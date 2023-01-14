Постпред РФ в ООН: Россия никогда не ставила целью ликвидацию государственности Украины

Российский постпред в ООН опроверг заявления о том, что целью России является уничтожение государственности Украины. По словам Василия Небензи, высказавшегося в ходе заседание Совбеза ООН, специальная военная операция будет завершена в том случае, когда с территории Украины перестанет в адрес России исходить угроза, когда прекратится дискриминация по языковому и национальному признаку (в отношении русских и русскоязычных).
Василий Небензя подчеркнул, что такого результата можно было бы достичь не только военным путём. Он отметил, что Россия к такому сценарию развития событий готова.
Российский дипломат:
Если всё же нет, то поставленные задачи будут достигнуты военным путём.
Это заявление Василий Небензя сделал в ответ на претензии оппонентов в плане якобы поставленной Москвой задачи по лишению Украины государственности.
Небензя:
Мы перед собой такую задачу никогда не ставили.
Российский постпред добавил, что Россия воюет не с украинским народом, а с националистическим режимом, который пришёл к власти в 2014 году на волне антиконституционного переворота, активно поддержанного Западом.
Небензя:
Этот режим преступный. Он провозгласил дерусификацию Украины, подавая её под разными предлогами и наименованиями.
Заседание Совбеза ООН было инициировано оппонентами. Заседание СБ ООН по теме обстрелов ВСУ Донбасса будет проведено 17 января - по российской инициативе.