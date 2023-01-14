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Постпред РФ в ООН: Россия никогда не ставила целью ликвидацию государственности Украины

26
Постпред РФ в ООН: Россия никогда не ставила целью ликвидацию государственности Украины

Российский постпред в ООН опроверг заявления о том, что целью России является уничтожение государственности Украины. По словам Василия Небензи, высказавшегося в ходе заседание Совбеза ООН, специальная военная операция будет завершена в том случае, когда с территории Украины перестанет в адрес России исходить угроза, когда прекратится дискриминация по языковому и национальному признаку (в отношении русских и русскоязычных).


Василий Небензя подчеркнул, что такого результата можно было бы достичь не только военным путём. Он отметил, что Россия к такому сценарию развития событий готова.

Российский дипломат:

Если всё же нет, то поставленные задачи будут достигнуты военным путём.

Это заявление Василий Небензя сделал в ответ на претензии оппонентов в плане якобы поставленной Москвой задачи по лишению Украины государственности.

Небензя:

Мы перед собой такую задачу никогда не ставили.

Российский постпред добавил, что Россия воюет не с украинским народом, а с националистическим режимом, который пришёл к власти в 2014 году на волне антиконституционного переворота, активно поддержанного Западом.

Небензя:

Этот режим преступный. Он провозгласил дерусификацию Украины, подавая её под разными предлогами и наименованиями.

Заседание Совбеза ООН было инициировано оппонентами. Заседание СБ ООН по теме обстрелов ВСУ Донбасса будет проведено 17 января - по российской инициативе.
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26 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
    -1
    Небензя:

    Этот режим преступный. Он провозгласил дерусификацию Украины, подавая её под разными предлогами и наименованиями.
    Акценты указаны правильно. Только вот стОит ли метать бисер перед стадом клоунов?
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 07:20
      -1
      Только вот стОит ли метать бисер перед стадом клоунов?


      Тоже думаю не стоит, хватило бы разъяснений на сайте МИДа, ООН как и другие международные площадки , благодаря усилиями ФША, давно уже ничего не решают, пустая болтовня и трата денег, за исключением разве что региональных в которых нет ФША, ШОС, БРИКС и тд.
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:10
    +4
    Абсолютно с ним согласен!! Украина должна сократится до областей, граничащих с Польшей, Венгрией, Румынией и заниматься только сельским хозяйством, сотни лет выплачивая долг за закупленное оружие!
    1. Карат
      Карат Сегодня, 07:52
      +1
      Цитата: Панкрат25
      Украина должна сократится до областей, граничащих с Польшей, Венгрией, Румынией


      На эти земли претендует те же Польша, Венгрия и Румыния. Конец государства Украина уже не за горами.
      В противостояние России уже готовят в экстренном темпе польскую армию.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:53
      +2
      Украины,как государства быть не должно.От слова"совсем".Это не касается людей,проживающих на данной территории.Просто идеи украинства не должно существовать.Если оставить хоть пять земли-национализм возродится вновь
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +2
    Этот режим преступный. Он провозгласил дерусификацию Украины, подавая её под разными предлогами и наименованиями.
    Все верно, вот только те кто сидят в зале принимали активное участие сначала в финансовой, политической и информационной поддержке этого режима, натравливали его на Россию, а затем приступили и к военной фазе укрепления нацистского режима на Украине. Для них слова нашего представителя, что об стенку горох. Главное, что в очередной раз было подтверждено достижение поставленных задач в т.ч. военным путем. Это, чтобы у оппонентов не возникало иллюзий о возможности отказа России от достижения поставленных задач при западном давлении на нее.
    1. Таймень
      Таймень Сегодня, 08:52
      0
      Болтун Небензя опять лезет со своей болтовнёй.Когда этих болтунов кто-нибудь в стране заткнёт.Надоели уже.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
    +1
    Украина полностью заражена коричневми нацисткими бациллами и русофобией... ненависть которой прыскают бандеровцы во все стороны разьедает все и вся... с этим надо кончать самым решительным образом... здесь останавливаться на полпути смерти подобно.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:07
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Украина полностью заражена коричневми нацисткими бациллами и русофобией... ненависть которой прыскают бандеровцы во все стороны разьедает все и вся... с этим надо кончать самым решительным образом... здесь останавливаться на полпути смерти подобно.

      ну...рядом с нами польша,которая ненавидит нас ещё сильнее,и она член нато, и не сегодня-завтра,там будет ЯО,оттяпают у окраины земли,будут ещё ближе, что делать будем ?(так,для размышления)
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:24
    0
    "Россия никогда не ставила целью ликвидацию государственности Украины"

    Ну это Россия как государство, а я человек маленький, у меня своё мнение - я ставлю.
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 07:26
    +7
    "Режим преступный, но обезглавливать мы его, конечно, не будем. Лучше уничтожим несколько десятков тысяч украинских мобилизованных из простого народа. Ах да, простые украинцы нам не враги, но мы всё равно уничтожим этих мобилизованных!"

    Вот как-то так это воспринимается со стороны...
    Позорище.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: Погоны
      Позорище.

      Кремль мотивирует это позорище необходимостью заключения последующего договора после СВО... якобы новый президент будет хуже старого.
      По мне так все укронацики от президента до бандеровца из нацбата одинаковы... всех нужно уничтожать.
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 08:02
        +1
        Согласен!! Вот только силенок, а главное политической воли у нас маловато! 20 лет воровства и сытой жизни за границей сделали своё дело. Этим запад и воспользовался. Да и наш народ не спешит воевать не только на фронте, ни и в тылу. А многие, особенно молодеж, вообще желала бы прихода Запада! Вот только они не понимают, что надсмотрщики с кнутами будут украинцыполякопртбалты!
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 08:20
          +5
          А многие, особенно молодеж, вообще желала бы прихода Запада!


          Удивительно, правда? Годами заливать родившейся в 90-х молодёжи в уши про уважаемых западных партнёров, показывать на всю страну довольного Медведева с Айфоном, сделать символами успеха и богатства импортные автомобили и отпуска в Европе, а потом возмущаться, что молодёжь хочет не воевать с Западом, а дружить.
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 07:48
    +3
    Цитата: Леха с Андроида.
    Цитата: Погоны
    Позорище.

    Кремль мотивирует это позорище необходимостью заключения последующего договора после СВО... якобы новый президент будет хуже старого.
    По мне так все укронацики от президента до бандеровца из нацбата одинаковы... всех нужно уничтожать.


    Вы геноцид украинского населения, что ли, предлагаете?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:58
      -3
      Цитата: Погоны
      Вы геноцид украинского населения, что ли, предлагаете?

      А что то про украинское население сказал?
      Вы читать комменты умеете?
      Ясно же написано от президента ( то есть руководящей верхушки) до бандеровца в нацбате... где вы тут гражданское население увидели?
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 08:02
        +4
        А для вас секрет, что Украина проводит всеобщую мобилизацию? Или вы думаете, что мобилизуют только отпетых националистов, а мирное мужское гражданское население не трогают?
  8. sanych
    sanych Сегодня, 07:55
    -4
    Как можно замахиваться на "государственность" украины!!! Мы только русские земли вернём домой, а с её "государственностью" прекрасно разберутся Польша, Венгрия и Румыния! Правильно всё Небензя говорит этим идиотам - пусть уши развешивают.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:29
      +2
      Цитата: sanych
      Как можно замахиваться на "государственность" украины!!! Мы только русские земли вернём домой, а с её "государственностью" прекрасно разберутся Польша, Венгрия и Румыния!
      то есть НАТО...прелестно...прелестно..! что получаем в итоге ? ещё НАТО у наших границ ! чудесный план.проект "окраина" так застил шары некоторым, что дальше носа не видят.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:03
    -2
    Нам, России не оставили другого выбора; нацисткий режим должен быть уничтожен, выход к морю для Украины должен быть закрыт; нацисты у власти должны быть осуждены судом РФ, приговор должен быть приведен в исполнение.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:37
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      выход к морю для Украины должен быть закрыт;
      это 100%. всю окраину как ни крути,"зачистить" не получится, по моему (моему) скромному диванному мнению, нужно всё таки инфраструктуру рушить, ( с наступлением тепла), и склонять "незалежных",во первых- к "внеблочному " статусу",делать из них" нейтралов",и второе, перекрывать доступ к ЯО. да, мы будем иметь под боком "недружественых", но хотя бы не опасных. опасные и без них рядом.прибалтам,чётко дать понять, что в целеуказание они уже заложены для "обнуления". пущай "абрамсы" обратно отправляют.но вот беда,это лишь куклы на нитках в руках штатов, которым в принципе плевать что будет в европе, они же "за лужей".
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:26
    0
    Цитата: Погоны
    А для вас секрет, что Украина проводит всеобщую мобилизацию? Или вы думаете, что мобилизуют только отпетых националистов, а мирное мужское гражданское население не трогают?

    Я сейчас расплачусь от умиления...если мобилизованный мирный украинский мужик с оружием в руках убивает наших ребят то он уже не мирный... вот попадет в плен тогда и станет мирным... хотя для вас это наверно большой секрет.
    Есть видео где эти мирные мужики которых обменяли на наших ребят выкидывали пакеты с едой которыми их снабдили наши обменщики...лицемерие налицо... так противно на этих мужиков смотреть было... тьфу... никакой чести в них нет.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 08:41
      +2
      Надо полагать, если к вам в дом, который вы считаете своим, придут вооруженные ребята, которых вы туда не звали, чтобы сказать что теперь это и их дом тоже, а вы в нём как-то неправильно живёте - вы молча и безропотно с этим согласитесь. Вот это ваша логика.
  11. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 08:31
    +1
    Постпред РФ в ООН: Россия никогда не ставила целью ликвидацию государственности Украины

    Всё...Началось нытьё!
    Это как же противно и мерзко жить, работать, растить и воспитывать детей, строить и созидать в родной стране среди отечественного «отребья» и «нищебродов», что не ценят заботу о них...
    Или всё-таки российскую элиту тянут к себе выстроенные за границей виллы, манят построенные на европейских верфях персональные яхты, а тут...Из-за СВО всё пошло прахом... crying
    Вот уже и Соловей среди своих вечеров мечет икру о существовании украинской нации и ставит
    вопросы о необходимости существования русской.
    * * *
    Вы, г-н Небензя определитесь с крестом и трусами. Вам там видно мало плевали в лицо и лили ложь, что вы уверовали, что Зеленский с командой, - это шайка захватившая власть на Украине и подчинившая себе распрекрасный во всех местах украинский народ...
    Или вы считаете, что там в стране мутит воду несколько сот тысяч оголтелых бандеровцев и отмороженных фанатов Гитлера? Тогда почему Красная Армия не может оторвать им голову в течении одиннадцати месяцев?
    * * *
    Не нужно России под боком нацистское общество, ненавидящее русских и готовое убивать их без оснований и причин. А это общество культивировано украинским государством. Это украинское государство послушалось западных варваров, несущих в мир войны и нищету, и намеривалось уничтожить сотни тысяч мирных людей. А вы призываете его любить (охранять)?!
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:39
      0
      Юрий наши политики они такие...хитровыделанные так и норовят новый договорняк с Бучей заключить... для них Россия где то далеко и они не чуствуют своей шкурой ее боль.
  12. сталевар
    сталевар Сегодня, 08:33
    +2
    "Россия никогда не ставила целью ликвидацию государственности Украины"
    Бездари правят! Неучам хоть "кол на голове чеши", до них всё равно не дойдёт.