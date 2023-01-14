Советник главы офиса Зеленского заявил, что «Соледар не контролирует никто»

Там идут сейчас бои, тяжёлые бои. Город (Соледар) никто не взял. Его никто не контролирует. К сожалению, на городом нет тотального контроля и со стороны Украины. Но там города, по сути, нет.

Киевский режим продолжает не считать украинцев за людей. В частности, за тех, кто не способен самостоятельно получать информацию. Особым образом выделяется офис президента Зеленского, продолжающий рисовать для граждан страны параллельную реальность. И эти «зарисовки» связаны с попытками в подходящем для себя ключе описать катастрофу для украинских войск в Соледаре.Так ситуацию решил представить советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк:Ранее практически аналогичное заявление было сделано непосредственным начальником Подоляка – главой офиса Зеленского Ермаком. Несмотря на то, что из самого Соледара вышли десятки репортажей российских военкоров, ролики от бойцов ЧВК «Вагнер», где уже даже не слышны звуки выстрелов в кварталах Соледара, украинская пропаганда пытается шельмовать реальность своими высказываниями, которые к ней никакого отношения не имеют.Безусловно, чем больше таких, не имеющих к реальности никакого отношения заявлений, тем меньше доверия киевскому режиму как со стороны рядовых украинцев, так и со стороны Запада, который явно ставил задачу не только удержать Соледар, но и прорвать линию российской обороны на рубеже Сватово-Кременная. Задача украинскими войсками не выполнена. В том же Соледаре и окрестностях потери ВСУ составляют тысячи военных, и среди таковых – потери в «элитных» вооружённых формированиях, подготовленных на западных полигонах по стандартам НАТО.