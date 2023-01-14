По мнению экс-главы минобороны Болгарии Ангела Найденова, перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине в этом году весьма сомнительны. В то же время он допустил возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной, но без посредничества западных стран.
Бывший глава болгарского оборонного ведомства:
Не исключено, что переговоры могут возобновиться уже в скором времени, но удастся ли достичь мира в 2023-м – большой вопрос. Стороны могут прийти к установлению частичного перемирия, но и это произойдёт не раньше середины года. Пункты мирного соглашения с Россией будут скоро озвучены Зеленским. Они будут направлены на восстановление территориальной целостности Украины, с признанием её границ от 1991-го года, выплату репараций, а также проведение военного трибунала над Россией. Украина также будет нуждаться в гарантиях безопасности, которые могут быть ей обеспечены со стороны ООН
По словам бывшего министра обороны страны, Россия также выдвинет ряд условий, первое из которых – прекращение военной помощи со стороны Запада. Второе, конечно же, коснётся признания новых регионов, вошедших в состав РФ в результате проведённых референдумов на этих территориях. Также, добавил Найденов, Россия, в свою очередь, крайне заинтересована в ограничении деятельности НАТО в Европе, а потому трудно сказать, пойдут ли Киев и Москва на уступки друг другу.
В то же время экс-министр признал, что западное оружие и военная техника будут способствовать более активному наступлению украинской армии.
Ведутся активные боевые действия, в Соледаре. Его взятие будет иметь очень важное политическое, психологическое и военное значение, ведь в результате этого, российские военные смогут окружить Бахмут с севера, что откроет им путь к продвижению на Донбассе
– подытожил Ангел Найденов, забыв добавить, что Соледар уже освобождён российскими войсками.