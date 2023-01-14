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На Украине запустили мастерскую для переоборудования пикапов под РСЗО

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На Украине запустили мастерскую для переоборудования пикапов под РСЗО

Украина берет пример с ближневосточных террористических группировок, давно использующих переоборудованные автомобили-пикапы с размещенными на них пулеметами и даже реактивными установками. Так, украинскому «волонтеру» Денису Романовскому удалось создать целую мастерскую по переоборудованию пикапов под использование реактивных систем залпового огня (РСЗО).


Романовский воспользовался деньгами спонсоров и собрал команду мастеров, которые после консультаций с военными стали устанавливать РСЗО на пикапы. Обычно установки на шасси пикапов получают выдвижные упоры для стабилизации положения автомобиля во время пуска ракет.

На пикапах размещается три направляющих для пусков 122-мм реактивных боеприпасов от РСЗО БМ-21 «Град». Они находятся на поворотной платформе в кормовой части машины сразу за кабиной для экипажа.


Ранее на Украине стали устанавливать на пикапы пусковые установки под неуправляемые авиационные ракеты С-8. Данные авиационные ракеты имеют калибр 80 мм и предназначены для запусков с боевых самолетов и вертолетов, но теперь их используют и в качестве вооружения современного аналога «тачанок».


Конечно, усердие украинских умельцев достойно внимания и даже в чем-то и уважения. Но подобное переоборудование пикапов свидетельствует о больших проблемах украинской армии с нормальными вооружениями, в том числе с теми же РСЗО. Имевшиеся запасы реактивных систем постепенно «утилизируются» в процессе боевых действий, а западные покровители киевского режима поставляют недостаточное количество вооружений, что признают и сами украинские чиновники.
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Использованы фотографии:
https://mil.in.ua
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10 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 10:04
    0
    Шахид-мобиль V2. Мало поставок натовских?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:45
      +2
      Так, украинскому «волонтеру» Денису Романовскому удалось создать целую мастерскую по переоборудованию пикапов под использование реактивных систем залпового огня (РСЗО).

      Ну, что же волонтер Романовский, запустил бумеранг и радуешься... winked Попроси соседа сообщить потом нам время его возвращения.
  2. Dreamboat
    Dreamboat Сегодня, 10:04
    +4
    Так вроде их пропагандоны утверждали, что "все ангары забиты брошенной российской техникой", а тут тачанки из пикапов... Нестыковочка lol
    Интересно, сколько надо крутить винтовой упор, чтобы опустить его с такой высоты до грунта. winked
  3. Грац
    Грац Сегодня, 10:06
    0
    ну и куда эти самопалы полетят в ту степь? таким оружием можно только терроризировать мирных жителей населенных пунктов. поскольку они большие и никуда не двигаются, вся эта кустарщина от плохого обеспечения, видимо значительная часть натовской помощи действительно продается налево и как бы не самими янкесами под видом помощи недогосударству под названием Украина
  4. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 10:06
    +1
    Цель
    ,............................
  5. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 10:10
    0
    Укропитеки прошли все стадии зачатия развития до полной мимикрии в субстанцию игил и душман. "спасибо " сша
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:21
      +1
      Душманов , игил и все террористические организации это детище ЦРУ! Методы те же. Мусульмане всего мира не понимают откуда берутся эти террористы. А тут вот вам украинский террор. Теперь то наверное понятно, откуда уши расткт
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:33
    0
    Все эти "поделки"весьма опасны.Использовать в основном для обстрела гражднаских,как в приграничье,так и уже освобожденные территории.Для засадных действий очень подходящая техника.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 10:33
    +1
    На Украине запустили мастерскую для переоборудования пикапов под РСЗО

    Запустили?
    А мы "Калибра" с "инспекцией" туда запустим. fellow fellow yes wassat
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:42
    0
    Если загрузит ящиками со снарядами ,то толку будет больше