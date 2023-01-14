На Украине запустили мастерскую для переоборудования пикапов под РСЗО

Украина берет пример с ближневосточных террористических группировок, давно использующих переоборудованные автомобили-пикапы с размещенными на них пулеметами и даже реактивными установками. Так, украинскому «волонтеру» Денису Романовскому удалось создать целую мастерскую по переоборудованию пикапов под использование реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Романовский воспользовался деньгами спонсоров и собрал команду мастеров, которые после консультаций с военными стали устанавливать РСЗО на пикапы. Обычно установки на шасси пикапов получают выдвижные упоры для стабилизации положения автомобиля во время пуска ракет.
На пикапах размещается три направляющих для пусков 122-мм реактивных боеприпасов от РСЗО БМ-21 «Град». Они находятся на поворотной платформе в кормовой части машины сразу за кабиной для экипажа.
Ранее на Украине стали устанавливать на пикапы пусковые установки под неуправляемые авиационные ракеты С-8. Данные авиационные ракеты имеют калибр 80 мм и предназначены для запусков с боевых самолетов и вертолетов, но теперь их используют и в качестве вооружения современного аналога «тачанок».
Конечно, усердие украинских умельцев достойно внимания и даже в чем-то и уважения. Но подобное переоборудование пикапов свидетельствует о больших проблемах украинской армии с нормальными вооружениями, в том числе с теми же РСЗО. Имевшиеся запасы реактивных систем постепенно «утилизируются» в процессе боевых действий, а западные покровители киевского режима поставляют недостаточное количество вооружений, что признают и сами украинские чиновники.