно привет пацанам из ДОН. 100!