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Министр финансов США предупредила о риске дефолта страны к началу 2023 года

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Министр финансов США предупредила о риске дефолта страны к началу 2023 года

Экономическое положение США становится все более сложным. Так, в пятницу министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что к 19 января Вашингтон превысит установленный законом лимит долга в размере 31,4 трлн долларов. Это поставит Министерство финансов США перед необходимостью введения чрезвычайных мер по управлению денежными средствами. В противном случае, к началу лета 2023 года страну ждет дефолт.


Как только США достигнут лимит по долгу, финансовому ведомству придется начать предпринимать экстренные меры. Об этом Йеллен известила нового спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти в специальном письме. Руководитель Минфина США призвала законодателей действовать быстро, чтобы поднять потолок долга и защитить американскую экономику.

Республиканская партия США, которая сейчас имеет большинство в Палате представителей, угрожает использовать потолок долга как рычаг для влияния на администрацию президента Джо Байдена. Интересно, что после заявления Йеллен Белый дом заявил, что не будет обсуждать повышение потолка государственного долга, так как это «должно быть сделано без условий».

К концу марта 2023 года республиканское большинство в Палате представителей США планирует принять меры по «приоритетизации долга», что потребует продолжения платежей после достижения потолка долга. В Конгрессе считают, что Минфин США должен продолжить платежи процентов по долгу даже после достижения его потолка. Казначейство должно продолжать выплачивать пособия по социальному обеспечению, медицинской помощи и ветеранам, а также финансировать вооруженные силы. Но Йеллен уверена в том, что администрация США сможет выполнять свои финансовые обязательства только до начала июня 2023 года, если потолок долга не будет увеличен.

Отметим, что по данным Минфина США федеральный долг США на 78 миллиардов долларов ниже лимита. Уже в декабре 2022 года был зафиксирован дефицит в 85 млрд долларов, который в ведомстве связывают с сокращением доходов и значительным ростом расходов бюджета страны. На этом фоне власти США выделяют миллиарды долларов на финансовую и военную помощь расположенной за тысячи километров Украине.
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Использованы фотографии:
https://c.pxhere.com
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:15
    +2
    Да да," у них же печатные станок, напечатают без проблем сколько угодно, экономика мощная, ввп большой, военный бюджет огромный бла-бла бла"-а тут что вдруг надорвали пупок в борьбе с Россией?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:16
      +7
      Министр финансов США предупредила о риске дефолта страны к началу 2023 года

      Значит опять будут грабить! winked
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:18
        +4
        Цитата: Теренин
        Министр финансов США предупредила о риске дефолта страны к началу 2023 года

        Значит опять будут грабить! winked


        Классика. good Никуда от нее не деться lol

        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 10:53
          +1
          Цитата: Ясная
          Классика.

          Оба вы неправы. Тут о другом речь:

          Фильм-то документальный, правда он про Украину, но собака становится похожей на хозяина всегда. А тут и хозяин на собаку тоже)))
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:21
        +3
        Цитата: Теренин
        Министр финансов США предупредила о риске дефолта страны к началу 2023 года

        Значит опять будут грабить! winked

        laughing good А все к этому идет ...Россию уже не получается ,Китай вон кредитор
        что к 19 января Вашингтон превысит установленный законом лимит долга в размере 31,4 трлн долларов

        Это жуть просто и деньги на украину думаю еще больше будут перечислять на счет еврея Зе А он уже 10 мобилизацию обявляет клоун кровавый наркоман
        1. Илия
          Илия Сегодня, 10:41
          +2

          LukaNord (Z)
          Сегодня, 10:21...Это жуть просто и деньги на украину думаю еще больше будут перечислять на счет еврея Зе..
          Да, там как то республиканцы грозились ревизию провести. Но мне кажется хрен редьки не слаще. А так да, пусть там их немного труханёт, да и гражданской у них уже давненько не было, пора бы уже.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 10:48
          +1
          Цитата: LukaNord
          и деньги на украину думаю еще больше будут перечислять

          Неее no НА Украину только вооружение, а деньги ЧЕРЕЗ Украину... Хотя, что-то там прилипает и Зе
      3. 4ekist
        4ekist Сегодня, 10:44
        0
        В США потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения.
        Подписывает порог повышения гос.долга президент, в данном случае Байден. А исполнителем является Минфин США. Тоже самое случится в этот раз. США пока продолжает жить за счет внешних и втутренних заимствований.
      4. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 11:20
        0
        Уже было подобное при Трампе. Когда не могли принять из-за этого бюджет. Все закончилось повышением лимита долга, и сейчас это будет. Единственно что так похихикать как они там отчаянно будут дискутировать. Чем закончится известно. Не впервой
  2. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:29
    +4
    Да шухер будет знатный когда эта пирамида рухнет. Это будет событие всемирно исторического масштаба. И кто не успеет выйти из долларовых активов, тот сильно пожалеет об этом. Скорее всего всего мира коснется. И нас тоже. Но не смотря ни на что хотел бы увидеть это.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:36
      0
      Читайте Хазина "Воспоминания о будущем". Всё уже описано, и давно .
  3. Илия
    Илия Сегодня, 10:37
    0
    Это поставит Министерство финансов США перед необходимостью введения чрезвычайных мер по управлению денежными средствами.
    Станки печатные остановят? laughing
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:51
    +1
    Ой, да сколько раз они уже порог установленный отодвигали? Ща опять нарисуют - теперь порог госдолга не 30, а 40
  5. Osiris
    Osiris Сегодня, 10:53
    0
    Ленин все хоронил Капитализм, Хазин все панихиду по финансовой системе США служит уже не один год. Только дело какое, они все живут - и не в чем себе не отказывают, грябят, гуляют и всех н..... посылают.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    +1
    перед необходимостью введения чрезвычайных мер по управлению денежными средствами. В противном случае, к началу лета 2023 года страну ждет дефолт.
    Это уже не в первый раз Сша стоят на пороге дефолта. Но на этот случай у них есть проверенный метод - маленькая и желательно "победоносная" война.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:08
    0
    Европа легко обеспечит повышение госдолга и плюс банки Америки.Деньгов свободных у них много.Долг США ,это в основном внутренний долг.Надо чтобы они расплачивались за это сами,но они умные будут расплачиваться сами за счёт Европы.Европа ещё поле не паханное.
  8. ZVOнарь
    ZVOнарь Сегодня, 11:08
    0
    ...тут на днях в пин.дос.сии копы электрошокером убили брата основателя движения BLM за пьяную езду. Штаты на пороге грандиозного шухера wassat