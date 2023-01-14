В Чечне формируют батальон из имамов, который примет участие в СВО

Духовное управление Чеченской республики готовит батальон, состоящий из имамов.
По информации военного корреспондента Семена Пегова, командовать новосозданным воинским подразделением будет председатель Духовного управления мусульман Чечни муфтий Салах Межиев, который через две недели собирается отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.
Помимо религиозной деятельности, бойцы батальона также будут принимать участие в боевых действиях. В настоящее время вошедшие в состав батальона представители муфтията проходят боевую подготовку в расположенном в Гудермесе университете спецназа.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в специальной военной операции на Украине к настоящему времени уже приняли свыше 21 тысячи чеченских военнослужащих, более девяти тысяч из которых сейчас находятся на передовых позициях и активно участвуют в боестолкновениях с противником. Кадыров также добавил, что лично контролирует вопрос обеспечения своих бойцов всем необходимым и постоянно находится на связи с командирами подразделений из Чеченской республики.
Кадыров также назвал вооруженный конфликт на Украине джихадом. По мнению главы Чеченской республики, противник стремится к унижению и разобщению Российской Федерации. Политик добавил, что в настоящее время в странах Европы процветает "сатанизм", с которым борется Россия. Кадыров считает происходящее на Украине "войной сатанизма против христиан и мусульман".