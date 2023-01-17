Эллинофил Адриан, третий «хороший император» династии Антонинов



Богиня Рима и гении сената и римского народа приветствуют Адриана, рельеф, Капитолийский музей

Происхождение и молодость третьего императора династии Антонинов

«Он был высокого роста, отличался внешним изяществом, завивал с помощью гребня свои волосы, отпустил бороду, чтобы скрыть природные недостатки лица (бородавки), имел крепкое телосложение. Он очень много ездил верхом и ходил пешком, всегда проделывал упражнения с оружием и копьем. На охоте он очень часто собственноручно убивал львов. На охоте же он сломал себе ключицу и ребро».



Бронзовая статуя Адриана, обнаруженная в Израиле в лагере VI Железного легиона



Скульптурное изображение головы Помпеи Плотины. Римский национальный музей



Антиной, скульптурное изображение, Афины, Национальный археологический музей



Бюст Адриана, Британский музей

Начало правления императора Адриана



Серебряный денарий с изображением Адриана, 119 г.

Служебные поездки императора Адриана



Маршруты путешествий Адриана



Участок Адрианова вала



Бар-Кохба, израильская марка

Административная деятельность Адриана

«Однажды, когда некая бедная вдова хотела передать Адриану прошение, император, куда-то торопясь, сказал, что у него нет времени, и хотел пройти мимо. Вдова ответила: Тогда перестань быть императором! – и Адриан принял её прошение».



Мавзолей Адриана (замок Святого Ангела), Рим



Жан-ФрансуаТома де Томон. Вид Пантеона в Риме

Последние годы жизни императора Адриана



Голова Адриана. Бронза, Лувр