Украинские власти не смогли внятно прокомментировать утренние взрывы в Киеве

Сегодня утром стало известно о взрывах в украинской столице Киеве, а также в Запорожье и Очакове Николаевской области. В Запорожье была объявлена воздушная тревога, после чего и начались взрывы. Но были ли это прилеты и по каким объектам военной или энергетической инфраструктуры, пока не сообщается.В Киеве всё гораздо «интереснее». Информация о взрывах сначала появилась в городских пабликах, ею стали делиться обычные граждане, а власти не стали давать внятных комментариев.Как только прогремели взрывы в украинской столице, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в социальной сети лишь одно слово – «спокойно». Затем появился комментарий от заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка.Военачальник не стал называть причины взрывов в столице, но отметил, что они не связаны с какими-либо боевыми действиями или с работой средств противовоздушной обороны. Генерал подчеркнул, что если бы по столице наносились удары, то была бы воздушная тревога.Павлюк подчеркнул, что о причинах взрывов в Киеве будет объявлено отдельно. Таким образом, вокруг утренних взрывов уже сложилась некая таинственная атмосфера, заинтересовавшая даже украинскую прессу. Примечательно, что украинский генерал еще и подчеркнул, что взрывы «пока не связаны с наступлением с севера», очевидно подразумевая возможное наступление на украинскую столицу со стороны Белоруссии.