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Российские вооруженные силы наступают на Артемовском направлении и наносят удары по инфраструктуре Украины

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Российские вооруженные силы наступают на Артемовском направлении и наносят удары по инфраструктуре Украины

По состоянию на утро 14 января 2023 года российские вооруженные силы продолжали активные наступательные действия на Артемовском (Бахмутском) и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР). Так, ВС РФ атаковали в районах населенных пунктов Раздоловка, Соль, Красная Гора, Клещеевка, Водяное, Победа, Майорск, Великая Новоселовка.


Бои продолжаются на окраинах самого Артемовска, а также в Марьинке, которую до сих пор до конца еще не зачистили от украинских вооруженных формирований.

Кроме того, российские войска атаковали и на Луганском направлении. Здесь наши бойцы были активны в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка. Все перечисленные населенные пункты фигурируют и в традиционной утренней сводке генерального штаба ВСУ.

В то же время, что интересно, из сводки полностью пропали упоминания о Соледаре, будто такого города и не было. До последнего момента представители украинских властей пытаются уверять, что там еще идут бои, хотя еще вчера даже в США были вынуждены признать контроль российских войск над территорией Соледара.

Также стало известно, что с утра 14 января возобновились массированные атаки с воздуха по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Прилеты фиксируются в самых разных городах страны: в Харькове из-за прилетов вновь остановилось метро, взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях.

Харьковские власти призвали горожан находиться в укрытиях. В Киеве, как позже стало известно, произошел взрыв на объекте критически важной инфраструктуры, но подробности украинские власти пока не сообщают.
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:27
    -1
    Так что там Соледаром и со станцией "Сiль" ? Что с лицом укровояки и их прихлебатели? Шо удалось отойти на следующие позиции? Шо не сточились зубы у ВС РФ? Шо пополнили бригады уничтоженные в Соледаре? Полно ли мобилизованного мяса? Помогли ли вам поставки западного оружия? или какая там методичка следующая?
    1. Normann
      Normann Сегодня, 09:51
      +4
      Ну вот не надо недооценивать противника, все мы видели к чему это приводит.
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 10:08
        -1
        Никто не недооценивает. Враг хорошо вооружен и оснащен, у них импортные образцы тепловизоров и ночников, хорошие американские и израильские аптечки, отличные "гемостопы" у нас таких массово нет, только трофейные. неплохая амуниция, правда увлекаются "плитниками " и бушами-касками в ущерб большей защищенности. А турецкие броники вообще неподъёмные потому, что у них металлические пластины вместо керамических. зато типа многоразовые. Можно с убитых снимать и снова выдавать. В основной массе соладты у них покроные офицерам исполнительные-такому скажешь сиди в окопе скорок сменят он и будет сидеть хоть с ним начальство три дня на связь не выходит , не кормит и БК не поплоняет. Много частей со специальной "марикровкой" которая им гордости добавляет -аэромобильные, десантно-штурмовые, егерские, горные. морские и всякие прочие отдельные. такие конечно что-то пытаются из себя изобразить в плане активной оборони и диверсионно-разведывательных действий. Все это усиленно вкраплениями идеологизированных подразделений националистического характера и группами наемников со всех стран света а так же "отпускниками " из польши (кто не знает в польше свои чвк имеются со своей историей).Отличная связь, хорошими моторолами плюс этим их гадским старлинком. Плюсом за них это остатки грамотной системы управления артподдержкой, которую они наработали за 8 лет обстрелов Донбасса. Вот например марьинка и авдеевка за счет корректировки артогня поддержки держатся до сих пор. Подкрепы к ним начальство кидает щедро понимая, что Соледарско-артемовское направление это огромный имиджевый провал будет. за счет этого у наших штурмовиков работа труднейшая и опасная. Но это никак не отменяте тот факт что они идут вперед и вскрывают оборону в которой нарушились какие-то связи, которые до сих пор работали и позволял ее держать. А вот теперь посыпались и против них начинает работать география. Фронт прорван и угроза нависла одновременно и над Северском и над артемовском. И рокады нет что выступ на станции Соль срезать. или перебрасывать силы. А наши теперь могут работать по внутренним операционным линиям. В общем именно на этом участке укровермаху придётся скоро вновь страдать. Особенно если Вагнеру опять нарежут отдельный участок и дадут им спокойно заниматься в своем темпе и своей тактикой. И мне кажется это будет Артемовск. А вот Вс РФ заняться бы Северском. Такое соцсоревнование и проверка эффективности. Но, впрочем в генштабе и без меня стратегов хватает. придумают что-нибудь. Вон не зря сегодня весь день что-то в бывшей украине взрывается без авианалетов...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:04
      +1
      По ситуации в районе Соледара.




      Уже через пару часов после Семёна Пегова военкор Ярема написал, что подразделения ЧВК «Вагнер» зашли на территорию пгт Соль с двух направлений. Депо железнодорожной станции Соль уже под контролем «музыкантов».Сами «музыканты» подтверждают эту информацию и дополняют, что они ведут штурмовые действия в направлении села Парасковиевка, расположенного к северо-востоку от Бахмута.Идёт наступление в направлении посёлка Красная гора к юго-западу от Соледара. На окраинах Парасковиевки и Красной горы интенсивные бои, пишет Телеграмм-канал «Оркестр Вагнера».


      Но в районе Рудника №7 всё ещё остаётся оплот боевиков – информации о взятии его под контроль не поступало. ВСУ, судя по публикуемым материалам, держат под Соледаром группу войск пограничной службы, которых для активного и продолжительного сопротивления явно не хватит, не говоря об ответных действиях.
      Кроме того, вслед за освобождением посёлка Подгорное продолжились боевые действия, направленные вглубь фронта – сейчас ведутся штурмовые действия в направлении села Парасковиевка, который находится к северо-востоку от Артёмовска (Бахмута). Также идёт наступление в направлении посёлка Красная гора к юго-западу от Соледара, перешедшего под полный контроль России, отмечает канал Readovka.

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-kiev-ne-mozhet-smiritsya-s-poterey-soledara
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:48
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        По ситуации в районе Соледара.

        Также от Старше Эдды: "Взятие Соледара и вообще наша инициатива на фронте под Бахмутом, это конечно хорошо, но не стоит забывать,что от Бахмута до Кременной противник сосредоточил огромные силы и сейчас обязательно попытается контратаковать.
        Я вообще считаю, что мощнейший натиск Оркестра под Бахмутом очень серьезно скорректировал (если не сорвал) планы противника на начало года.
        Южнее Кременной 95 дшбр ВСУ периодически пробует наступать, пока ее действия пресекаются огнём нашей артиллерии. Было бы конечно очень хорошо создать с юга угрозу Северску на который опираются силы хохла под Кременной, но это хотелки, как будет на самом деле, будем посмотреть."         (Рыбарь):
        На Соледарском участке отряды ЧВК «Вагнер» ведут дозачистку западных кварталов Соледара и подземных коммуникаций. «Вагнеровцы» вошли в поселок Соль и заняли депо одноименной железнодорожной станции.
        В Бахмуте и его пригородах идут бои. ВСУ потеряли контроль над несколькими опорными пунктами в Клещеевке, Красной Горе и самом Бахмуте.
        Противник ожидает активных действий ВС РФ на рубеже Берестовое — Спорное, а также Озаряновка — Майорск
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:00
    +2
    Отличные новости к старому Новому году! Всех с праздником!