В настоящее время город Соледар освобожден российскими вооруженными силами. Бойцы ЧВК «Вагнер» занимаются обнаружением возможных еще не ликвидированных отдельных боевиков ВСУ. В то же время, украинские власти утверждают: ВСУ якобы продолжают обороняться, хотя даже в США признали факт полного освобождения города российскими войсками.Украинский журналист и, по совместительству, капитан ВСУ Тарас Березовец в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что командование примет решение об отводе частей ВСУ из Соледара «в ближайшие дни». Как отметил украинский военный, сейчас солдаты из 46-й и 77-й аэромобильных бригад украинской армии все еще находятся на западной окраине города.Однако, подчеркнул Березовец, оставаться в Соледаре якобы не имеет смысла, потому что город полностью разрушен в результате многодневного штурма. Это означает, что украинским боевикам просто негде уже закрепляться на его территории.В то же время, Березовец постарался обнадежить западную аудиторию CNN и своих сограждан, сочувствующих киевскому режиму. Он заявил, что потеря Соледара якобы никак не скажется на способности украинских формирований снабжать всем необходимым группировку ВСУ, засевшую в Артемовске (Бахмуте). Березовец подчеркнул, что украинские формирования контролируют обе дороги на Бахмут.Правда, ранее в Киеве долго отвергали и вероятность взятия Соледара, а официальный представитель администрации США Джон Кирби сегодня попытался объяснить, что и потеря Артемовска (Бахмута) никак не скажется на дальнейшем ходе боевых действий.