Военное обозрение
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При попытке бежать из западных окрестностей Соледара остатки ВСУ часто наталкиваются на собственные минные поля

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При попытке бежать из западных окрестностей Соледара остатки ВСУ часто наталкиваются на собственные минные поля

Российские военкоры, находящиеся в районе Соледара и непосредственно в городе, освобожденном российскими войсками, комментируют заявления отдельно взятых украинских военных о том, что "в ближайшее время ожидается приказ командования на отход из Соледара". Заявления о якобы ожидании такого приказа не выдерживают никакой критики, так как ожидать его в Соледаре просто некому.


Разбитые в городе и его окрестностях украинские подразделения, десятки единиц подбитой техники противника, множество "двухсотых" солдат и офицеров ВСУ, которых ещё предстоит подсчитать - реалии Соледара дня сегодняшнего для ВСУ.

К западу от города - в районе 7-го рудника и железнодорожной станции Соль - от первоначальной численности отошедшей туда группировки ВСУ осталась в лучшем для неё случае пятая часть. Куда собираются отходить эти остатки бригад и батальонов, если главком Залужный соответствующий приказ отдаст? Если в сторону Артемовска, то дороги на него перерезаны. Если в сторону Северска, то противнику, видимо, придётся уповать на "убедительность" Эрдогана в плане создания "гуманитарных коридоров" и одновременно на то, что ЧВК "Вагнер" вдруг возьмёт и расступится перед уходящими...

Тем временем известно, что украинские военные, способные передвигаться, пытаются бежать от западных окрестностей Соледара, включая станцию Соль, без каких-либо приказов, сами. Для этого они рассредотачиваются на мелкие группы (максимум 4-5 человек в каждой) и стараются двигаться в разных направлениях - на север, запад, юго-запад. Однако ситуация для них критическая. Они либо сталкиваются со "стенками котла" в виде блокирующих выход ВСУ российских подразделений, либо натыкаются на минные поля, ранее созданные собственными "побратимами". В ряде случаев имели место попытки бегства на бронетехнике. В итоги такая техника "ловила" ПТУРы или подрывалась на противотанковых минах со всеми вытекающими для экипажа и других "эвакуирующихся" последствиями.
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20 комментариев
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  1. Nord11
    Nord11 Сегодня, 21:44
    +13
    Ну это просто акт гуманизма. Чем больше щирые беглецы вытопчут минных полей, тем меньше потом работы саперам..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:26
      +3
      Куда собираются отходить эти остатки бригад и батальонов

      Думаю, что лучший ответ на это даст ФАБ-500. winked

      Пы.Сы.
      Кстати, на складах немало хранится ФАБ 3000 и ФАБ 5000. Их тоже надо как то утилизировать, срок гарантии давно истёк.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:44
    +3
    Хорошо.Это обычно бывает при панике.Пытаются смыться побыстреп и по коротким маршрутам с последующим нежданчиком от своих
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 21:54
      +1
      ....отВСУ осталась в лучшем для неё случае пятая часть. Куда собираются отходить эти остатки бригад и батальонов, если главком Залужный соответствующий приказ отдаст?

      Можно без приказа, в ад.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 22:38
      +1
      Скатертью дорога, ну а этим - минным полем!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:46
    +5
    Бег по собственным минным полям - это у них второй по популярности вид спорта с 14-го года. Первый - это продажа карт этих самых полей сменщикам laughing
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 21:46
    +7
    ВСУ часто наталкиваются на собственные минные поля

    Думаю все наоборот ..Музыканты им там музыку раскидывали на коридорах ,как они над Донецком лепестки кидали и дети подрывались и т.д.
    Что укрорейх ? Теперь с вами так будет ,до самой польши ..Ждем ваши немецкие леопарды и прочии меркавы на своем пути на запад ..Началась волна Северного ветра морозного !
    Храни Бог и Аллах наши дружины ..За святое дело воюем против сатанистов
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:47
    -9
    Опять пестня о страшном разгроме.
    Так брали плен 5 или10тыс в северодонецке, потом в лисичанске.
    ... И далее на запад по 3 тыс каждый раз.
    Только занятие всей левобережной ухрии.
    И далее всей новороссии с бессарабией.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 22:26
      0
      Бессарабию надо оставить цыганам. нам она не нужна. А волынь Польше. И так далее глядишь через пару лет будет пяток независимых, или зависимых государств.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 21:49
    +4
    В итоги такая техника "ловила" ПТУРы или подрывалась на противотанковых минах со всеми вытекающими для экипажа и других "эвакуирующихся" последствиями.

    Выход один, только плен и мама увидит тебя живым.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 22:10
      +8
      Цитата: tihonmarine
      Выход один, только плен и мама увидит тебя живым.

      После года упорных боёв нужны ли нам пленные?! Не шибко они стремятся в полон. Как там в "Освобождении": ...а на церковке до последнего сидел, с пулемётом...? Сколько волка не корми... hi
  7. ZVOнарь
    ZVOнарь Сегодня, 21:50
    +2
    Они либо сталкиваются со "стенками котла" в виде блокирующих выход ВСУ российских подразделений, либо натыкаются на минные поля, ранее созданные собственными "побратимами".(с).


    ...потому что, кто минировал уже давно кормят червей
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 22:18
      +2
      Цитата: ZVOнарь
      ...потому что, кто минировал уже давно кормят червей

      Рыбалка в этот год будет знатная на окраине! Раки крупные, сомы толстые, черви - от души кормленные!
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 22:01
    +5
    Молодцы ,, Вагнер,,! Товар- деньги- товар. Ничего личного. Никаких ,, коридоров,, и политики. Контракт- трупы х.0хлов- контракт.
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 22:06
    +3
    Не статья - елей на душу! Вот прочитал и так хорошо стало, что не удержался, сходил проверить давление котла (газового) wink За нашу победу! drinks
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:11
    0
    А в плен сдаваться рядовой и младший офицерский состав ВСУ не могут?
    Если солдат воевал, но больше, утрирую, и патронов не осталось, и связи с командиром подразделения нет.
    На ихней, украинской, стороне наверное тоже есть те, кто в безоружного мирного не стреляет, а в наших стреляет, потому что присягу давал.
    Это не герои, но и не отморозки.
    Или в ВСУ таких и быть не может?
    1. lestad
      lestad Сегодня, 22:24
      +1
      Все просто:оружие не сдал - расстрел
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 22:27
      0
      На ихней, украинской, стороне наверное тоже есть те, кто в безоружного мирного не стреляет, а в наших стреляет, потому что присягу давал.
      Это не герои, но и не отморозки.
      Или в ВСУ таких и быть не может?
      Вы это не здесь, на ВО высказывайте., а там, на ЛБС. Думаю, что там, в окопах, этот вопрос уже давно решён.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 22:32
      +1
      Цитата: Fangaro
      А в плен сдаваться рядовой и младший офицерский состав ВСУ не могут?
      Если солдат воевал, но больше, утрирую, и патронов не осталось, и связи с командиром подразделения нет.
      На ихней, украинской, стороне наверное тоже есть те, кто в безоружного мирного не стреляет, а в наших стреляет, потому что присягу давал.
      Это не герои, но и не отморозки.
      Или в ВСУ таких и быть не может?

      Всё просто. Если сдаетесь, то пожалуйста.
      А, уже в плену будут разбираться в кого и почему ты стрелял.
    4. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 22:49
      0
      Если им, например, сказали командиры, что вагнеровцы не берут пленных, то кто после этого будет рисковать своей шкурой, проверяя, так это или нет?