Российские вооруженные силы наступают на Артемовском направлении и наносят удары по инфраструктуре Украины

По состоянию на утро 14 января 2023 года российские вооруженные силы продолжали активные наступательные действия на Артемовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР). Так, ВС РФ атаковали в районах населенных пунктов Раздоловка, Соль, Красная Гора, Клещеевка, Водяное, Победа, Майорск, Великая Новоселовка.Бои продолжаются на окраинах самого Артемовска, а также в Марьинке, которую до сих пор до конца еще не зачистили от украинских вооруженных формирований.Кроме того, российские войска атаковали и на Луганском направлении. Здесь наши бойцы были активны в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка. Все перечисленные населенные пункты фигурируют и в традиционной утренней сводке генерального штаба ВСУ.В то же время, что интересно, из сводки полностью пропали упоминания о Соледаре, будто такого города и не было. До последнего момента представители украинских властей пытаются уверять, что там еще идут бои, хотя еще вчера даже в США были вынуждены признать контроль российских войск над территорией Соледара.Также стало известно, что с утра 14 января возобновились массированные атаки с воздуха по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Прилеты фиксируются в самых разных городах страны: в Харькове из-за прилетов вновь остановилось метро, взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях.Харьковские власти призвали горожан находиться в укрытиях. В Киеве, как позже стало известно, произошел взрыв на объекте критически важной инфраструктуры, но подробности украинские власти пока не сообщают.