Военное обозрение
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Сообщается о новых взрывах в Харькове и Киеве

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Сообщается о новых взрывах в Харькове и Киеве

Продолжает поступать информация о взрывах на подконтрольных киевскому режиму территориях. Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в Очакове, Киеве и оккупированном войсками киевского режима Запорожье. Причём в Киеве воздушная тревога, как уже сообщало «Военное обозрение», не объявлялась, а власти призывали горожан к «спокойствию», так как «ударов нет».


Теперь стало известно о том, что в результате одного из взрывов в украинской столице произошло масштабное возгорание на одном из объектов.

Если это не был удар с воздуха, как заявляли украинские власти, то надо полагать, что взрыв могли устроить на месте. При учёте заявлений самих представителей киевского режима о «большой опасности проникновения российских диверсионных групп», могло произойти всякое…

Тем временем поступает информация о серии взрывов на объектах в Харькове и Харьковской области. Там, как и в соседней Полтавской области, воздушная тревога всё-таки была объявлена.

В ряде кварталов Харькова и пригородов отключилось электроснабжение. Причём отключилось оно после первых сообщений о взрывах.

По некоторым данным, один из взрывов прогремел на объекте, куда на днях были переброшены очередные средства бронетехники, поставленные странами НАТО на Украину.

На данный момент воздушная тревога помимо Полтавской и Харьковской областей киевским режимом объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях и на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области.
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4 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:02
    0
    Пристреливаемся пока ..!!! Но только вякнут что то и удар будет мощнейший
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:02
    0
    Что-то происходит. Или невидимые бесшумные "герани" или такие же ДРГ или это подготовка к наступлению "спящими агентами" Ну короче настолько неожиданное, что внятного объяснения даже вруны из администрации клоуна сразу придумать не могут. Возможно взрываются кондиционеры включенные на обогрев. Или тероброна курит в неположенном месте...
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:06
    0
    Создание и активизация ДРГ в период подготовки наступления ВС РФ очень своевременно, лозунг ВОВ "земля должна гореть под ногами нацистов" как никогда актуален.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:12
    0
    Инфы мало и делать ввводы тяжело, в такой ситуации каждый увидит что хочет.