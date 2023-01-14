Более миллиона тонн загрязнённой воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в океан

Более миллиона тонн загрязненной воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в Тихий океан. Власти Японии и эксперты из этой страны убеждают общественность, что данный процесс не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды.Об этом сообщает британская газета The Guardian.И хотя японские чиновники уверяют, что сброс загрязненной воды в океан никому не причинит вреда, в соседних государствах в этом совсем не уверены и выступают против решения властей Японии. Такого же мнения придерживаются и профсоюзы рыбаков, ведь им с большим трудом удалось убедить потребителей, что выловленные в окрестностях станции рыба и морепродукты безопасны для здоровья.СМИ Британии утверждает, что японское правительство предполагает начать сбрасывать воду с атомной станции «Фукусима-1», разрушенной в результате аварии почти 12 лет назад, весной или летом текущего года. Причиной техногенной катастрофы стало мощное землетрясение, за которым последовали цунами, обрушившиеся на северо-восточное побережье Японии. Гигантские волны вывели из строя запасные генераторы на атомной станции, что привело к аварийной ситуации сразу на трех реакторах. Из-за этого произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ.Теперь вода, загрязненная радиацией и хранящаяся в большом количестве резервуаров, подвергается очистке. Власти Японии утверждают, что сейчас из нее удалены практически все опасные вещества, кроме незначительного количества трития, который присутствует в безопасной концентрации.