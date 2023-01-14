Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер-министр Великобритании распорядился отправить Украине 12 танков Challenger 2

11
Премьер-министр Великобритании распорядился отправить Украине 12 танков Challenger 2

В ближайшие дни в Восточную Европу из Великобритании будут отправлены 4 танка Challenger 2. Затем за ними последует отправка еще 8 танков. Соответствующее решение принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает газета The Independent.


О своем решении Сунак еще не сообщал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но в Киеве, скорее всего, и так уже в курсе отправки танков, поскольку ранее британская пресса сообщала, что вопрос с их передачей был практически решен, оставалось лишь уладить некоторые формальности.

Таким образом, Украина получит основные боевые танки Challenger 2 в количестве, достаточном для вооружения танковой роты. Представители британского правительства утверждают, что поставки танков Киеву якобы позволят украинским формированиям изменить ход событий на поле боя в свою пользу. Правда, чем может помочь рота танков, британские политики не уточнили.

Вероятно, в Великобритании все же рассчитывают, что основное количество танков Украине будут передавать страны континентальной Европы. Сейчас киевский режим очень «насел» на Германию, от которой требуют большого количества танков Leopard. Власти ФРГ пока сопротивляются этим требованиям: очевидно, что им не очень хочется лишаться значительного количества собственной бронетехники.

Кроме того, танки Leopard Украине пообещала и Польша, но вчера германские власти заявляли, что польское руководство не сможет передать танки Киеву без согласия Берлина, иначе это будет незаконным действием.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cpl Rigg/MOD
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x
    al3x Сегодня, 08:53
    0
    Щучье племя видать не угомонится, пока само не сдохнет вместе с бандерофилами.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:04
      0
      al3x hi, а с чего им УГОМОНИТЬСЯ??? Людей теряют по минимуму, финансовые потери не критичны, а если выиграют там такие "плюшки" маячат что не жалко и все танки с самолетами отдать, так что Запад пока в сплошном выиграше.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:54
    -1
    Это называется гомеопатические партии. Что-то типа плацебо-если веришь то помогает. эдак они скоро и стрелковку в штучных количествах анонсировать будут. А про Челленджер конкретно-танк самый неудачный из всех современных ОБТ наверное. Вот будут популярным фотки с его горелыми останками в сети!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:55
    0
    Ну вот и дождались... пошли поставки танков.
    Теперь будем смотреть как отреагируют в Кремле... что они там наговорят.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 09:00
      -2
      А причем тут Кремль? тут не кремль отреагирует а птурщики на ЛБС. Ну может летчики если на подходе их подловят. Или ракетчики если калибром на ПВД накроют. реакция одна-жечь и никаких гвоздей. Этот малоподвижный и часто ломающейся гроб со сложным ремонтом к этом располагает. Будет эффект очередного "королевского тигра" . Дорогой, тяжелый, малоподвижный.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:01
      +2
      Лёха с Андроида hi, да дождались, дотянулись, боевая авиация следующий шаг, а что нам скажут, МАЛО их и на ход конфликта они не повлияют.
    3. james
      james Сегодня, 09:02
      +1
      Как всегда будут долго и обиженно говорить, что их обманули и рисовать очередную
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:55
    0
    Тут на сайте была информация что в самой Англии танков не так чтобы и много, сейчас скинут Украине 12, значит знают что самим эти танки не понадобятся.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:57
    0
    Пора уничтожить Лемберг, хоть и ЯО, чтобы по нему не шли поставки.
  6. Петровск
    Петровск Сегодня, 09:03
    0
    Трофейный джавелин есть, надо будет попробовать по челленджеру, если будут на нашем направлении.
    Вот зрада зрадная будет для НАТО, их же оружием по их же технике.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:04
    0
    Когда начнут передавать Украине супер оружие ?