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Советник главы офиса Зеленского заявил, что «Соледар не контролирует никто»

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Советник главы офиса Зеленского заявил, что «Соледар не контролирует никто»

Киевский режим продолжает не считать украинцев за людей. В частности, за тех, кто не способен самостоятельно получать информацию. Особым образом выделяется офис президента Зеленского, продолжающий рисовать для граждан страны параллельную реальность. И эти «зарисовки» связаны с попытками в подходящем для себя ключе описать катастрофу для украинских войск в Соледаре.


Так ситуацию решил представить советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк:

Там идут сейчас бои, тяжёлые бои. Город (Соледар) никто не взял. Его никто не контролирует. К сожалению, на городом нет тотального контроля и со стороны Украины. Но там города, по сути, нет.

Ранее практически аналогичное заявление было сделано непосредственным начальником Подоляка – главой офиса Зеленского Ермаком. Несмотря на то, что из самого Соледара вышли десятки репортажей российских военкоров, ролики от бойцов ЧВК «Вагнер», где уже даже не слышны звуки выстрелов в кварталах Соледара, украинская пропаганда пытается шельмовать реальность своими высказываниями, которые к ней никакого отношения не имеют.

Безусловно, чем больше таких, не имеющих к реальности никакого отношения заявлений, тем меньше доверия киевскому режиму как со стороны рядовых украинцев, так и со стороны Запада, который явно ставил задачу не только удержать Соледар, но и прорвать линию российской обороны на рубеже Сватово-Кременная. Задача украинскими войсками не выполнена. В том же Соледаре и окрестностях потери ВСУ составляют тысячи военных, и среди таковых – потери в «элитных» вооружённых формированиях, подготовленных на западных полигонах по стандартам НАТО.
Использованы фотографии:
ТГ/Пригожин
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:03
    +2
    Новый тренд в укропропагаде. На ЛБС никто ничего не контролирует. Везде где идут боевые действия сплошная "серая зона". Очень удобно для пропагандистов. Можно докладывать об успехах а поражений не признавать. Ничто не сдано, никто не уничтожен -просто никто ничего не контролит. Правда палка о двух концах, с сегодняшнего дня считаем что Херсон и Харьковскую область "никто не контролирует" там серая зона .
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:04
    +2
    Взятие Соледара вагнеровцами тяжелый удар для укропропаганды... осознание приходит медленно.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 08:06
    +1
    тем меньше доверия киевскому режиму

    Там уже давно живут в паралельной реальности верят и будут верить любому абсурду.
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:09
    +2
    Советник главы офиса Зеленского заявил, что «Соледар не контролирует никто»

    Конечно никто не контролирует. Поэтому там бегают голодные волки, лисы, еноты и еще много кто, которых бандерглоги не подкармливают.. Кто их будет контролировать..
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:10
    -4
    Что их Подоляк, что наш Подоляка, что их Арестович, что наш Конашенков
    Всё врут календари
    ("Горе от ума" А Грибоедов)
    1. шамиль
      шамиль Сегодня, 08:14
      +4
      Оставайся дилетантом. Хоть как то можешь разъяснить- что написал?
  6. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 08:18
    +3
    Город (Соледар) никто не взял.

    Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Соледар не брал .
  7. monetam
    monetam Сегодня, 08:24
    0
    Украинцы от интернета не отрезаны, они все электронные СМИ смотрят и российских блогеров читают, так что им реальное положение дел известно. А вот возразить официальной точке зрения бояться, и поэтому кажется, что все верят в то, что кричит пропаганда.
  8. zippy99
    zippy99 Сегодня, 08:29
    +1
    С такими информаторами думаю что у некоторые укров ещё есть мысль и Мариуполь их.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 08:45
      +1
      Мариуполь их ... Кремль их ... а ВСУ штурмует с Азоном Хабаровск