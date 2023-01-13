При попытке бежать из западных окрестностей Соледара остатки ВСУ часто наталкиваются на собственные минные поля

Российские военкоры, находящиеся в районе Соледара и непосредственно в городе, освобожденном российскими войсками, комментируют заявления отдельно взятых украинских военных о том, что "в ближайшее время ожидается приказ командования на отход из Соледара". Заявления о якобы ожидании такого приказа не выдерживают никакой критики, так как ожидать его в Соледаре просто некому.Разбитые в городе и его окрестностях украинские подразделения, десятки единиц подбитой техники противника, множество "двухсотых" солдат и офицеров ВСУ, которых ещё предстоит подсчитать - реалии Соледара дня сегодняшнего для ВСУ.К западу от города - в районе 7-го рудника и железнодорожной станции Соль - от первоначальной численности отошедшей туда группировки ВСУ осталась в лучшем для неё случае пятая часть. Куда собираются отходить эти остатки бригад и батальонов, если главком Залужный соответствующий приказ отдаст? Если в сторону Артемовска, то дороги на него перерезаны. Если в сторону Северска, то противнику, видимо, придётся уповать на "убедительность" Эрдогана в плане создания "гуманитарных коридоров" и одновременно на то, что ЧВК "Вагнер" вдруг возьмёт и расступится перед уходящими...Тем временем известно, что украинские военные, способные передвигаться, пытаются бежать от западных окрестностей Соледара, включая станцию Соль, без каких-либо приказов, сами. Для этого они рассредотачиваются на мелкие группы (максимум 4-5 человек в каждой) и стараются двигаться в разных направлениях - на север, запад, юго-запад. Однако ситуация для них критическая. Они либо сталкиваются со "стенками котла" в виде блокирующих выход ВСУ российских подразделений, либо натыкаются на минные поля, ранее созданные собственными "побратимами". В ряде случаев имели место попытки бегства на бронетехнике. В итоги такая техника "ловила" ПТУРы или подрывалась на противотанковых минах со всеми вытекающими для экипажа и других "эвакуирующихся" последствиями.