Место силы: 80 лет Пентагону

Из истории



Кафетерий Ground Zero во внутреннем дворике Пентагона

Почему Пентагон?

В 1930-е годы Военное ведомство США располагалось в 17 отдельных зданиях на территории Вашингтона. С началом Второй мировой войны стало очевидно, что необходима концентрация военного управления. Поэтому в мае 1941 года военный министр США Генри Л. Стимсон обратился к президенту Франклину Рузвельту с просьбой выделить дополнительные территории для Военного ведомства. Так было принято решение о постройке нового здания в Арлингтоне, штат Вирджиния, которое должно было стать «», и с минимальным использованием стальных конструкций.Проект нового здания создал архитектор Джордж Бергстром (1876–1955). Строительство велось строительной компанией Джона Макшейна из Филадельфии. Макшейн прославился как «». Со стороны армии стройку контролировал полковник строительных войск армии США Лесли Гровс, технический руководитель Манхэттенского проекта. Работать над строением начали 11 сентября 1941 года. После операции японцев на Перл-Харборе здание строили форсированными темпами, работали круглосуточно. 15 января 1943 года строительство было завершено.Самое крупное здание XX века было возведено за 16 месяцев из железобетона и стало одним из самых новаторских сооружений этого периода. В качестве облицовочного материала использовали индианский известняк. От итальянского мрамора архитекторы принципиально отказались по политическим мотивам — фашистская Италия была союзником Третьего рейха.Из-за экономии стали во время Второй мировой войны в здании нет лифтов. Ещё одна особенность – туалетов в Пентагоне в два раза больше, чем необходимо по санитарным нормам. Это связано с тем, что в это время в США ещё действовала расовая сегрегация: были предусмотрены раздельные сектора для белых и чёрных, соответственно — отдельные конференц-залы, кафе и уборные.Стройка обошлась американскому бюджету более чем в 83 млн долларов. В то время это была очень большая сумма. Здание имеет пять надземных и два подземных этажа, высота надземной части — 23,5 м. Пятиугольное здание Пентагона имеет пять фасадов: с выходом на эспланаду (широкое пространство перед сооружением), со станцией метро, с выходом на южную парковку, с вертолетной площадкой, с выходом на реку.Все пять сторон здания равны, длина каждой из них – 281 м. Весь периметр — около 1405 м, а общая площадь пяти этажей — 604 000 м² (это вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг). Несмотря на большие размеры постройки, попасть из одной части здания в другую легко – для этого надо всего несколько минут, так как весь комплекс пересекают многочисленные коридоры (их протяжённость составляет почти 30 км). По неофициальной версии, в здании не 2, а 10 подземных этажей. А многочисленные подземные тоннели уходят на десятки километров.Пентагон в переводе с греческого означает «пятиугольник». Пятиугольную форму здания выбрали из-за местности: эскизы проекта создавались с учётом того, что в том месте шло несколько дорог, которые пересекались под углом 108 градусов, а это и есть угол построения пятиугольника (пентагона). В результате пятиугольное здание органично вписывалось в транспортную инфраструктуру, и проект утвердили. Затем президент Рузвельт решил, что будущее здание будет закрывать вид с Арлингтонского кладбища на Вашингтон, поэтому место строительства перенесли ниже по течению реки Потомак, оставив саму планировку здания прежней.Центральный газон здания также имеет форму пятиугольника и неофициально называется «Ground Zero» — «Точка ноль». Такое прозвище он получил во времена холодной войны. Считалось, что это место станет первой мишенью советских ракет в случае атомной войны.Это символ Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и один из центров управления Америкой. Здесь расположены департаменты Армии, Военно-морских и Военно-воздушных сил, Ведомство министра обороны, объединённый комитет начальников штабов и другие ведомства. Это настоящий маленький город, где работают более 25 тыс. человек. Здесь есть свой парк, кафе, рестораны, банки, магазины, офисы и различные организации, обеспечивающие жизнедеятельность Пентагона.За 80 лет вокруг этого комплекса зданий сложилось множество мифов и историй. Во многом благодаря вниманию прессы и кинематографу. Пентагон стал одним из символов США и американской военной мощи. Пентагон в представлении обывателей — место, где решаются судьбы мира. С другой стороны, здание Минобороны США открыто для экскурсий. Пентагон ежегодно посещают десятки тысяч посетителей.