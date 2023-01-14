Сообщается о новых взрывах в Харькове и Киеве

Продолжает поступать информация о взрывах на подконтрольных киевскому режиму территориях. Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в Очакове, Киеве и оккупированном войсками киевского режима Запорожье. Причём в Киеве воздушная тревога, как уже сообщало «Военное обозрение», не объявлялась, а власти призывали горожан к «спокойствию», так как «ударов нет».Теперь стало известно о том, что в результате одного из взрывов в украинской столице произошло масштабное возгорание на одном из объектов.Если это не был удар с воздуха, как заявляли украинские власти, то надо полагать, что взрыв могли устроить на месте. При учёте заявлений самих представителей киевского режима о «большой опасности проникновения российских диверсионных групп», могло произойти всякое…Тем временем поступает информация о серии взрывов на объектах в Харькове и Харьковской области. Там, как и в соседней Полтавской области, воздушная тревога всё-таки была объявлена.В ряде кварталов Харькова и пригородов отключилось электроснабжение. Причём отключилось оно после первых сообщений о взрывах.По некоторым данным, один из взрывов прогремел на объекте, куда на днях были переброшены очередные средства бронетехники, поставленные странами НАТО на Украину.На данный момент воздушная тревога помимо Полтавской и Харьковской областей киевским режимом объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях и на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области.