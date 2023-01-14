Член Демократической партии США: Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления

Я придерживаюсь мнения о том, что президента США [Джо Байдена] нужно отстранить от должности за военные преступления, совершённые не только на Украине, но и в Йемене, Сирии, Ираке и других государствах. Это касается, в частности, продолжающейся прокси-войны против России на Украине

Вас должны судить за военные преступления и посадить в тюрьму на 30 лет, без права досрочного освобождения.



Член Демократической партии США, а также кандидат на должность губернатора штата Кентукки, Джефф Янг полагает, что Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления.– поделился политик в своём сообщении в соцсети.По его словам, все президенты США, начиная с 1945-го года, были военными преступниками.Отметим, что ранее Янг подверг жёсткой критике госсекретаря США Энтони Блинкена, назвав его главным военным преступником, оказывающим активное содействие американскому правительству, а также НАТО в убийстве тысяч этнических русских гражданских лиц на Украине.Вот, что высказал по этому поводу:Как уточнил демократ, те же меры нужно предпринять и в отношении других американских высокопоставленных лиц, а именно заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, а также советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.Напомним, что совсем недавно Джефф Янг сделал публичное заявление, в котором признал ДНР частью России, добавив, что весь украинский политический класс – нацисты, находящиеся под полным контролем Пентагона и ЦРУ.