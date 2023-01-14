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Член Демократической партии США: Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления

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Член Демократической партии США: Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления

Член Демократической партии США, а также кандидат на должность губернатора штата Кентукки, Джефф Янг полагает, что Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления.


Я придерживаюсь мнения о том, что президента США [Джо Байдена] нужно отстранить от должности за военные преступления, совершённые не только на Украине, но и в Йемене, Сирии, Ираке и других государствах. Это касается, в частности, продолжающейся прокси-войны против России на Украине

– поделился политик в своём сообщении в соцсети.

По его словам, все президенты США, начиная с 1945-го года, были военными преступниками.

Отметим, что ранее Янг подверг жёсткой критике госсекретаря США Энтони Блинкена, назвав его главным военным преступником, оказывающим активное содействие американскому правительству, а также НАТО в убийстве тысяч этнических русских гражданских лиц на Украине.

Вот, что высказал по этому поводу:
Вас должны судить за военные преступления и посадить в тюрьму на 30 лет, без права досрочного освобождения.

Как уточнил демократ, те же меры нужно предпринять и в отношении других американских высокопоставленных лиц, а именно заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, а также советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Напомним, что совсем недавно Джефф Янг сделал публичное заявление, в котором признал ДНР частью России, добавив, что весь украинский политический класс – нацисты, находящиеся под полным контролем Пентагона и ЦРУ.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 13:54
    0
    Член Демократической партии США, а также кандидат на должность губернатора штата Кентукки, Джефф Янг полагает, что Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления.
    два вопроса: А он точно демократ? laughing Несчастный случай, ну или внезапная болезнь, ну или открытие какого-нибудь скелетика в шкафу на какую дату запланированы? laughing С такими высказываниями долго не живут
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:03
      +2
      Байдена после Югославии, вообще надо было судить военным трибуналом...
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 15:15
      0
      С такими высказываниями долго не живут


      Ну это смотря в какой стране живешь laughing
      Джеффу Янгу уже далеко за 60
      Это бывший инженер-эколог, который уже на протяжении последних 10 лет(!) постоянно баллотируется на разные выборные должности США (в конгресс, в губернаторы и т п), но пока безуспешно.
  2. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:55
    +1
    Каждый американский президент,после первого года своего правления заслуживает электрического стула.
    Только как говорится,-кто ж его посадит,он же памятник.
    На западе есть три волшебных слова,-"ВО ИМЯ ДЕМОКРАТИИ", и ими оправдываются любые злодеяния.
  3. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:03
    +1
    По его словам, все президенты США, начиная с 1945-го года, были военными преступниками.

    Отметим, что ранее Янг подверг жёсткой критике госсекретаря США Энтони Блинкена, назвав его главным военным преступником, оказывающим активное содействие американскому правительству, а также НАТО в убийстве тысяч этнических русских гражданских лиц на Украине.

    Мои глаза отказываются это видеть а мозг воспринимать. Вот это Янг выдал. Подпишусь под каждым его словом. Янга в Президенты США.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:11
    +1
    Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления.
    Заметьте это предложение сделал ни кто-нибудь, а однопартиец Байдена. И по остальным прошелся без учета т.н. "корпоративной этики" и недосказанности. А дальше вообще за рамками сегодняшнего американского понимания текущего момента
    признал ДНР частью России, добавив, что весь украинский политический класс – нацисты, находящиеся под полным контролем Пентагона и ЦРУ.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:25
    0
    все президенты США, начиная с 1945-го года, были военными преступниками

    Василий Небензя напомнил что за последние 30 лет США 270 раз начинали боевые действия за рубежом. Ирак, Югославия, Ливан, Сирия, Иран, Йемен.
    В США 16 миллионов ветеранов боевых действий. 16 миллионов воевали!

    Причем с с 1945 года - включительно - геноцид военнопленных немцев. Которых объявили ""разоруженными силами неприятеля - ну так они не военнопленные, кормить никто не обещал, а медпомощь - это вообще дорого
  6. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 14:35
    +1
    Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления
    Конешно, конешно! Щас объявят, а потом обязательно импичнут. В ближайший четверг и импичнут, сразу после дождичка.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:42
    +1
    Я придерживаюсь мнения о том, что президента США [Джо Байдена] нужно отстранить от должности за военные преступления, совершённые не только на Украине, но и в Йемене, Сирии, Ираке и других государствах. Это касается, в частности, продолжающейся прокси-войны против России на Украине
    Вас должны судить за военные преступления и посадить в тюрьму на 30 лет, без права досрочного освобождения.
    Следуя логике Джеффа Янга необходимо попересаживать подавляющее большенство представителей администраций Клинтона, Буша, Обамы и Байдена за развязывание войн и локальных конфликтов начиная с Югославии и заканчивая Афганистаном и Украиной. request
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 14:58
    0
    Этот Янг достаточно известный человек в штате Кентукки. Это бывший инженер-эколог в Кабинете энергетики и окружающей среды, который на протяжении 10 лет(!) баллотируется на выборные должности и пытается избраться. В 2012 году он был кандидатом от Партии зелёных в 45-м округе Палаты представителей Кентукки.

    В 2014 году он был кандидатом от Демпартии в Палату представителей США. Он баллотировался в 6-м избирательном округе штата Кентукки, но потерпел поражение от Элизабет Дженсен на предварительных выборах демократов. В 2015 году Янг был кандидатом от Демпартии на пост губернатора штата Кентукки, но потерпел поражение на предварительных выборах от Джека Конвея.

    Он был также кандидатом от демократов в 2022-м, 2018-м и 2016-м от 6-го избирательного округа Кентукки в Палату представителей США, но проиграл предварительные выборы во всех трёх случаях. Теперь же он выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата Кентукки, чтобы попытаться избраться 7 ноября 2023 года.