Министр финансов США предупредила о риске дефолта страны к началу 2023 года

Экономическое положение США становится все более сложным. Так, в пятницу министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что к 19 января Вашингтон превысит установленный законом лимит долга в размере 31,4 трлн долларов. Это поставит Министерство финансов США перед необходимостью введения чрезвычайных мер по управлению денежными средствами. В противном случае, к началу лета 2023 года страну ждет дефолт.Как только США достигнут лимит по долгу, финансовому ведомству придется начать предпринимать экстренные меры. Об этом Йеллен известила нового спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти в специальном письме. Руководитель Минфина США призвала законодателей действовать быстро, чтобы поднять потолок долга и защитить американскую экономику.Республиканская партия США, которая сейчас имеет большинство в Палате представителей, угрожает использовать потолок долга как рычаг для влияния на администрацию президента Джо Байдена. Интересно, что после заявления Йеллен Белый дом заявил, что не будет обсуждать повышение потолка государственного долга, так как это «должно быть сделано без условий».К концу марта 2023 года республиканское большинство в Палате представителей США планирует принять меры по «приоритетизации долга», что потребует продолжения платежей после достижения потолка долга. В Конгрессе считают, что Минфин США должен продолжить платежи процентов по долгу даже после достижения его потолка. Казначейство должно продолжать выплачивать пособия по социальному обеспечению, медицинской помощи и ветеранам, а также финансировать вооруженные силы. Но Йеллен уверена в том, что администрация США сможет выполнять свои финансовые обязательства только до начала июня 2023 года, если потолок долга не будет увеличен.Отметим, что по данным Минфина США федеральный долг США на 78 миллиардов долларов ниже лимита. Уже в декабре 2022 года был зафиксирован дефицит в 85 млрд долларов, который в ведомстве связывают с сокращением доходов и значительным ростом расходов бюджета страны. На этом фоне власти США выделяют миллиарды долларов на финансовую и военную помощь расположенной за тысячи километров Украине.