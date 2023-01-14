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ЧВК «Вагнер» ведет бои за заводами в восточной части Артемовска

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ЧВК «Вагнер» ведет бои за заводами в восточной части Артемовска

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои в восточной части Артемовска (Бахмута), находящегося на все еще оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщают военкоры, бои идут за промышленными предприятиями, по улице Патриса Лумумбы. В том числе, боестолкновения фиксируются в районе завода шампанских вин.


Украинские боевики все время пытаются контратаковать занимаемые бойцами ЧВК «Вагнер» позиции. Однако выбить наших бойцов с них у ВСУ не получается. Например, 10 января на территории завода шампанских вин украинские формирования попытались провести контратаку. Но она оказалась неудачной. В итоге ВСУ потеряли до 15 боевиков.

Российские вооруженные силы на днях освободили город Соледар. Украинские формирования, оборонявшие его, были либо выбиты из города, либо уничтожены. Штурм городских кварталов Соледара также осуществлялся силами ЧВК «Вагнер», о чем вчера сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


Освобождение Соледара стало первым значительным успехом за последнее время. Сейчас ВС РФ также завершают освобождение Марьинки и продолжают штурм Артемовска.


Что интересно, Запад уже начинает готовить общественное мнение и в западных странах, и на Украине к вероятной сдаче Артемовска. Так, официальный представитель администрации США Джон Кирби, к примеру, заявил, что потеря Соледара и Артемовска якобы никак не скажется на ходе боевых действий. Иначе как попыткой успокоить украинского и западного обывателя подобное заявление объяснить сложно.
Использованы фотографии:
ТГ-канал "Оркестр Вагнера"
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9 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:02
    0
    Музыканты показали нашему ГШ и т.д. Как нужно воевать по настоящему !! Молодцы мужики ,хотя и потери не малые Земля пухом им всем За идею воюют и Россию !!!!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:18
      0
      Да что так все за вагнера топят? Заказ чтоли? Там наших много. А вагнера максимум полк
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 11:04
    +1
    я,конечно,не стратег и не военный...но почему МинОбороны не предпринимает отвлекающие удары с целью не давать перекидывать резервы...у нас большая территория соприкосновения...или кроме вагнеровцев никто уже не в состоянии проводить что-то серьёзное???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:21
      0
      Отвлекающие?Например-группировка в Белоруссии.Они на себя оттягивают значительные силы.По остальному фронту?Похоюе готовятся к предстоящему наступлению ВСУ.Они накопили большие силы под Северском и Кременной
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:07
    0
    Артёмовск (Бахмут) на очереди. Не думаю что он долго продержится. Надеюсь на скорое освобождение. Вагнеровцев не остановить!
  4. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:11
    +1
    Может кто есть сведущий. В начале СВО Ахмат, Ахмат, Ахмат, сейчас Вагнер, Вагнер ....., чем наша армия занимается? И есть ли она у нас. Судя по сводкам возникают сомнения
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 11:19
      0
      Армия наверно не так пиарится, извините за это слово, я ничуть не уменьшаю заслуг "Вагнеровцев". Или ,ну не знаю, мотивации меньше что ли.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:21
      0
      Конкретно мы здесь болтологией занимаемся. Я тоже непонимаю вместо урра теперь вагнер кричать при атаке
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:15
    0
    Наконец-то бахмут возьмут. Теперь подкрепление подошло