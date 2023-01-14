ЧВК «Вагнер» ведет бои за заводами в восточной части Артемовска

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои в восточной части Артемовска (Бахмута), находящегося на все еще оккупированной украинскими формированиями части Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщают военкоры, бои идут за промышленными предприятиями, по улице Патриса Лумумбы. В том числе, боестолкновения фиксируются в районе завода шампанских вин.Украинские боевики все время пытаются контратаковать занимаемые бойцами ЧВК «Вагнер» позиции. Однако выбить наших бойцов с них у ВСУ не получается. Например, 10 января на территории завода шампанских вин украинские формирования попытались провести контратаку. Но она оказалась неудачной. В итоге ВСУ потеряли до 15 боевиков.Российские вооруженные силы на днях освободили город Соледар. Украинские формирования, оборонявшие его, были либо выбиты из города, либо уничтожены. Штурм городских кварталов Соледара также осуществлялся силами ЧВК «Вагнер», о чем вчера сообщило Министерство обороны Российской Федерации.Освобождение Соледара стало первым значительным успехом за последнее время. Сейчас ВС РФ также завершают освобождение Марьинки и продолжают штурм Артемовска.Что интересно, Запад уже начинает готовить общественное мнение и в западных странах, и на Украине к вероятной сдаче Артемовска. Так, официальный представитель администрации США Джон Кирби, к примеру, заявил, что потеря Соледара и Артемовска якобы никак не скажется на ходе боевых действий. Иначе как попыткой успокоить украинского и западного обывателя подобное заявление объяснить сложно.