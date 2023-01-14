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Секретарь Генсовета «Единой России» Турчак опроверг отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

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Секретарь Генсовета «Единой России» Турчак опроверг отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

В последние дни российские СМИ заговорили о возможной отмене отсрочки от мобилизации на военную службу для отцов троих и более детей. Данная информация не соответствует действительности, отметил руководитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.


Как отметил депутат, отсрочка не отменялась. Директива Генерального штаба ВС РФ, которой она была введена, действует и будет продолжать действовать и далее. Вопрос по отсрочке проработан с Министерством обороны РФ и окончательно решен, подчеркнул Турчак.

Напомним, что после начала частичной мобилизации в российские вооруженные силы была введена отсрочка для отцов, воспитывающих четырех и большее количество детей до 16-летнего возраста. Затем отсрочку распространили и на отцов троих и более детей, а также на тех мужчин, у кого есть двое детей и чья супруга ждет появления третьего ребенка.

Ранее другому депутату – председателю комитета Госдумы РФ по обороне Андрею Картаполову, пришлось опровергать заявление депутата от КПРФ Виктора Соболева, который предложил призывать не служивших в армии мужчин старше 30 лет на обязательные военные сборы. Картаполов отметил, что такая идея имеет мало общего с реальностью.

Стоит также отметить, что подобные информационные вбросы об отмене отсрочек, всеобщей мобилизации и так далее, в определенной степени выгодны противнику, так как направлены на дестабилизацию социально-политической обстановки в стране в столь ответственный период.
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:26
    -5
    Да у нас в последнее время развелось говорящих на тв экспертов-генералов вроде Соболева, которые ради "минуты славы" чушь несут. Хорошо бы потом официальную позицию озвучивать после каждой такой тщеславной балаболки.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:30
      -3
      Цитата: голос_разуma
      Да у нас в последнее время развелось говорящих на тв экспертов-генералов вроде Соболева, которые ради "минуты славы" чушь несут. Хорошо бы потом официальную позицию озвучивать после каждой такой тщеславной балаболки.

      Опять ты в первых строчках "наблюдатель" ..?
      Теперь тебя понял бандеровец..
      P.S. Для тех кто не в курсе был тут такой маршал "наблюдатель" тоже такие комменты писал на первых строчках хваленные А потом падла ,как начал грязью обливать Россию и русских
      Валите его мужики ,не ошибетесь евреи форумчане таких очень поддерживают
      Ну а по статье ,идет тихая мобилизация и уже спецов мужиков которые умеют убивать и им это нравится
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 11:02
        +2
        Михан бедолага проспал первую строчку, не удалось плюсиков по лёгкому срубить. Закусывай чаще общественная сила. laughing
        По теме - сам многодетный отец и скажу так. До совершеннолетия детей многодетных отцов нельзя ставить под ружьё. А далее возможны варианты, обсуждаемо.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:42
    +1
    Ну хоть бы ссылку дали на то, что кто и что сказал, и опять не подписанная статья.
    1. Комментарий был удален.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:52
        -2
        Цитата: голос_разуma
        https://www.kp.ru/daily/27452.5/4705873/
        по выражению коллег : «Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом».

        А кто ты гоолос по жизни ?
        Жду ответа
    2. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 10:51
      0
      «Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом».
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: AlexGa
      Ну хоть бы ссылку дали на то, что кто и что сказал, и опять не подписанная статья.

      Все потому, что у народа нет минимальной ЮРИДИЧЕСКОЙ грамотности.
      Во главу угла у нас ставиться ЗАКОН, а он гласит...
      Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.11.2022)

      А там говориться:
      1. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам:
      ....4) имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
      (в ред. Федеральных законов от 13.07.2020 N 200-ФЗ, от 23.11.2020 N 381-ФЗ)
      ...4.1) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
      (пп. 4.1 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 200-ФЗ)
      2. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации.

      Но МО РФ своим подзаконным актом приняло решение не призывать и людей с тремя детьми до 16 лет, о чем военные комиссариаты были оповещены Указаниями ГШ ВС РФ от 04 октября 2022 года № 315/2/3658дсп
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 11:16
        0
        Я поэтому и задал вопрос про эту писанину. В статье в КП написано про возраст, но про многодетных отцов даже слово не нешел. Как говорит МИД РФ, вызывает озабоченность столь вольной болтовне отдельных депутатов ГД, которая идет в разрез с существующем законодательством. Создайте законопроект по изменению, а потом говорите.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:44
    +2
    Стоп. Так мобилизация же завершена. О каких отсрочках от неё может идти речь?
    1. bubalik
      bubalik Сегодня, 10:52
      +3
      Указа о завершении мобилизации Президент РФ Владимир Путин пока не подписывал. Поэтому до настоящего времени действует Указ от 21 сентября 2022 года, которым была начата мобилизация.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:59
      -1
      Цитата: Погоны
      Стоп. Так мобилизация же завершена. О каких отсрочках от неё может идти речь?

      Стоп хоп ..Нам вернут сбежавших ОДКБ и их пошлем на штурм ,а потом уже ЧВК и армейцы пойдут вперед хе хе ..Такая тактика идет
      Пятая колонна не отсидится ..Мы их научм Родину любить soldier
      Впервых штурмовых отрядах пойдут с визгом штрафбаты
      А потом спецназ и простые мотострелковые бригады в прорыв !
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:08
      +2
      Тут как-то все смешалось. Вообще разговор не о мобилизации, а о призыве в общем. И здесь появляются вопросы. При СССР не призывали если двое и более иждивенцев, сейчас от 4-х и не иждивенцев, а детей. Ну решили что не война можно не призывать тех у кого трое детей.
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:51
    +2
    Мне всегда интересно, они в одном месте законы пишут? Или в разных? У нас один народ спокойно катается , а людей в 40-50 лет призывают. Странно
  5. svan26
    svan26 Сегодня, 10:56
    +2
    [quote]Данная информация не соответствует действительности, отметил руководитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
    /quote]
    Как хорошо, что на защите интересов народа от зловредной КПРФ стоит ЕдРо! такой , видимо практический смысл статьи...
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:06
    +1
    Даже депутаты Государственной Думы не могут определиться с тем, что дальше делать.
    Соболев заявляет одно, Картаполов другое, Турчак меж ними как третейский судья.
    А от простых людей ждут подъема патриотизма и единения в борьбе за цели СВО.
    Противнику, вернее врагу, выгодны любые заявления властьпредержащих в России, которые оказываются неоднозначными.