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Постпред Китая в ООН: Поставки западного оружия усугубят украинский конфликт

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Постпред Китая в ООН: Поставки западного оружия усугубят украинский конфликт

Действия стран Запада в настоящее время не способствуют мирному урегулированию на Украине, а скорее направлены на эскалацию конфликта. Такой вывод можно сделать из выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянного представителя КНР при организации Чжан Цзюня.


По утверждению китайского дипломата, международное сообщество должно способствовать урегулированию, а не разжиганию конфликта. Как отмечает Чжан Цзюнь, в первую очередь это относится к тем странам, которые имеют большое влияние на сложившуюся ситуацию. Ужесточение санкций против России и наращивание поставок вооружений мирному урегулированию не помогут, подчеркивает дипломат.

Поставки западного оружия только усугубят украинский конфликт

- считает постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Между тем, западные страны упорно игнорируют любые призывы других государств к прекращению разжигания конфликта на Украине. Так, только сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о поставке 12 танков для украинских вооруженных сил, бронетехнику обещают поставить Украине и другие ведущие страны Запада, включая США, Францию и Германию.

Уже никто и не скрывает, что боевые действия необходимы США для реализации собственных геополитических и экономических интересов. На первом месте - сдерживание России и любых других стран, пытающихся проявлять определенную самостоятельность в политике и экономике.

Страны Европы при этом превратились в марионеток Вашингтона, лишенных возможности самостоятельно выбирать свой внешнеполитический курс и действующих сегодня вопреки собственным политическим и даже экономическим интересам. Даже поставки вооружений на Украину осуществляются таким образом, что именно страны континентальной Европы лишаются основных запасов своих вооружений и превращаются в вынужденных клиентов оборонной промышленности США.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:42
    -3
    Что Запад помогает продлить агонию бывшей украины и усугубляет страдания ее жителей продлевая власть нацистского режима в куеве это и так понятно. Интересно какие планы у китайских и северокорейских товарищей в этом году про продвижению своих собственных интересов...
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:52
    0
    Как же так могло получиться, что оружие идет потоком на Украину? И, неважно, что пока оно не самое новое. Поставят и новейшее. Поставят открыто, не комплексуя и не боясь никого и ничего. А, запад умеет делать оружие и делает это, в достаточных количествах. А, если не сделает, то купит у наших "союзничков". Те продадут, стыдливо пряча глаза- "нас вынудили! "Это первый факт.
    А, как мы могли остаться без настоящих союзников, которые бы не боялись нам реально помогать? Хотя бы морально, но в полный голос. Иран? Это лишь подчеркивает наш полный провал. И, это второй факт. Ну, что дальше? "Северокореизация или иранизация?" Какая-то безнадега.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 10:00
      0
      Союзник у РФ только один...А ОДКБ это так...
  3. Normann
    Normann Сегодня, 09:59
    0
    Страны Европы при этом превратились в марионеток Вашингтона

    Всегда так было, правда они этого не понимают, или не хотят понимать.