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Более миллиона тонн загрязнённой воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в океан

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Более миллиона тонн загрязнённой воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в океан

Более миллиона тонн загрязненной воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в Тихий океан. Власти Японии и эксперты из этой страны убеждают общественность, что данный процесс не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды.


Об этом сообщает британская газета The Guardian.

И хотя японские чиновники уверяют, что сброс загрязненной воды в океан никому не причинит вреда, в соседних государствах в этом совсем не уверены и выступают против решения властей Японии. Такого же мнения придерживаются и профсоюзы рыбаков, ведь им с большим трудом удалось убедить потребителей, что выловленные в окрестностях станции рыба и морепродукты безопасны для здоровья.

СМИ Британии утверждает, что японское правительство предполагает начать сбрасывать воду с атомной станции «Фукусима-1», разрушенной в результате аварии почти 12 лет назад, весной или летом текущего года. Причиной техногенной катастрофы стало мощное землетрясение, за которым последовали цунами, обрушившиеся на северо-восточное побережье Японии. Гигантские волны вывели из строя запасные генераторы на атомной станции, что привело к аварийной ситуации сразу на трех реакторах. Из-за этого произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ.


Теперь вода, загрязненная радиацией и хранящаяся в большом количестве резервуаров, подвергается очистке. Власти Японии утверждают, что сейчас из нее удалены практически все опасные вещества, кроме незначительного количества трития, который присутствует в безопасной концентрации.
Автор:
Использованы фотографии:
TEPCO Holdings Co, https://www.enecho.meti.go.jp/
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:17
    +4
    пусть потом не удивляются если какая-нибудь мутантская Годзилла из океана вылезет и Токио растопчет...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:08
      0
      Цитата: голос_разуma
      пусть потом не удивляются если какая-нибудь мутантская Годзилла из океана вылезет и Токио растопчет...

      Да так не плохо:
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:20
    +6
    И как в анекдоте... МАГАТЭ - "А я шо? Я сама офигела..."
    Плановые, регулярные сбросы в мировой океан, из года в год. Если бы это была Россия или Китай - сейчас бы даже про Украину все забыли - "какжитаг, полный аналог ОМП!"
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:22
    +4
    Пока Вашингтон крышует Токио, японцы могут себе позволить очень многое, поэтому и Гринпис и Грета и прочие псы типа экологов заткнуться и будут смотреть в другую сторону.
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:26
    -5
    Шо? еще не сбросили? Пишут об этом уже года 3
    Это больше превратлось в пугалку СМИ. Профессионалы относятся к этому спокойно, вроде..
  5. mann
    mann Сегодня, 09:26
    0
    ки! am
    Текст Вашего комментария слишком короткий
  6. Normann
    Normann Сегодня, 09:27
    +1
    Все хорошо, какая такая радиация? Кто вам это сказал?
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:39
      +3
      Действительно, можно разливать в бутылки и продавать ипонцам под видом родниковой. wassat
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:11
        0
        Цитата: Лоцман
        Действительно, можно разливать в бутылки и продавать ипонцам под видом родниковой.

        И американцам, под видом японского сакэ.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 09:34
    +2
    Более миллиона тонн загрязнённой воды с японской АЭС «Фукусима-1» сбросят в океан
    И НИ ОДНА "зеленая" личность не пойдет хотя бы пикетировать посольства Японии... Вот такие вот "зеленые" стандарты
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 10:39
      0
      Чтобы некая "зеленная личность" и не одна вышла на пикетирование, этим личностям необходимо заплатить и заплатить немало. Они активно используются в борьбе между конкурирующими компаниями, в политических целях и т.д. А в данном случае наверное ни добро, ни гонорары не получили.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: svp67
      И НИ ОДНА "зеленая" личность не пойдет хотя бы пикетировать посольства Японии... Вот такие вот "зеленые" стандарты

      Конечно не выйдут, потому что они все как «Гринпис» существуют на деньги ЦРУ, Госдепа, УНБ, МИ-6 и далее. Как в кино сериалах любят говорить -"Шпионы работают под прикрытие зеленых".
  8. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 09:34
    +4
    Когда у нас на одной из станций возникли проблемы и был рассчитан сброс, больше всего трындеть начали японцы.
  9. Вольный Остров
    Вольный Остров Сегодня, 09:42
    +2
    ну если япошки уверены, что эта вода безопасна, тогда пускай пьют её всеми ста сорока миллионами японских ртов
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:03
      +1
      И клизмы ставят!
      ттттттттттттттттттт
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:45
    +2
    Если вода такая безопасная, пусть подадут её в систему водоснабжения ближайшего города,а потом уже в канализацию.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: tralflot1832
      пусть подадут её в систему водоснабжения ближайшего города,а потом уже в канализацию

      Во-во. Технологически, даже я могу накидать несколько вариантов очистки. Простейший - дистилляция с захоронением сухого остатка. Дистилят - в дело. Хоть вот разбавляй ту же водопроводную. Но это же до-орого, а значит мы пойдем по пути наименьшего сопротивления - мы наоборот разбавим и сольем. Ниже ПДК - и окей. Проблема в том, что по тяжметам и тем более радиоактивным материалам ПДК фикция, они накапливаются, поэтому слить 100 кило в миллионе литров - это немногим лучше тех же 100 кило в брикете - один пес это ЧС. Во втором случае, кстати, меньше ущерб, правда концентрированый
  11. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 10:11
    0
    Ну, кто откро4т рот, кто считает их сильно умными.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:41
    0
    Где эти все Грин писы ,Греты Тумберг ,МАГАТЭ и прочие защитники природы .....
    Ааааа, просто не поступили средства на счет , ждут ?