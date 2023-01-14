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В Чечне формируют батальон из имамов, который примет участие в СВО

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В Чечне формируют батальон из имамов, который примет участие в СВО

Духовное управление Чеченской республики готовит батальон, состоящий из имамов.


По информации военного корреспондента Семена Пегова, командовать новосозданным воинским подразделением будет председатель Духовного управления мусульман Чечни муфтий Салах Межиев, который через две недели собирается отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.

Помимо религиозной деятельности, бойцы батальона также будут принимать участие в боевых действиях. В настоящее время вошедшие в состав батальона представители муфтията проходят боевую подготовку в расположенном в Гудермесе университете спецназа.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в специальной военной операции на Украине к настоящему времени уже приняли свыше 21 тысячи чеченских военнослужащих, более девяти тысяч из которых сейчас находятся на передовых позициях и активно участвуют в боестолкновениях с противником. Кадыров также добавил, что лично контролирует вопрос обеспечения своих бойцов всем необходимым и постоянно находится на связи с командирами подразделений из Чеченской республики.

Кадыров также назвал вооруженный конфликт на Украине джихадом. По мнению главы Чеченской республики, противник стремится к унижению и разобщению Российской Федерации. Политик добавил, что в настоящее время в странах Европы процветает "сатанизм", с которым борется Россия. Кадыров считает происходящее на Украине "войной сатанизма против христиан и мусульман".
Автор:
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8 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:58
    +4
    Даже комментировать это не хочется. """"
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 11:06
      0
      И я о том же, возвращаясь к публикациям военкоров по пленным недавним, вот еще этот пример полной безответственности журналистов. Да, Пегов написал про это в своем телеграмм-канале, но от туда авторы сайта вынесли все это на свои страницы, а этот сайт является СМИ.
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:14
      +1
      Чего там комментировать, очередной рекламный ход. То собрал 70 тысяч и "отправились" на войну, оказалось всего 9 тыс, теперь батальон имамов.
      Зачем к чему это?
    3. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 11:22
      0
      21-й век на дворе... Имамы, священники, раввины и прочие мракобесы.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:01
    -1
    Помимо религиозной деятельности, бойцы батальона также будут принимать участие в боевых действиях.

    Неоднозначное отношение к этому. С одной стороны бойцы батальона также будут принимать участие в боевых действиях, а с другой вести религиознцю деятельность. С первым все понятно, а со вторым есть вопрос а какая и с кем будет вестись религиозная деятельность?.
    1. fiv
      fiv Сегодня, 11:08
      0
      Да, наши архимандриты и кто там еще предпочитают, в большинстве своем, вести религиозную деятельность подальше от зоны боевых действий. Там, наверное, не будут пользоваться спросом платные услуги по благословлению, крещению, отпеванию. Хотя что это я - не платные услуги, а "пожертвования"
  3. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 11:03
    +1
    в настоящее время в странах Европы процветает "сатанизм", с которым борется Россия. Кадыров считает происходящее на Украине "войной сатанизма против христиан и мусульман".
    Совершенно верно. И абсолютно непонятно кому это выгодно если не принимать во внимание Украину, это страна - искусно слепленная жертва. Что с этим будет делать Ватикан? Ведь это попрание основ христианства. Или утвердит новые основы? Фигня какая-то.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 11:11
      +1
      Что с этим будет делать Ватикан? Ведь это попрание основ христианства. Или утвердит новые основы?

      Ватикан себя дискредитировал отношением/поддержкой ЛГБТ. Что ещё можно ожидать от этих... нельзя писать подходящие слова - забанят.