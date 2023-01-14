Военное обозрение
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Украинские власти не смогли внятно прокомментировать утренние взрывы в Киеве

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Украинские власти не смогли внятно прокомментировать утренние взрывы в Киеве

Сегодня утром стало известно о взрывах в украинской столице Киеве, а также в Запорожье и Очакове Николаевской области. В Запорожье была объявлена воздушная тревога, после чего и начались взрывы. Но были ли это прилеты и по каким объектам военной или энергетической инфраструктуры, пока не сообщается.


В Киеве всё гораздо «интереснее». Информация о взрывах сначала появилась в городских пабликах, ею стали делиться обычные граждане, а власти не стали давать внятных комментариев.

Как только прогремели взрывы в украинской столице, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в социальной сети лишь одно слово – «спокойно». Затем появился комментарий от заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Военачальник не стал называть причины взрывов в столице, но отметил, что они не связаны с какими-либо боевыми действиями или с работой средств противовоздушной обороны. Генерал подчеркнул, что если бы по столице наносились удары, то была бы воздушная тревога.

Павлюк подчеркнул, что о причинах взрывов в Киеве будет объявлено отдельно. Таким образом, вокруг утренних взрывов уже сложилась некая таинственная атмосфера, заинтересовавшая даже украинскую прессу. Примечательно, что украинский генерал еще и подчеркнул, что взрывы «пока не связаны с наступлением с севера», очевидно подразумевая возможное наступление на украинскую столицу со стороны Белоруссии.
Автор:
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8 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:39
    -3
    Генерал всу против бандеры?
    Зе и ко (центр) против западенщины.
    Мафия бессмертна.
    Конашенков всегдп прав.
    Лучше молчать, если не понятно что куда и как.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: антивирус
      Генерал всу против бандеры?
      Зе и ко (центр) против западенщины.
      Мафия бессмертна.
      Конашенков всегдп прав.
      Лучше молчать, если не понятно что куда и как.

      Я, правильно понял, что это Оглавление какой-то новой и интересной Методички? winked
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:41
    +2
    Ну взрывается что-то в столице. Не воздушная тревога. Ну мало ли что там у них в ихнем бардаке может взрываться. Сейчас придумают объяснение, чтоб перемогой попахивало. Чтоб не дай Бог не про ДРГ мыслишки были...
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:46
    +4
    Цитата: голос_разуma
    Ну мало ли что там у них в ихнем бардаке может взрываться.

    Старый год где то провожают... what... может кто то вместо пробки шампанского дернул чеку гранаты Ф-1.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:52
    0
    А пора и бомбить с Севера. Необходимо уничтожить все центры принятия решений, сравняв их Землёй.
  5. Egeny
    Egeny Сегодня, 08:54
    +2
    Таким образом, вокруг утренних взрывов уже сложилась некая таинственная атмосфера,

    С Новым годом.)
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:54
    +1
    Как только прогремели взрывы в украинской столице, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в социальной сети лишь одно слово – «спокойно».

    Дальше читать не интересно. Сидит потом и высасывает новость из пальца. Все ракеты сбиты ,взрыв бочка с мусором ,свет на дают ,потому что дрова не подвезли ................
  7. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:04
    0
    Андрей Ермак написал в социальной сети лишь одно слово – «спокойно».
    вот именно "спокойно..., как в Соледаре после штурма ЧВК" yes