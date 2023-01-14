Им заплатили, чтобы стать камикадзе, а они решили, что это средства на счастливую жизнь

Бывший посол Луганской Народной Республики (а ныне – представитель) в Москве Родион Мирошник прокомментировал использование Западом Украины. По его словам, все заявления, исходящие от украинских и ряда западных чиновников о том, что коллективный Запад собирается вкладывать миллиарды долларов и евро в процесс восстановления Украины, являются не более чем профанацией.В беседе с журналистами ТАСС дипломат отметил, что Запад платит Украине только за одну услугу: чтобы страна выступала в качестве своеобразного камикадзе, стараясь нанести ущерб России, но при этом являясь фактически смертником, разрушающим собственный дом.Родион Мирошник подчеркнул, что такого рода услуга не имеет ничего общего с восстановлением и инвестициями в экономику страны, в её будущее.Действительно, если бы Запад делал всё в интересах Украины, то в первую очередь озаботился судьбой самих украинцев, самой возможностью для них жить на украинской земле. Пока же Запад платит киевского режиму за то, чтобы тот использовал свой людской ресурс против России, что полностью соответствует антироссийским интересам Запада.Родион Мирошник указал на то, что Запад «платит Украине за смерть украинцев, и не более»:Так он прокомментировал слова замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая на заседании СБ ООН заявила, что «восстановление Украине станет одним из крупнейших в новой истории инвестпроектов». По её словам, нанесённый критической инфраструктуре страны ущерб составляет более 127 млрд долларов. Ранее звучали другие цифры, вплоть до триллиона долларов. Причём каждый украинский чиновник озвучивает собственную версию ущерба, что говорит только об одном: никакой реальной оценки на данный момент не существует, а потому и какие-либо инвестиции невозможны, особенно на фоне подталкивания Западом киевского режима к продолжению боевых действий.