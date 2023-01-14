Украина получила от США ракеты для РСЗО «Град» иранского производства

На Украине зафиксировано появление ракет для РСЗО БМ-21 «Град», производимых в Иране. Такие ракеты передали для ВСУ США. Но, разумеется, Иран не поставлял американцам свои боеприпасы. История появления данных ракет в распоряжении американских военных связана с их незаконными действиями на Ближнем Востоке.
Как известно, ВМС США активно присутствуют в Оманском и Персидском заливах, в Аравийском море, в Аденском заливе. Свое нахождение там они объясняют заботой о борьбе с терроризмом, пиратами, и еще множеством аргументов. Но в действительности одна из задач военного присутствия ВМС США в этом регионе – воспрепятствовать активности Ирана.
Американские военные корабли перехватывают суда с боеприпасами и оружием, которые следуют из Ирана в Йемен, для поддержки йеменских повстанцев-хуситов, которые в силу религиозных особенностей имеют тесные связи с Тегераном. Фактически американцы грабят эти суда и захватывают на них оружие и боеприпасы.
После начала специальной военной операции России захваченное оружие и боеприпасы иранского производства стали передавать для нужд ВСУ. Тем более, что эти боеприпасы подходят для военной техники советского производства.
Таким образом, американские военные моряки сами являются пиратами в морях Юго-Западной Азии. Другие страны, отметим, не занимаются подобными действиями в отношении американских судов, которые перевозят самые разные грузы по всему миру, включая оружие и боеприпасы в огромных количествах, в том числе и для той же Украины.