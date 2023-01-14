Секретарь Генсовета «Единой России» Турчак опроверг отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

В последние дни российские СМИ заговорили о возможной отмене отсрочки от мобилизации на военную службу для отцов троих и более детей. Данная информация не соответствует действительности, отметил руководитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.Как отметил депутат, отсрочка не отменялась. Директива Генерального штаба ВС РФ, которой она была введена, действует и будет продолжать действовать и далее. Вопрос по отсрочке проработан с Министерством обороны РФ и окончательно решен, подчеркнул Турчак.Напомним, что после начала частичной мобилизации в российские вооруженные силы была введена отсрочка для отцов, воспитывающих четырех и большее количество детей до 16-летнего возраста. Затем отсрочку распространили и на отцов троих и более детей, а также на тех мужчин, у кого есть двое детей и чья супруга ждет появления третьего ребенка.Ранее другому депутату – председателю комитета Госдумы РФ по обороне Андрею Картаполову, пришлось опровергать заявление депутата от КПРФ Виктора Соболева, который предложил призывать не служивших в армии мужчин старше 30 лет на обязательные военные сборы. Картаполов отметил, что такая идея имеет мало общего с реальностью.Стоит также отметить, что подобные информационные вбросы об отмене отсрочек, всеобщей мобилизации и так далее, в определенной степени выгодны противнику, так как направлены на дестабилизацию социально-политической обстановки в стране в столь ответственный период.