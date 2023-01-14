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Верховный суд Бразилии рассмотрит роль экс-президента страны в недавних погромах

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Верховный суд Бразилии рассмотрит роль экс-президента страны в недавних погромах

Как сообщает CNN Brasil, экс-президент Бразилии Жаир Болсонару стал фигурантом дела, связанного с недавними погромами в столице страны городе Бразилиа. Таким образом Федеральный верховный суд страны удовлетворил просьбу генпрокуратуры, которая призывала установить роль бывшего президента в погромах, отмечает бразильская пресса.


Напомним, что по результатам прошлогодних президентских выборов Жаир Болсонару проиграл другому экс-президенту страны Луис Луле да Силва. Однако Болсонару очень неохотно оставил пост президента, многие даже говорили, что он мирно не передаст власть новому президенту.

С 1 января 2023 года Болсонару официально перестал быть президентом Бразилии. А 8 января в бразильской столице был объявлен режим ЧС из-за погромов учиненных сторонниками Болсонару, которые требовали отставки нового президента страны.

В правоохранительных органах Бразилии считают, что беспорядки и погромы в столице, возможно, прошли по подстрекательству со стороны экс-президента. Косвенным подтверждением этого в прокуратуре страны назвали опубликованное в соцсетях несколько дней назад видео, где Болсонару очередной раз говорил о том, что президентские выборы были нечестными.

Следует отметить, что Болсонару покинул Бразилию еще до нового года и, по некоторым данным, находится в США.
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Использованы фотографии:
Википедия/Palácio do Planalto
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1 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:09
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    Американцы везде действуют одним и теми же методами. Скупают и коррумпируют элиту, устраивают народные волнения, а потом свергнутые презики бегут к ним на ПМЖ. Вот и зеленский на такую же судьбы рассчитывает, утопив страну в крови.