Верховный суд Бразилии рассмотрит роль экс-президента страны в недавних погромах

Как сообщает CNN Brasil, экс-президент Бразилии Жаир Болсонару стал фигурантом дела, связанного с недавними погромами в столице страны городе Бразилиа. Таким образом Федеральный верховный суд страны удовлетворил просьбу генпрокуратуры, которая призывала установить роль бывшего президента в погромах, отмечает бразильская пресса.Напомним, что по результатам прошлогодних президентских выборов Жаир Болсонару проиграл другому экс-президенту страны Луис Луле да Силва. Однако Болсонару очень неохотно оставил пост президента, многие даже говорили, что он мирно не передаст власть новому президенту.С 1 января 2023 года Болсонару официально перестал быть президентом Бразилии. А 8 января в бразильской столице был объявлен режим ЧС из-за погромов учиненных сторонниками Болсонару, которые требовали отставки нового президента страны.В правоохранительных органах Бразилии считают, что беспорядки и погромы в столице, возможно, прошли по подстрекательству со стороны экс-президента. Косвенным подтверждением этого в прокуратуре страны назвали опубликованное в соцсетях несколько дней назад видео, где Болсонару очередной раз говорил о том, что президентские выборы были нечестными.Следует отметить, что Болсонару покинул Бразилию еще до нового года и, по некоторым данным, находится в США.