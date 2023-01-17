Эллинофил Адриан, третий «хороший император» династии Антонинов

Богиня Рима и гении сената и римского народа приветствуют Адриана, рельеф, Капитолийский музей
Сегодня мы продолжим рассказ об императорах золотого века римской истории. Из предыдущей статьи вы должны помнить, что единственным членом семьи Траяна, «второго хорошего императора» династии Антонинов, был его двоюродный племянник Адриан. Он и стал его наследником. Сегодня мы немного поговорим об этом человеке.
Происхождение и молодость третьего императора династии Антонинов
В первой статье говорилось, что Траян родился в городе Италика, который находился близ современной Севильи. В конце Второй Пунической войны Сципион Африканский поселил здесь часть своих солдат. Среди них был и предок Адриана. Однако эта семья, разбогатев на торговле маслом, вернулась в Рим.
Отец Адриана, Публий Элий Афер, дослужился до претора. Местом рождения его сына – Публия Элия Адриана, будущего императора, разные источники называют как Рим, так и Италику, случилось это 24 января 76 года. В детстве во время учёбы он проявлял большой интерес к греческой литературе и потому даже получил от своих однокашников прозвище «Гречонок». И в дальнейшем на протяжении всей жизни Адриан был большим поклонником греческой культуры.
В 10 лет мальчик осиротел и одним из двух его опекунов стал дальний родственник – 30-летний претор Марк Ульпий Траян, который скоро возглавит VII Парный легион. В 95 году мы видим Адриана военным трибуном размещенного в Паннонии II Вспомогательного легиона, в 96-м он был переведен V Македонский легион, который находился в Мёзии.
Между тем в начале января 97 года в Риме произошло событие, резко изменившее судьбу Адриана. Не пользовавшийся авторитетом в армии император Нерва усыновил проконсула Верхней Германии Траяна и назначил его своим наследником. Для бывшего опекуна Адриана это решение Нервы было абсолютно неожиданным и не похоже, что оно его слишком обрадовало. По крайней мере, после скорой смерти Нервы Траян не спешил в Рим и ещё год занимался делами своей провинции. Адриан тогда прибыл к нему в Колонию Агриппина (Кельн) вместе с делегацией Дунайских легионов и остался служить в Германии – в XXII Первородном легионе.
Надо сказать, что Траян в течение долгого времени никак не выделял своего родственника, даже своим наследником он назначил его лишь накануне смерти. Такое безразличие императора к будущему преемнику даже несколько удивляет. Ведь Адриан вовсе не был избалованным представителем римской золотой молодежи. В сборнике «История августов» о нем говорится:
«Он был высокого роста, отличался внешним изяществом, завивал с помощью гребня свои волосы, отпустил бороду, чтобы скрыть природные недостатки лица (бородавки), имел крепкое телосложение. Он очень много ездил верхом и ходил пешком, всегда проделывал упражнения с оружием и копьем. На охоте он очень часто собственноручно убивал львов. На охоте же он сломал себе ключицу и ребро».
Обратите внимание на сообщение об отпущенной бороде: до Адриана все римские императоры предпочитали бриться.
Сообщается также, что Адриан неизменно разделял с воинами все походные тяготы и пользовался любовью солдат.
Бронзовая статуя Адриана, обнаруженная в Израиле в лагере VI Железного легиона
Возможно, причиной холодности Траяна к Адриану были разные взгляды на будущее империи. Траян проводил агрессивную политику, Адриан же полагал, что следует сосредоточиться на защите уже имеющихся территорий и, став императором, отказался от некоторых завоеваний своего предшественника.
А вот жена Траяна, Помпея Плотина, напротив, покровительствовала молодому человеку. Дион Кассий даже подозревает ее в любовной связи с Адрианом, однако Плиний и Аврелий Виктор характеризуют супругу Траяна как женщину исключительно добродетельную и целомудренную.
Скульптурное изображение головы Помпеи Плотины. Римский национальный музей
Именно она в 100 году уговорила Траяна дать разрешение на брак Адриана с внучатой племянницей императора Вибией Сабиной.
Неизвестно, нужна ли она была Адриану, как женщина, или брак с ней преследовал лишь цель хоть как-то сблизиться с не жаловавшим его Траяном? По крайней мере, детей в семье Адриана не было, а вот горячо любимый любовник Антиной, напротив, имелся. Он был уроженцем вифинского города Клаудиополя, основанного греческими поселенцами из Аркадии.
Около 123 года мальчик был отправлен на учебу в Рим, в это время ему было от 11 до 13 лет. В 125 году Антиной встретился с вернувшимся на время в Рим Адрианом, вместе с которым отправился в в Грецию. С 128 года этот юноша неотступно следовал за Траяном. Во время одной из охот огромный лев лапой сбил Антиноя с коня, но его спас император.
Антиной, скульптурное изображение, Афины, Национальный археологический музей
Бюст Адриана, Британский музей
Но вернёмся немного назад, во времена молодости Адриана.
Первую магистратуру Адриан получил лишь в 101 году в возрасте 25 лет – стал квестором и сделал таким образом первый шаг по «дороге чести» (cursus honorum). Выступая с благодарственной речью в сенате, он тогда оконфузился и подвергся насмешкам за недостаточное красноречие. Этот урок был усвоен, Адриан стал усердно упражняться в риторике и скоро даже стал составлять речи для императора.
К 106 году Адриан дослужился до претора и получил командование над легионом Минервы. С ним он успел принять участие в сражениях II Дакийской войны, получив две награды за храбрость. Наконец в 107 году Адриан был назначен легатом-протектором Паннонии – неспокойной провинции, постоянно подвергавшейся атакам сарматских племен. Управлял ею он вполне успешно, отразив очередное нападение сарматов и заключив с ними выгодный мионый договор. Наградой стало избрание консулом.
Исследователи полагают, что как раз в это время стареющий Траян стал думать о преемнике и обратил свой взор на единственного родственника мужского пола. Однако никаких практических шагов по закреплению его статуса наследника не предпринял.
В 113 году Адриан прибыл в штаб Траяна, находившегося с армией в Парфии, участвовал в войне на территориях Ассирии и Мессопотамии. В 117 году он был назначен наместником Сирии и ответственным за тыловое снабжение армии. Однако уже летом того года серьезно заболевший Траян решил вернуться в Рим. Командование войсками он передал именно Адриану.
До Рима император не доехал – 8 августа он умер в киликийском городе Селинусе (Селинунт). Лишь перед самой смертью он усыновил Адриана, назначив его своим наследником. Столь позднее усыновление породило слухи о подлоге завещания императора, якобы совершенном женой Траяна – Помпеей Плотиной. Эта женщина, как мы помним, всегда покровительствовала Адриану. Восточные легионы признали нового императора, а в Риме не обошлось без некоторых осложнений.
Четыре ближайших соратника Траяна – Корнелий Пальма, Авидий Нигрин, Публий Цельз и Лузий Квиет составили заговор с целью воспрепятствования признанию Адриана императором. Всё решила поддержка префекта претория Публия Ацилия Аттиана. А спорить с преторианцами без крайней необходимости не осмеливались даже охраняемые ими императоры. Квиет был казнён.
Начало правления императора Адриана
Серебряный денарий с изображением Адриана, 119 г.
Между тем наиболее разумным людям уже становилось понятно, что Римская империя не может сохранять многие прежние завоевания. Рим буквально «откусил больше, чем способен был проглотить и переварить». И последние победы воинственного императора Траяна оказались ненужными и бесплодными. Захваченные территории плохо контролировались римлянами даже при жизни этого императора. Теперь же ситуация резко обострилась.
Мало того, что началось восстание в недавно завоеванных землях Армении, Ассирии и Месопотамии, так мятежи начались ещё и в Иудее, а потом в Египте, Киренаике и на Кипре. Ассирию и Мессопотамию пришлось оставить, Армения вышла из состава римских провинций, став протекторатом Рима. Однако восстания в римских провинциях удалось подавить.
Жертвы среди населения мятежных областей были огромными, некоторые территории полностью опустели, и их пришлось заново заселять римскими колонистами. С Парфией был заключён мир на условии возвращения всех завоёванных ранее земель. А на Дунае новые провинции, оказавшиеся в составе Римской империи после двух Дакийских войн, атаковали сарматы и роксоланы.
Ситуация на границах Дакии была такова, что Адриан всерьез думал об оставлении всех этих с таким трудом завоёванных земель. Однако здесь уже обосновалось огромное число римских и италийских колонистов, да и старые соратники Траяна категорически возражали против такого решения.
Адриан все же вывел войска из Нижней Олтении, Мунтении, Прикарпатья и Южной Молдавии. Для защиты Верхней и Нижней Дакии спешно возводилась система валов. О наступательных действиях уже не было и речи. С роксоланами был заключён договор о фактической выплате им дани. Только после этого Адриан наконец смог приехать в Рим, где, обустраивая дела, находился три года.
А затем начались разъезды по огромной территории империи. Адриан стал самым активно путешествующим императором. За 21 год своего правления в Риме он провел примерно девять с половиной лет.
Служебные поездки императора Адриана
Маршруты путешествий Адриана
Вначале Адриан отправился в Галлию, а также в рейнские и дунайские провинции. Не заезжая в Рим, посетил Британию, где приказал начать работы по возведению защитного вала, названого потом Адриановым.
Участок Адрианова вала
Общая длина построенных укреплений составила 117 км.
Затем была поездка в Испанию и в Мавританию, откуда пришлось срочно возвращаться в Рим, поскольку было получено известие о напряжённой ситуации на границе с Парфией. Благодаря удачно проведенным переговорам, новой войны с парфянами удалось избежать. Адриан отправился в Антиохию и Пальмиру, затем – на Балканы, где во Фракии им был заложен город Адрианополь. По дороге посетил Афины и был посвящен там в Элевсинские мистерии.
Возвращаясь в Рим, завернул на Сицилию, где совершил восхождение на вулкан Этна. Скоро снова отправился в Африку, где в Нумидии наблюдал за учениями римских войск. Далее была поездка в Сирию. В 130 году Адриан добрался до Иерусалима, который он распорядился перестроить, а на месте разрушенного храма Соломона возвести храм Юпитера Капитолийского. Это вызвало большое неудовольствие местных жителей и позже стало одной из причин восстания Бар-Кохбы.
В Египте, куда отправился потом этот император, Адриан лишился своего любимца Антиноя, который утонул во время путешествия по Нилу. Обстоятельства его гибели не ясны, однако Аврелий Виктор в труде «О цезарях» утверждал, что египетские жрецы сказали Адриану, что его жизнь можно продлить, если кто-то согласится умереть за него. Узнав об этом, Антиной якобы сознательно принес себя в жертву. На месте его гибели был построен город Антинополь, придворные астрономы назвали в честь Антиноя созвездие, упраздненное лишь в XIX веке. Антиной был обожествлен и стал последним и самым «молодым» богом Античности. Его культ, как ни странно, быстро распространился по всей империи.
После гибели Антиноя Адриан через Сирию и Малую Азию доехал до Афин, где узнал о новом восстании иудеев. Вождём мятежа стал Бар-Кохба (сын звезды), которого многие евреи считали мессией.
Бар-Кохба, израильская марка
Восставшие контролировали 50 городов, в том числе Иерусалим, и значительную часть страны. Войну против них возглавил вызванный из Британии Секст Юлий Север, армия которого насчитывала до 60 тысяч человек. Ему пришлось дать 54 сражения, пока наконец последние отряды повстанцев не были блокированы в крепости Бетар. После ее падения Иерусалим был разрушен, евреев переселили в другие провинции с запретом возвращения в Иудею.
В общем, покоя не было, и все время своего правления Адриан посвятил попыткам залатать имперский «Тришкин кафтан», на котором одна за другой появлялись все новые и новые дыры. Для пополнения личного состава легионов в них стали принимать уроженцев недавно завоёванных провинций, были созданы и новые подразделения, в которых набранные из варваров новобранцы (нумеры) были вооружены привычным им оружием.
Административная деятельность Адриана
Однако Адриан заботился не только о состоянии войск и строительстве укреплений. Императорский совет, который ранее собирался лишь эпизодически, стал постоянно действующим органом и мог вносить основополагающие изменения в систему права.
Императорская канцелярия, которая ранее вела личные и домашние дела августа, превратилась в государственное учреждение, а императорских вольноотпущенников заменили в ней образованные люди всаднического происхождения. Был наведен порядок в системе государственных должностей, и теперь соискатели могли ясно представлять перспективы своего карьерного роста. Знаменитый юрист Сальвий Ульпиан предпринял попытку кодификации римского права.
Вероятно, вы помните, как выступивший в поход Траян однажды задержался в городе, чтобы удовлетворить просьбу женщины, просившей его о правосудии в отношении убийц ее сына. Схожую историю рассказывает об Адриане и Дион Кассий:
«Однажды, когда некая бедная вдова хотела передать Адриану прошение, император, куда-то торопясь, сказал, что у него нет времени, и хотел пройти мимо. Вдова ответила: Тогда перестань быть императором! – и Адриан принял её прошение».
Италия при Адриане была разделена на 4 части, во главе каждой из которых встал императорский консул, выполнявший роль выездного судьи. Одним из них был преемник Адриана – Антонин Пий, ему достались Этрурия и Умбрия.
В Риме и в провинциях были развернуты масштабные строительные работы. Наиболее значимыми проектами, осуществленными в период правления Адриана, были, разумеется, Пантеон и мавзолей, который на тот момент стал самым высоким зданием в Риме), а в XIV веке был перестроен в замок Святого Ангела (в настоящее время в нем находится Военно-исторический музей).
Мавзолей Адриана (замок Святого Ангела), Рим
Жан-ФрансуаТома де Томон. Вид Пантеона в Риме
Очень много зданий было построено в Афинах, проложен канал от Стимфала в Коринф, завершено осушение Фуцинского озера.
Последние годы жизни императора Адриана
Голова Адриана. Бронза, Лувр
В Рим Адриан вернулся в 136 году уже очень больным человеком. 60-летний император поселился на вилле в Байях. Страдая от болезней и депрессии, он окружил себя различными целителями и оккультными специалистами, в том числе – персидскими магами, египетскими предсказателями и вавилонскими астрологами.
А вот с христианами у этого императора отношения не сложились, и именно с его именем связано известное предание о казненных девушках-христианках с именами Пистис, Элпис, Агапе (в буквальном переводе на русский язык – вера, надежда, любовь) и их матери Софьи (мудрость), умершей от горя.
Правда, появилась эта легенда лишь в VII веке, и здесь мы видим персонификацию христианских добродетелей, не имеющую отношения к реальным людям. Но преследования других христиан были, и появление в этом предании имени Адриана не случайно.
Не имевший детей император все чаще задумывался о будущем государстве, не зная, кого объявить наследником.
Вначале он хотел завещать престол своему приемному сыну Луцию Элию Коммоду, которого некоторые считали его любовником. Однако предполагаемый наследник умер 1 января 138 года. После этого Адриан назначил своим преемником 52-летнего Тита Аврелия Антонина, приказав ему усыновить 7-летнего Луция Элия Вера (сын Коммода) и 17-летнего Марка Анния Вера (пасынок третьего мужа матери Адриана), более известного, как Марк Аврелий. Луций Вер и Марк Аврелий позже станут императорами-соправителями.
Характер Адриана в последние годы значительно ухудшился, и он часто впадал в беспричинный и необоснованный гнев. Он ограничил права сената, некоторые сенаторы были казнены. И потому после его смерти 10 июля 138 года сенат намеревался объявить «третьего хорошего императора» тираном и предать его память проклятию.
Но Антонин пресек эти попытки и даже сумел добиться обожествления Адриана. Именно за это он и получил прозвище Пий, то есть «Благочестивый» («исполняющий долг в отношении богов и родных»). О нем мы поговорим в следующей статье.