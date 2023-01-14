Более миллиона тонн загрязнённой воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в океан

Более миллиона тонн загрязненной воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в Тихий океан. Власти Японии и эксперты из этой страны убеждают общественность, что данный процесс не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды.
Об этом сообщает британская газета The Guardian.
И хотя японские чиновники уверяют, что сброс загрязненной воды в океан никому не причинит вреда, в соседних государствах в этом совсем не уверены и выступают против решения властей Японии. Такого же мнения придерживаются и профсоюзы рыбаков, ведь им с большим трудом удалось убедить потребителей, что выловленные в окрестностях станции рыба и морепродукты безопасны для здоровья.
СМИ Британии утверждает, что японское правительство предполагает начать сбрасывать воду с атомной станции «Фукусима-1», разрушенной в результате аварии почти 12 лет назад, весной или летом текущего года. Причиной техногенной катастрофы стало мощное землетрясение, за которым последовали цунами, обрушившиеся на северо-восточное побережье Японии. Гигантские волны вывели из строя запасные генераторы на атомной станции, что привело к аварийной ситуации сразу на трех реакторах. Из-за этого произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ.
Теперь вода, загрязненная радиацией и хранящаяся в большом количестве резервуаров, подвергается очистке. Власти Японии утверждают, что сейчас из нее удалены практически все опасные вещества, кроме незначительного количества трития, который присутствует в безопасной концентрации.