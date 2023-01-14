Экс-глава минобороны Болгарии: Перспективы мирного урегулирования на Украине в этом году сомнительны

Не исключено, что переговоры могут возобновиться уже в скором времени, но удастся ли достичь мира в 2023-м – большой вопрос. Стороны могут прийти к установлению частичного перемирия, но и это произойдёт не раньше середины года. Пункты мирного соглашения с Россией будут скоро озвучены Зеленским. Они будут направлены на восстановление территориальной целостности Украины, с признанием её границ от 1991-го года, выплату репараций, а также проведение военного трибунала над Россией. Украина также будет нуждаться в гарантиях безопасности, которые могут быть ей обеспечены со стороны ООН

Ведутся активные боевые действия, в Соледаре. Его взятие будет иметь очень важное политическое, психологическое и военное значение, ведь в результате этого, российские военные смогут окружить Бахмут с севера, что откроет им путь к продвижению на Донбассе