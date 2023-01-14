Постпред РФ в ООН: Россия никогда не ставила целью ликвидацию государственности Украины

Если всё же нет, то поставленные задачи будут достигнуты военным путём.

Мы перед собой такую задачу никогда не ставили.

Этот режим преступный. Он провозгласил дерусификацию Украины, подавая её под разными предлогами и наименованиями.

Российский постпред в ООН опроверг заявления о том, что целью России является уничтожение государственности Украины. По словам Василия Небензи, высказавшегося в ходе заседание Совбеза ООН, специальная военная операция будет завершена в том случае, когда с территории Украины перестанет в адрес России исходить угроза, когда прекратится дискриминация по языковому и национальному признаку (в отношении русских и русскоязычных).Василий Небензя подчеркнул, что такого результата можно было бы достичь не только военным путём. Он отметил, что Россия к такому сценарию развития событий готова.Российский дипломат:Это заявление Василий Небензя сделал в ответ на претензии оппонентов в плане якобы поставленной Москвой задачи по лишению Украины государственности.Небензя:Российский постпред добавил, что Россия воюет не с украинским народом, а с националистическим режимом, который пришёл к власти в 2014 году на волне антиконституционного переворота, активно поддержанного Западом.Небензя:Заседание Совбеза ООН было инициировано оппонентами. Заседание СБ ООН по теме обстрелов ВСУ Донбасса будет проведено 17 января - по российской инициативе.