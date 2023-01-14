В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными

В Организации Объединенных Наций огласили количество последних жертв украинского конфликта, а также общее количество погибших и раненых мирных жителей за всё время с начала проведения СВО, т.е. с 24 февраля 2022 года.По словам заместителя генсека ООН Розмари Ди Карло, только в Бахмуте (Артемовск) с начала декабря погибли более 20 мирных жителей и более 70 были ранены. За всё же время конфликта его жертвами стали почти 18100 мирных жителей.- сказала Ди Карло, выступая вчера на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.Замгенсека указала, что это данные, полученные от Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Она также добавила, что реальная цифра жертв среди мирного населения может быть значительно выше.Ди Карло назвала также и количество украинских граждан, бежавших из страны. По её словам, почти 8 миллионов украинских беженцев находятся в странах Европы и ещё около 6 миллионов человек вынуждены оставить свои дома и скитаться внутри Украины. При этом Ди Карло отметила, что 65 процентов этих людей составляют женщины и дети.В ООН всегда готовы поддержать любые инициативы, направленные на завершения конфликта, отмела замгенсека ООН.При этом в ООН ни слова не сказали о том, когда инициативы будут поступать от чиновников самой Организации, как и о том, сколько гражданских погибли в республиках Донбасса от обстрелов ВСУ с 2014 года.