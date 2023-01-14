Премьер-министр Великобритании распорядился отправить Украине 12 танков Challenger 2

В ближайшие дни в Восточную Европу из Великобритании будут отправлены 4 танка Challenger 2. Затем за ними последует отправка еще 8 танков. Соответствующее решение принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает газета The Independent.
О своем решении Сунак еще не сообщал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но в Киеве, скорее всего, и так уже в курсе отправки танков, поскольку ранее британская пресса сообщала, что вопрос с их передачей был практически решен, оставалось лишь уладить некоторые формальности.
Таким образом, Украина получит основные боевые танки Challenger 2 в количестве, достаточном для вооружения танковой роты. Представители британского правительства утверждают, что поставки танков Киеву якобы позволят украинским формированиям изменить ход событий на поле боя в свою пользу. Правда, чем может помочь рота танков, британские политики не уточнили.
Вероятно, в Великобритании все же рассчитывают, что основное количество танков Украине будут передавать страны континентальной Европы. Сейчас киевский режим очень «насел» на Германию, от которой требуют большого количества танков Leopard. Власти ФРГ пока сопротивляются этим требованиям: очевидно, что им не очень хочется лишаться значительного количества собственной бронетехники.
Кроме того, танки Leopard Украине пообещала и Польша, но вчера германские власти заявляли, что польское руководство не сможет передать танки Киеву без согласия Берлина, иначе это будет незаконным действием.