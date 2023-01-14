The Nation: США считают, что на них не распространяются законы ведения войны

США считают себя исключительным государством, которое имеет право на совершение любых военных преступлений. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании The Nation. Автор статьи считает, что властям США в настоящее время следует направить свой внушительный военный бюджет на обеспечение других потребностей своих граждан.Установленный Международным комитетом Красного Креста документ обязывает воюющие стороны делать различие между военными и гражданскими целями при нанесении ударов. Согласно закону, военными преступлениями являются действия, направленные на то, чтобы посеять ужас среди мирного населения.США в свое время отказались подписать международный договор, согласно которому их граждане подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, рассматривающего военные преступления. Несмотря на то, что в 2000 году президент США Билл Клинтон подписал Римский статут, Сенат отказался его ратифицировать. Впоследствии, в 2002 администрация следующего президента США Буша начала наращивать обороты "глобальной войны с терроризмом", оккупировав Афганистан и запустив программу ЦРУ, включающую применение пыток. После этого США отозвали свою подпись под документом, объяснив это нежеланием того, чтобы международные органы имели право задерживать и судить американских военнослужащих за совершенные ими военные преступления.Тогда же властями США был подписан так называемый закон о защите американских военнослужащих, разрешающий применение военной силы для освобождения граждан США или их союзников, задержанных международными органами для суда. Еще одним законом американские власти позволили США не оказывать военную поддержку государствам, принимающим участие в деятельности Международного уголовного суда.Таким образом, американским гражданам позволено совершение любых военных преступлений, оставаясь при этом безнаказанными. Даже в случае признания виновным в военном преступлении американским судом, существует большая доля вероятности помилования со стороны президента США.