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Экс-посол ЛНР в Москве об Украине: Запад заплатил им, чтобы стать камикадзе, а они решили, что это средства на счастливую жизнь

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Экс-посол ЛНР в Москве об Украине: Запад заплатил им, чтобы стать камикадзе, а они решили, что это средства на счастливую жизнь

Бывший посол Луганской Народной Республики (а ныне – представитель) в Москве Родион Мирошник прокомментировал использование Западом Украины. По его словам, все заявления, исходящие от украинских и ряда западных чиновников о том, что коллективный Запад собирается вкладывать миллиарды долларов и евро в процесс восстановления Украины, являются не более чем профанацией.


В беседе с журналистами ТАСС дипломат отметил, что Запад платит Украине только за одну услугу: чтобы страна выступала в качестве своеобразного камикадзе, стараясь нанести ущерб России, но при этом являясь фактически смертником, разрушающим собственный дом.

Родион Мирошник подчеркнул, что такого рода услуга не имеет ничего общего с восстановлением и инвестициями в экономику страны, в её будущее.

Действительно, если бы Запад делал всё в интересах Украины, то в первую очередь озаботился судьбой самих украинцев, самой возможностью для них жить на украинской земле. Пока же Запад платит киевского режиму за то, чтобы тот использовал свой людской ресурс против России, что полностью соответствует антироссийским интересам Запада.

Родион Мирошник указал на то, что Запад «платит Украине за смерть украинцев, и не более»:

Им заплатили, чтобы стать камикадзе, а они решили, что это средства на счастливую жизнь

Так он прокомментировал слова замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая на заседании СБ ООН заявила, что «восстановление Украине станет одним из крупнейших в новой истории инвестпроектов». По её словам, нанесённый критической инфраструктуре страны ущерб составляет более 127 млрд долларов. Ранее звучали другие цифры, вплоть до триллиона долларов. Причём каждый украинский чиновник озвучивает собственную версию ущерба, что говорит только об одном: никакой реальной оценки на данный момент не существует, а потому и какие-либо инвестиции невозможны, особенно на фоне подталкивания Западом киевского режима к продолжению боевых действий.
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11 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:25
    +2
    замминистра иностранных дел Украины Эмина Джапарова,...По её словам, нанесённый критической инфраструктуре страны ущерб составляет более 127 млрд долларов.
    Таки она думает, шо кто то будет давать им бабло на восстановление))? laughing
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 07:41
      +1
      Запад заплатил им, чтобы стать камикадзе, а они решили, что это средства на счастливую жизнь

      Только не для всех ..Яйценюк вон скифское золото продал и живет себе припеваючи и Зеля на это надеется ,но уже вряд ли ..Клоун стал кровавым и кровищи на нем очень много
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 07:54
        0
        Экс-посол ЛНР в Москве об Украине: Запад заплатил им, чтобы стать камикадзе, а они решили, что это средства на счастливую жизнь

        Отлично сказано!
        Истина для умственно отсталых бьёт в самое яблоско!
    2. шамиль
      шамиль Сегодня, 07:42
      +2
      Мы смеемся над нашими жертвами ЕГЭ, а там похоже, умеющий сосчитать 1 плюс 1 за умного сходит.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:16
        0
        Цитата: шамиль
        Мы смеемся над нашими жертвами ЕГЭ, а там похоже, умеющий сосчитать 1 плюс 1 за умного сходит.


        Изюминка на последней минуте.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:29
    +1
    Им заплатили, чтобы стать камикадзе, а они решили, что это средства на счастливую жизнь
    Хорошую формулировка подобрал Родион Мирошник, в самое яблочко. Они действительно считают, что шагают в "светлое европейское будущее", а на самом деле утилизируют свой генофонд и теряют территории. А украинская власть еще и наращивает личные капиталы на крови своих соотечественников совершенно не стесняясь этого, а временами и цинично выставляя на показ.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:45
      +1
      Самое гадкое,что так считает не только верхушка,но и большинство одураченного населения там.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:35
    0
    Влажут строго по цене евроассоциации.
    Не более.
    Все сосчитано в 2010-12гг.
    Далее только в свою собственность.
    А красные линии где пройдут?
    Вдруг окажется что жмэринка-рф уже
  4. шамиль
    шамиль Сегодня, 07:40
    0
    Сложилось достаточно удачно. Промышленность разрушена и её восстановление некого не будет интересовать. А черноземы богатые- всё возвращается в естесстаенное состояние. Украина будет с/х регионом.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:48
      +1
      Запад совершил ошибку,в плане "строительства проекта "Украина".Надо было вкладывать средства в новый "план Маршалла" и делать там,если не новую Швейцарию,то хотя бы Португалию.Для примера наших либерастов.Но если цель была уничтожить этнос,то да.У них получается.
  5. Комментарий был удален.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 07:58
    0
    Им заплатили, чтобы стать камикадзе, а они решили, что это средства на счастливую жизнь

    А как же европейские зарплаты и евро пенсии ? Они же собирались лежа на диване получать как в Германии