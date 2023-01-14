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The Nation: США считают, что на них не распространяются законы ведения войны

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The Nation: США считают, что на них не распространяются законы ведения войны

США считают себя исключительным государством, которое имеет право на совершение любых военных преступлений. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании The Nation. Автор статьи считает, что властям США в настоящее время следует направить свой внушительный военный бюджет на обеспечение других потребностей своих граждан.


Установленный Международным комитетом Красного Креста документ обязывает воюющие стороны делать различие между военными и гражданскими целями при нанесении ударов. Согласно закону, военными преступлениями являются действия, направленные на то, чтобы посеять ужас среди мирного населения.

США в свое время отказались подписать международный договор, согласно которому их граждане подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, рассматривающего военные преступления. Несмотря на то, что в 2000 году президент США Билл Клинтон подписал Римский статут, Сенат отказался его ратифицировать. Впоследствии, в 2002 администрация следующего президента США Буша начала наращивать обороты "глобальной войны с терроризмом", оккупировав Афганистан и запустив программу ЦРУ, включающую применение пыток. После этого США отозвали свою подпись под документом, объяснив это нежеланием того, чтобы международные органы имели право задерживать и судить американских военнослужащих за совершенные ими военные преступления.

Тогда же властями США был подписан так называемый закон о защите американских военнослужащих, разрешающий применение военной силы для освобождения граждан США или их союзников, задержанных международными органами для суда. Еще одним законом американские власти позволили США не оказывать военную поддержку государствам, принимающим участие в деятельности Международного уголовного суда.

Таким образом, американским гражданам позволено совершение любых военных преступлений, оставаясь при этом безнаказанными. Даже в случае признания виновным в военном преступлении американским судом, существует большая доля вероятности помилования со стороны президента США.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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19 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:05
    +3
    Исключительные. Что с них взять. Они считают что на них вообще никакие законы не распрастраняются. Создали МУС, так как их деректор собрался опрасить в америке их военных на предмет соблюдения законов войны в ираке, так ему визу закрыли в штаты а в скорости вообще заменили, с тех пор МУС не занимается американским грязным бельем, а исключительно чужим. РФ тоже не ратифицировала положения об МУС.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:12
      +4
      Цитата: evgen1221
      Исключительные. Что с них взять. Они считают что на них вообще никакие законы не распрастраняются

      Россия их препон всегда ..Мы опять готовы ломать хребты исключительным ..И самое главное поняли уже ,кто разжигает все эти бойни в Евразии ..Пора бы уже чинганчгугам и прочим неграм понять ,как их ограбили и восстать ..Россия поможет !!!
      И ИРА тоже нужно понять ситуацию с шотландцами

      И свободу Техасу !!! laughing laughing
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 10:29
        +1
        И свободу Техасу !!!
        И "Пролетарии всех стран соединяйтесь!"
        " Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем..." (А. Блок)
        А по поводу законов и Сша можно вспомнить «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 10:45
          +2
          США считают себя исключительным государством, которое имеет право на совершение любых военных преступлений.

          Про "деморатию по-амнрикански" говорил ещё Сталин!
          То же самое касается "демократии по-американски" у США и на международном уровне, особенно во время войны!
          Как рабовладельца к рабам!
      2. Илия
        Илия Сегодня, 10:30
        +2

        LukaNord (Z)
        Сегодня, 10:12
        ...И свободу Техасу !!!
        Надо бы помочь техасцам. Да. и Мексика там что то хотела от амеров. Кстати, там на границе с Мексикой идут бои, с привлечением вс амеров. Также было бы неплохо подсобить чем можем.
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:37
        +1
        The Nation: США считают, что на них не распространяются законы ведения войны

        Ну и считайте. Это никак не повлияло на удар Ярововскому полигону... а так же
        Россия с начала декабря уничтожила как минимум 15 пунктов временной дислокации иностранных наемников, по официальным данным Минобороны. Боевиков размещают вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. В Харьковской области наемники засели в поселке Боровском и селе Ильичовке — оба на Купянско-Изюмском направлении.

        Пункты размещения наемников были сконцентрированы на границе ДНР и Харьковской области — в Краматорске, Славянске, Часовом Яре, Диброве и в окрестностях Красного Лимана.

        Все эти пункты уничтожены российскими высокоточными ударами. Как и пункт в Елизаветовке, который находился более чем в 50 километрах от линии соприкосновения. Еще одна база Иностранного легиона уничтожена в Угледаре, где сейчас российские войска ведут интенсивное наступление.
    2. стар
      стар Сегодня, 10:28
      +2
      Сразу после окончания Второй мировой войны Соединённые Штаты объявили весь мир зоной так называемых жизненно важных интересов США. И для «защиты», а вернее, для продвижения этих интересов Вашингтон предоставил себе единоличное право использовать весь набор средств воздействия на другие страны, включая «непревзойдённую военную мощь».

      В итоге США применительно ко всему миру содержат свои вооружённые силы, постоянно находящиеся в высокой боеготовности, в составе так называемых объединённых командований (ОК), созданных, развёрнутых и подготовленных для выполнения задач на будущих театрах войны, заблаговременно «нарезанных» на всех континентах и морских акваториях. Иными словами, всё население Земли сегодня проживает на территориях жизненных интересов США, для «защиты» которых в любой момент уже выделен конкретный состав вооружённых сил США.

      В зонах ответственности ОК ВС США находятся все государства мира, то есть все иностранные государства для Вашингтона не субъекты международного права, а потенциальные объекты военно-силового воздействия.

      Помните старый анекдот про то, что над запасами американской нефти была обнаружена кака-то не понятная страна? Так это не анекдот..
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 10:41
        0
        "Так это не анекдот.."
        Весь мир в труху, но потом.(с)
        Мы в Рай, а они просто сдохнут.(с)
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:13
    +2
    Как в Афганистане свадьбы бомбить и в Ираке детей беспилотниками убивать они уже на весь мир прославились. Ставят себя превыше всех других людей. Не зря нацистов поддерживают. Сами же такие же.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:25
      -7
      Цитата: голос_разуma
      Как в Афганистане свадьбы бомбить и в Ираке детей беспилотниками убивать они уже на весь мир прославились. Ставят себя превыше всех других людей. Не зря нацистов поддерживают. Сами же такие же.

      Голос вы прям по методичке шпарите ..А души в ваших коментах нет от слова совсем .. negative
      Мужики ,это казачек ..
  3. Normann
    Normann Сегодня, 10:14
    +2
    Никто и не сомневался в том что гегемону плевать на всех, это абсолюно не правильно, но как есть, раньше хоть кто-то мог их амбиции сдержать, а сейчас, к сожалению, нет такого государства, либо союза государств.(
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:15
    +4
    Отлично,значит любой военнослужащий США не поподает под международные нормы.Значит делайте с ними,что хотите и пусть потом не плачут о каких либо нормах."Крутых парней"нужно ставить на место причем везде и в политике и тем более на войне.Поставили себя вне закона,не о какой гуманности не может и быть речи.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:17
    +5
    Япония применение ядерного оружия, война в Корее ковровые бомбардировки гражданских объектов, Вьетнам применение напалма и химического оружия, Югославия бомбардировка иностранных посольств, Ирак уничтожение законного правительства и миллионов гражданского населения после показа в ООН стирального порошка......... и сегодня после всего этого США исключительный эталон борцов за мир и демократию (((((((((((((((((( протрите глаза это страна рабовладельцев, ганстеров,лжежов, убийц, ростовщиков. и пригретых военных преступников второй мировой войны.
  6. Илия
    Илия Сегодня, 10:25
    +4
    Таким образом, американским гражданам позволено совершение любых военных преступлений, оставаясь при этом безнаказанными.
    Одним словом - законы им не писаны. Тогда, и утилизировать их как беззаконных)).
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:37
      +3
      расстрелять за свинарником и засыпать хлоркой.....
      1. Илия
        Илия Сегодня, 10:45
        +2
        Silver99
        Сегодня, 10:37
        расстрелять за свинарником и засыпать хлоркой.....
        belay это же сколько хлорки надо!
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 10:47
    +2
    Таким образом, американским гражданам позволено совершение любых военных преступлений, оставаясь при этом безнаказанными.

    Тост на Старый Новый год.
    Так выпьем же за то, что как бы долго и где-то не прятался пин дос ник, совершивший военные преступления, кара бы его всего равно настигла, пусть не по решению уголовного Суда, но по Справедливости!
    С Праздником, дорогие товарищи! drinks
  8. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 11:16
    0
    Иногда бывает, что вол обвиняет осла в том, что у него есть рога. Я не думаю, что Россия поступила бы иначе, подписала и так и не ратифицировала. Не говоря уже о Китае. Великие народы, которые велики только географически, всегда думают, что они помазаны Господом и имеют особую миссию в мире. И как можно судить помазанника Господня. Так что приглашаю уважаемого автора почитать Евангелия про бревно и соринку в глазу.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:18
    0
    Новость похожа на салат из предложений, надерганных из предыдущих, более подробных, статей.
    То, что США даже своих союзников иногда, и не редко, предают - это не новость. У них, к сожалению для всей планеты, четыре постоянных союзника: доллар, политика, армия, флот.