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Экс-глава минобороны Болгарии: Перспективы мирного урегулирования на Украине в этом году сомнительны

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Экс-глава минобороны Болгарии: Перспективы мирного урегулирования на Украине в этом году сомнительны

По мнению экс-главы минобороны Болгарии Ангела Найденова, перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине в этом году весьма сомнительны. В то же время он допустил возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной, но без посредничества западных стран.


Бывший глава болгарского оборонного ведомства:

Не исключено, что переговоры могут возобновиться уже в скором времени, но удастся ли достичь мира в 2023-м – большой вопрос. Стороны могут прийти к установлению частичного перемирия, но и это произойдёт не раньше середины года. Пункты мирного соглашения с Россией будут скоро озвучены Зеленским. Они будут направлены на восстановление территориальной целостности Украины, с признанием её границ от 1991-го года, выплату репараций, а также проведение военного трибунала над Россией. Украина также будет нуждаться в гарантиях безопасности, которые могут быть ей обеспечены со стороны ООН

По словам бывшего министра обороны страны, Россия также выдвинет ряд условий, первое из которых – прекращение военной помощи со стороны Запада. Второе, конечно же, коснётся признания новых регионов, вошедших в состав РФ в результате проведённых референдумов на этих территориях. Также, добавил Найденов, Россия, в свою очередь, крайне заинтересована в ограничении деятельности НАТО в Европе, а потому трудно сказать, пойдут ли Киев и Москва на уступки друг другу.



В то же время экс-министр признал, что западное оружие и военная техника будут способствовать более активному наступлению украинской армии.

Ведутся активные боевые действия, в Соледаре. Его взятие будет иметь очень важное политическое, психологическое и военное значение, ведь в результате этого, российские военные смогут окружить Бахмут с севера, что откроет им путь к продвижению на Донбассе

– подытожил Ангел Найденов, забыв добавить, что Соледар уже освобождён российскими войсками.
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:45
    -1
    Да бртушки-предатушки болгары, вообще в конце списка и по аналитике и по самостоятельности в международных делах. Плетутся в хвосте антироссийской политики восточноевропейских подхрюкивателей США. Где-то в колонне после польши, трибалтики, румынии, молдавии, чехии...Подсвинки, приготовленные на заклание после того как основной боров будет расчленен.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:52
      0
      Экс-глава минобороны Болгарии:

      Только прочитал и прям в мыслях одни маты перематы от этих "братушек " ..Теперь вас турки будут иметь по полной ..
      Ты согласен со мной Голос наблюдатель ? Я тебя правильно идентифицировал ? Крым НАШ или как ..?
      Я за тобой наблюдаю теперь ..Подозрительный ты чувак хе хе
    2. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 10:06
      0
      Они такие всегда были,это национальная черта такая,кого чувствуют сильным,перед тем и пресмыкаются,перед турками, потом перед нами, потом, перед Австро Венгрией и Германией,потом перед Гитлером, потом перед СССР, теперь под НАТО легли,они как продажные шлюхи.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 09:56
    +1
    Этого ... кто-то слушает, по-моему абсолютно плевать на его мнение, да и на Болгарию тоже.
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:18
    0
    А вам то какое дело,вы Болгария приняли "темную"сторону.Ничего день расплаты прийдет и воздастца всем по заслугам.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:21
    0
    Вот только экс министру Болгарии осталось порассуждать о переговорах и мирном урегулировании конфликта. Остальные уже успели отметиться на эту тему, но с единственным посылом - Россия должна быть побеждена на поле боя. У нас в стране в таких случаях говорят: "Без соплей скользко". И на сегодня Болгария заслуживает такое пожелание.