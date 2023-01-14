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В ООН назвали число гражданских жертв конфликта на Украине

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В ООН назвали число гражданских жертв конфликта на Украине

В Организации Объединенных Наций огласили количество последних жертв украинского конфликта, а также общее количество погибших и раненых мирных жителей за всё время с начала проведения СВО, т.е. с 24 февраля 2022 года.


По словам заместителя генсека ООН Розмари Ди Карло, только в Бахмуте (Артемовск) с начала декабря погибли более 20 мирных жителей и более 70 были ранены. За всё же время конфликта его жертвами стали почти 18100 мирных жителей.

В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными

- сказала Ди Карло, выступая вчера на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.

Замгенсека указала, что это данные, полученные от Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Она также добавила, что реальная цифра жертв среди мирного населения может быть значительно выше.

Ди Карло назвала также и количество украинских граждан, бежавших из страны. По её словам, почти 8 миллионов украинских беженцев находятся в странах Европы и ещё около 6 миллионов человек вынуждены оставить свои дома и скитаться внутри Украины. При этом Ди Карло отметила, что 65 процентов этих людей составляют женщины и дети.

В ООН всегда готовы поддержать любые инициативы, направленные на завершения конфликта, отмела замгенсека ООН.

При этом в ООН ни слова не сказали о том, когда инициативы будут поступать от чиновников самой Организации, как и о том, сколько гражданских погибли в республиках Донбасса от обстрелов ВСУ с 2014 года.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт ООН/ЮНИСЕФ/ Д. Санчез
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:30
    0
    Да в Донбассе они потери мирных не хотят посчитать? На Аллею Ангелов съездить?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:03
      0
      По сравнению с Чечней даже как то странно. Ювелирная работа значит.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:11
      0
      Голос, Вы кому задаёте вопросы? Если это простая риторика для звёздочки, то это грустно. Если этим чиновникам ООН ? Так им просто наплевать на окраину. Задачу они выполняют - стравливают славян.
      Причём делают это сознательно и грамотно руками националистов нашего бывшего "соцлагеря", даже на этом сайте.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:32
    0
    Цитата: голос_разуma
    Да в Донбассе они потери мирных не хотят посчитать? На Аллею Ангелов съездить?

    Для ООН это другое. am
    Комиссары ООН этого в упор не видят.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 09:07
      0
      Комиссариат ООН по "правам" человека, правда без указания какого именно, чтото говорит про жервы среди мирного населения?! А туда вошло число тех кого Сбу и их нацики уничтожили? Тогда это очень немного совсем.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:36
    0
    Считать надо с ноября 13г.
    -казлы- это не только мелкий рогатый скот.
    Но и прямоходящие могут быть редисками
  4. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 08:39
    0
    Папа Карло заботился о куклах и театре, а мама Карла мечет бисер без каких-то названий и причин.
    Наверно там в ООН заготовлена резолюция о жестоких русских солдатах, насилующих женщин и детей...
    мерзкая и гнусная организация стала сборищем подобных лицемеров...
    ХО от России на Украине (совершенно случайно) не обнаружено?!
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:01
    0
    Янки убивали миллионами, в том же Вьетнаме и Афганистане, а геноцид североамериканских индейцев??? Это другое!